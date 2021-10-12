Dünya basınında bugün | “Koronavirüs: Bugüne kadar öğrenilen dersler”

T24 Dış Haberler

Britanya’da Avam Kamarası'nın iki komitesi, ülkenin Covid-19 salgının başından bu yana attığı adımları değerlendiren “Koronavirüs: Bugüne kadar öğrenilen dersler” isimli bir rapor hazırladı. New York Times, 11 yıldır süren iç savaşta iktidarını ayakta tutmaya çalışan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, son haftalarda tekrar farklı ülkelerle temas kurmaya başladığına dikkat çekti. Rusya Federasyonu'nun eski devlet başkanı Dmitri Medvedev, Ukrayna yönetimine "vasal" diye hitap ederek Moskova'nın Kiev ile masaya oturmaması gerektiği yönünde fikir belirtti. Irak’ta resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Sadr grubu kazandı.

12 Ekim 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da Covid salgınla mücadele raporu: Kamu sağlığında en büyük başarısızlık

Britanya’da Avam Kamarası'nın iki komitesi, ülkenin Covid-19 salgının başından bu yana attığı adımları değerlendiren “Koronavirüs: Bugüne kadar öğrenilen dersler” isimli bir rapor hazırladı. Raporda, ülkenin Covid mücadelesinin bugüne kadar kamu sağlığı alanında en büyük başarısızlıklardan biri olduğu belirtildi. 151 sayfalık raporda, Britanya’nın salgınla mücadelede yavaş adım atarak çok sayıda ülkeden daha kötü duruma geldiği belirtildi. Rapora göre,mayıs 2020'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) İngiltere'de Test ve Takip Sistemi'ni uygulamaya koysa da, ilk dönemler sistem "yavaş, belirsizlikler içinde ve sık sık kaos ortamında" uygulandı.

The Independent | Britanya’da enerji krizi savunma sektörünü riske sokuyor

The Independent’ın ulaştığı belgelere göre, Britanya’da enerji krizi savunma alanında üretimi durdurma noktasına getirme riski taşıyor. Bu durumda Britanya’nın nükleer ve savunma ihtiyaçları için başka ülkelere başvurmak durumunda kalabileceği belirtiliyor.

New York Times | Parçalanmış Suriye'de Esad, karanlıktan çıkıyor

New York Times, 11 yıldır süren iç savaşta iktidarını ayakta tutmaya çalışan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, son haftalarda tekrar farklı ülkelerle temas kurmaya başladığına dikkat çekti. Lübnan'dan üst düzey yetkililer elektrik kesintileri için Şam'dan yardım istedi, Esad'ın Ekonomi Bakanı'nın BAE'li mevkidaşı ile dirsek temasında bulunduğu belirtildi, iç savaşta karşısında yer alan ABD, topraklarından geçen bir boru hattının tekrar hayata geçirilmesi planına deste verdi, kendisi de 10 yıl sonra ilk kez telefonda Ürdün Kralı ile konuştu.

The Washington Post | Blue Origin'in içinde: Düşük moral, güvensizlik, gecikmeler

The Washington Post, ABD'li milyarder iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'in "iç yüzünü" yazdı. WaPo'nun eline geçen belgelere göre 2019'da bir çalışan istifa ederken yönetime gönderdiği mektupta, "Mevcut kültürümüz başarımızı zehirliyor ve birçok kişi şirket içinde bunun yayıldığını görebiliyor" yazdı. Gazeteye konuşan bir eski çalışan, "Yönetime yönelik güven kaybı şirkette yaygın" dedi. Haberde şirketin geçen zamanda fonksiyon göstermekte daha da zorlanır hale geldiğini; bunun da düşük morale ve ciddi gecikmelere sebep olduğunu ifade edildi.

Moscow Times | Eski devlet başkanı Medvedev: Rusya, 'vasal' Ukrayna ile müzakere yapmamalı

Rusya Federasyonu'nun eski devlet başkanı Dmitri Medvedev, Ukrayna yönetimine "vasal" diye hitap ederek Moskova'nın Kiev ile masaya oturmaması gerektiği yönünde fikir belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, ilhak edilen Kırım'ın geri verilmesi ve ülkenin doğusunda Moskova yanlısı gruplarla Ukrayna ordusu arasında 7 yıldır süren çatışmaların son bulması için Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmeyi teklif etmişti. Kremlin, Kırım'ın statüsünün tartışmaya açık olmadığını söylemiş ve iki tarafın yüz yüze görüşmek için gündemlerinin uyuşmadığını belirterek çağrıyı geri çevirmişti.

Kommersant için bir köşe yazısı kaleme alan Medvedev, ismini direkt olarak kullanmadan Zelenski'ye "zayıf", "cahil" ve "güvenilmez" dedi. Eski Rusya lideri, aynı zamanda ülkenin "tamamen ABD'ye bağlı olduğunu" iddia etti.

Geçen seneye kadar başbakan olarak görev yaptıktan sonra yeni yaratılan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı rolüne atanan Medvedev, "Onlarla nasıl anlaşma yapabilirsiniz. Bizim için vasallarla anlaşmak manasızdır" dedi.

Zelenski'yi Neo-Nazi ve faşist gruplarla işbirliği yapmakla suçlayan Medvedev, Ukrayna liderinin ailesinin Yahudi kökenlerine de değinerek, "Siyasi durum değiştiğinde sırtına sarı bir yıldız dikecekler" yazdı.

"Bu tavırlara destek vermek onu açıkça iğrendiriyor, çünkü ailesi tarih boyunca bunlara karşı direndi" yazan Medvedev, "Ancak bunu yapmak zorunda. Yoksa duvarları beyniyle boyarlar. O yüzden onların fikirlerini yaymak zorunda" ifadelerini kullandı.

Medvedev, Rusya'nın müzakereler için Zelenski'nin yerini "aklı başında" birinin almasını beklemesi gerektiğini belirtti.

Kremlin, daha sonra Medvedev'in Ukrayna konusundaki görüşlerinin kendilerininkiyle uyuştuğunu ifade etti.

Le Monde | Covid-19 aşısının etkililiği doğrulandı

Fransa’da 22 milyon insan üzerinden yapılan iki araştırma, gerçek zaman verilerine dayanarak Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşırının virüse karşı etkili olduğunu doğruladı. Aşılı 50 yaş üstünün, ikinci dozdan beş ay sonraya kadar aşısızlara oranla hastaneye yatma ya da ölüm riskinin dokuz kat düşük olduğu tespit edildi.

Al Jazeera | Irak’ta resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Sadr grubu kazandı

Irak’ta, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu, 329 sandalyeli Meclise 73 vekil gönderdi. Meclisin ikinci büyük grubunun ise 38 sandalyeyle eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin (Sünni) liderlik ettiği Takaddum Partisi olduğu belirtildi. Irak'ta 2003 yılından bu yana beşincisi yapılan seçimlerin, yüzde 41'le en düşük katılım oranına sahip seçim olduğu ifade edildi.