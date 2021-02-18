Dünya basınında bugün | Koronavirüs'le geçen yılın ardından ABD'de ortalama yaşam süresi sert biçimde düştü

T24 Dış Haberler

İngiltere’de Koronavirüs vakalarının bir ay içinde üçte iki oranında düştüğü ancak virüsün bulaş oranının çocuklarda ve gençlerde artmaya başladığı belirtildi. Prens Philip hastaneye kaldırıldı. Federal hükûmete gren 2020'nin ilk 6 ayında ABD'de ortalama yaşam süresi tam 1 yıl düştü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Rusya'da tutuklu bulunan muhalif Aleksey Navalni'nin serbest bırakılmasını istedi.

18 Şubat 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | İngiltere’de Koronavirüs vakaları azalırken çocuklarda bulaş oranı arttı

İngiltere’de Koronavirüs vakalarının bir ay içinde üçte iki oranında düştüğü ancak virüsün bulaş oranının çocuklarda ve gençlerde artmaya başladığı belirtildi. Yapılan araştırma, ülkede uygulanan üçüncü ulusal karantinanın salgını kontrol altına almakta ciddi oranda etkili olduğunu gösterdi. Kısıtların kaldırılması çerçevesinde okulların da açılması gündeme gelirken uzmanlar, Covid-19’u şu an en çok çocuklar ve gençlerde yayıldığı konusunda uyarı yaptı.

The Independent | Prens Philip hastaneye kaldırıldı

Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi, Edinburgh Dükü Prens Philip, acil olarak hastaneye kaldırıldı. 99 yaşındaki Philip'in rahatsızlığının Koronavirüs ile ilgili olmadığı ifade edildi. Hastaneden yapılan açıklamaya göre Prens Philip önlem amaçlı olarak birkaç gün hastanede tutulacak. Prens Philip, eşi Kraliçe Elizabeth ile birlikte yakın zamanda Koronavirüs aşısı yaptırmıştı.

The New York Times | Covid'in etkisinin acı örneği: ABD'de ortalama yaşam süresi sert biçimde düştü

Federal hükûmete gren 2020'nin ilk 6 ayında ABD'de ortalama yaşam süresi tam 1 yıl düştü. Bu, ABD'nin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşadığı en sert düşüş oldu. 2019'da ABD'de doğan bir kişinin ortalama 78.8 yaşaması beklenirken, son ölçümde bu sayı 77.8'e indi. NYT, bunun Koronavirüs'ün ne kadar ağır sonuçlarının olduğunun bir örneği olarak nitelendirdi.

The Washington Post | Muhafazakar radyonun kutuplaştırıcı ikonu

Yayınlarıyla liberallerin tepkisini çekerken muhafazakarların bir ikonu haline gelmeyi başaran ABD'li radyo programcısı Rush Limbaugh 70 yaşında hayatını kaybetti. ABD'nin en çok dinlenen radyo programcısı olan Limbaugh, 2020'nin şubat ayında akciğer kanseri olduğunu duyurmuştu.

Moscow Times | AİHM, Navalni'nin hemen serbest bırakılmasını istedi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Rusya'da tutuklu bulunan muhalif Aleksey Navalni'nin hayatının tehlikede olduğunu vurgulayarak "geçici tedbir" kararı ile "derhal serbest bırakılması" çağrısında bulundu.

Le Monde | Fransa’da siber saldırılar arttı; soruşturmalar Rusya istihbaratına işaret etti

Fransa’da son aylarda çeşitli kurumlara ve Covid-19 salgını nedeniyle yoğun baskı altında olan hastanelere yönelik siber saldırıların sayısı artmaya başladı. Siber saldırıların sıklığı ve yarattığı hasarın 2020 boyunca yüzlerce milyon Euro’ya mâl olduğu tespit edildi. Fransa ulusal siber güvenlik ajansı saldırıların Rusya istihbaratına bağlı bir grup tarafından yapılanlara benzerlik gösterdiğini söyledi.

Al Jazeera | Biden ve Netanyahu, gecikmenin ardından ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada "Görüşme oldukça dostça ve samimiydi ve yaklaşık 1 saat sürdü" ifadelerine yer verildi. Biden’ın göreve gelmesinin üzerinden haftalar geçmesine rağmen telefonla Netanyahu'yu aramaması dikkati çekmiş, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki 11 Şubat’ta “Görüşme yakında gerçekleşecek” demişti.