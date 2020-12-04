Dünya basınında bugün | "Koronavirüs aşısı pandeminin sonu için umut, ancak gelecek aylar zorlu geçecek"

T24 Dış Haberler

Britanya basınının gündeminde gelecek hafta başlayacak aşılama süreci öncesi yapılan öncelik sıralaması yer aldı. Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği ilk Koronavirüs aşısı Britanya’da öncelikle bakım evinde kalanlara yapılacak. Fransız gazetelerinde ise Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Valery Giscard d’Easting yer buldu. ABD'de California eyaleti, hastanelerin dolmasını önlemek için ilkbahar aylarından bu yana en sıkı Koronavirüs önlemlerini yürürlüğe soktu.

4 Aralık 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Sağlık çalışanları Britanya’da aşı sırasının önceliği değil

Britanya, haftaya almaya başlayacağı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı için öncelik sıralamasını netleştiriyor. Risk grupları, yaşlılar, sağlık çalışanları arasında aşıya ilk erişecek olan grubun bakım evinde kalanlar olduğu belirtildi. Öte yandan yeni belirlenen sistemin ön safhalarda çalışan binlerce sağlık çalışanını hayal kırıklığına uğratacağı belirtildi. Sağlık çalışanları, aşılama süreci başladığında Koronavirüs kısıtlamalarının aynı şekilde devam etmesi gerektiğini söyledi.

The Independent | Britanya, iklim taahhüdünde önde

Britanya Başbakanı Boris Johnson, iklim kriziyle mücadelede ülkenin karbon emisyonlarını sıfırlamak için atacağı adımları hızlandırma sözü verdi. Britanya, bu ay Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nin ev sahibi olarak 2030’a kadar karbon emisyonlarını 1990 seviyesinin yüzde 68 altına indirme sözü verdi. Britanya’nın taahhüdü, büyük ekonomiler arasında en ciddi plan olarak görüldü.

New York Times | California, bahar aylarından bu yana en sert önlemlerini yürürlüğe sokacak

ABD'de California eyaleti, hastanelerin dolmasını önlemek için ilkbahar aylarından bu yana en sıkı Koronavirüs önlemlerini yürürlüğe soktu. Eyaletin çeşitli bölgelerinde yaşayan vatandaşlar için evde kalma emri verildi. Güney ve merkezi California'daki birçok bölgede restoranları, oyun alanlarının ve kuaförlerin kapatılması bekleniyor.

The Washington Post |" Koronavirüs aşısı pandeminin sonu için umut, ancak gelecek aylar zorlu geçecek"

ABD’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı adaylarına dair beklenen onay süreci dünyanın en fazla vaka ve ölüm görülen ülkesi ABD için bir umut yaratırken yaygın aşı uygulamasından önce geçecek kış aylarının zorlu geçeceği belirtildi. Günlük Koronavirüs vakalarının 200 bin bandında ilerlediği ABD’de salgının kontrol altına alınmasının kış aylarıyla birlikte zorlaşacağı düşünülüyor. Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümü ve Değerlendirmesi Enstitüsü Direkörü Christopher Murray “Aşılama, harika bir iş çıkarsak bile geç gelecek” dedi. Murray, ancak bahar aylarında Koronavirüs aşı dağıtımında salgını yavaşlatacak noktaya gelebileceklerini söyledi. Murray’in Enstitüsü’nün hazırladığı öngörüler, 19 Kasım’dan Mart ayına kadar ABD’de 470 bin kişinin daha Koronavirüs’ten ölebileceğini gösterdi.

Moscow Times | Dışişleri Bakanı: Türkiye, Kırım'ın Ukrayna'ya dönüşünü destekliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştükten sonra "Başta askeri iş birliği ve savunma sanayisi olmak üzere ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Kırım Platformu girişimini memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.

Le Figaro | Valery Giscard d’Easting: Güç ve yaşam

Fransa, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Valery Giscard d’Easting’i anıyor. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing, Covid-19'a yakalanmasının ardından 94 yaşında hayatını kaybetti. D’Easting, son aylarda kalp sorunları nedeniyle birden fazla defa hastaneye yatmıştı. D’Easting, 1974 yılında, 48 yaşında seçilerek yüzyılın en genç Cumhurbaşkanı olarak anılmıştı.

Al Jazeera | Mısır’da tutuklanan üç aktivist, kampanyalar sonucu serbest bırakıldı

Mısır’da hapiste bulunan üç insan hakları aktivisiti, ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden’ın ekibinin açıklaması ve küresel kampanyalar sonunda serbest bırakıldı. Mısır Kişisel Haklar İnisiyatifi (EIPR), ekiplerinin üç üyesinin serbest bırakıldığını duyurdu. Aktivistler, “terör örgütüne katılmak” ve “yalan haber yaymakla” yargılanıyordu.