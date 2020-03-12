Dünya basınında bugün | Koronavirüs artık pandemi

T24 Dış haberler

Dünya Sağlık Örgütü dün yaptığı açıklama ile yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) artık 'pandemi' (küresel salgın) olduğunu duyurdu. ABD, bir ay boyunca Avrupa Birliği ülkelerinden ziyaretçi almama kararı aldı. Britanya basınının gündeminde Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın dün açıkladığı 30 milyar sterlinlik bütçe yer aldı. Le Monde ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2036'ya kadar devlet başkanlığı görevini sürdürmesinin önünü açabilecek anayasa değişikliğine yer verdi.

12 Mart 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Muhafazakâr Parti muslukları açtı; peki doğru noktalara ulaşabilecek mi?

Britanya Maliye Bakanı Rishi Sunak, dün açıkladığı bütçe planıyla Muhafazakâr Parti’nin artık “kamu hizmetlerinin partisi” olduğunu duyurdu. Sunak, hükûmetin küresel bazda en kapsamlı mali programlardan birini uyguladığını belirterek, ülke ekonomisinin desteklenmesi için 30 milyar sterlinlik bir teşvik paketinin hazırlandığını söyledi. Öte yandan Britanya bugün yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için özel toplantı düzenleyerek yeni adımları belirleyecek.

The Independent | Tasarruf çağı sona erdi; popülizm çağı başlıyor

Britanya Maliye Bakanı Rishi Sunak, Muhafazakâr Parti’nin yıllarca sürek tasarruf politikalarına bir son vererek “kamu hizmetleri için” muslukları açtıklarını açıkladı. Öte yandan ekonomistler yeni açıklanan planın 2 trilyon sterlini aşabilecek borçlara yol açabileceğini ve uzun vadede vergilerde artışa neden olabileceğini savundu. Sunak’ın sunduğu planda yeni tip Koronavirüs’le mücadele için 12 milyar sterlin ayrılması öte yandan sosyal yardıma pay ayırılmaması dikkati çekti.

The New York Times | DSÖ'nün pandemi ilan etmesinin ardından ABD seyahati sınırladı

ABD'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakalaranın ciddi bir artış göstermesinin ardından Başkan Donald Trump, Avrupa Birliği ülkelerinden ABD'ye ziyaretlerin 30 gün boyunca durdurulmasını emretti. Trump, yasakların Avrupa Birliği'nden Ocak ayının sonunda ayrılan Britanya'yı kapsamayacağını ifade etti. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü dün yaptığı açıklama ile yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) artık 'pandemi' (küresel salgın) olduğunu duyurdu.

The Washington Post | DSÖ virüsü pandemi ilan etti

The Washington Post da Dünya Sağlık Örgütü'nün Koronavirüs'ü "pandemi" ilan etmesini manşetine taşıdı. The Washington Post, DSÖ'nün kararının hükümetlerin virüsün yayılmasını durdurmak için yeterince hızlı ve kararlı çalışmadığını gösterdiğini ifade etti.

Moscow Times | Eski ABD askeri Moskova'da polise saldırdığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı

Eski bir ABD Deniz Kuvvetleri Mensubu, sarhoşken Moskova'da polise saldırdığı iddiasıya hakim karşısına çıktı. 28 yaşındaki Trevor Reed isimli ABD vatandaşı, suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Le Monde | Putin’in anayasa gücü darbesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeniden başkan seçilebilmesinin önünü açan anayasa değişikliği parlamentonun alt ve üst kanadında kabul edildi. Değişikliğin referandumda kabul edilmesi durumunda Putin 2036 yılına kadar iktidarda kalabilecek. Mevcut Rus anayasasına göre, 2000 yılında devlet başkanı olarak seçilen Putin'in görev süresi 2024'te sona eriyordu.

Al Arabiya | Suudi Arabistan’da 39 ülkeye seyahat yasağı

Suudi Arabistan, yeni tip Koronavirüs önlemleri kapsamında Avrupa ülkelerinin de dahil olduğu 39 ülke için seyahat yasağı getirdi. Virüsten etkilenen ülkelerden gelen vatandaşlar 14 gün önlem için karantina altında tutulacak.