Dünya basınında bugün | Koronavirüs gölgesinde Noel yaklaşıyor

Dünya basınının gündeminde yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle artan hastane yoğunlukları, yaklaşan Noel tatili ve aşılama süreçleri yer aldı. The New York Times, ABD'de Kongre'nin acil durum ödemelerinde ödeneği olarak 900 milyar dolarlık teşvik anlaşmasına yaklaştığını aktardı. Britanya'nın gündeminde ise ülke için bir ilk niteliği taşıyan, hava kirliliğinin ilk defa bir ölüm nedeni olarak sayılması yer aldı.

17 Aralık 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The New York Times | Son tarihe kısa süre kala Kongre, 900 milyar dolarlık teşvik anlaşmasına yaklaştı

ABD'de Kongre, uzun süren görüşmelerin ardından acil durum ödemelerinde kullanılacak, işsiz ve kira desteği sağlayacak, işyerlerine verilen yardımı uzatacak ve aşı dağıyımını fonlayacak 900 milyar dolarlık teşvik paketi konusunda anlaşmaya yaklaştı. New York Times, anlaşamaya yaklaşılsa da Kongre'de yaşanan tartışmaların Joe Biden'ın göreve başlayınca yaşayacağı zor günlerin sinyallerini verdiğini ifade etti.

The Washington Post | Artan vaka sayıları hastaneleri sınırlarını zorluyor

The Washington Post, ABD'nin birçok eyaletinde hastanelerin yoğunluk nedeniyle ''kırılma noktası''na yaklaştığını ifade etti. Bayramlar nedeniyle seyahatlerin artması ve grip mevsiminin gelmesiyle hastanelere kaldırılan hasta sayısı tekrar yükselişe geçti.

Moscow Times | Putin'in kuzeni ''Yozlaşma Olmayan Rusya'' isimli bir parti kurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kuzeni ''Yozlaşma Olmayan Rusya'' isimli bir parti kurdu. RIA Novosti'ye konuşan kaynaklar Roman Putin'in kurduğu partinin 2021 Duma seçimlerine katılmayı planladığını söyledi.

The Guardian | Johnson’a uyarılar sürüyor: Noel kutlamalarına kısıtlama gelmeli

Britanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını gölgesinde Noel’in nasıl geçeceği tartışılıyor. Britanya Başbakanı Boris Johnson, Noel’de yapılacak toplanmalara limit getirilmesi, insanların yaşlı akrabalarıyla görüşmek konusunda dikkatli davranması gerektiğini söyledi. Johnson bu sınırlamalar olsa da üç ailenin Noel boyunca beş gün boyunca bir arada vakit geçirebileceğini açıkladı. Öte yandan kısıtlamaların sınırlı olsa da hafifleyecek olması, sağlık çalışanı ve uzmanlar tarafından endişeyle karşılandı. Noel için bir araya gelmelerin Koronavirüs vakalarında ciddi bir artışa neden olabileceği belirtildi.

The Independent | Dokuz yaşındaki bir çocuğun ölümünde hava kirliliği sebep olarak belirlendi

Britanya’da bir yargıç ilk defa dokuz yaşında bir kız çocuğunun 2013 yılındaki ölümünde hava kirliliğinin sebep olduğuna karar verdi. Britanya’da hava kirliliğinin ölüm sebebi olarak sayılması bir ilk niteliği taşıdı. Yargıç, dokuz yaşındaki çocuğun akut solunum sorunu, ağır astım ve bunları tetikleyen hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybettiğine karar verdi.

Le Figaro | Fransa’da Koronavirüs aşılamaları Aralık sonunda başlayabilir

Fransa Başbakanı Jean Castex, Fransa’nın Koronavirüs aşılama sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Castex,Fransa’da geniş çaplı aşılama sürecinin Aralık ayında başlayabileceğini söyledi. Castex ilk aşı olacakların yaşlılar ve risk grubundaki kişiler olduğunu söyledi. Avrupa Birliği’nin İlaç Kurumu, Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği Koronavirüs aşısını 21 Aralık’ta görüşecek.

Al Jazeera | Sudan, askerlerinin Etiyopya güçleri tarafından pusuya düşürüldüğünü açıkladı

Sudan ordusu, çok sayıda askerinin sınırda kontrol yaptığı sırada Etiyopya güçleri tarafından pusuya düşürüldüklerini söyledi. Sudan ordusundan yapılan açıklamada askerlerin sınır kontrolü yaptıkları sırasında Etiyopya güçleri tarafından kıstırıldığı, ekipmanlarına el konulduğu belirtildi.