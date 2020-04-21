Dünya basınında bugün | “Kısıtlamalar hafiflerse ölümler katlanarak artabilir”

T24 Dış haberler

Britanya'da bir uzman, kısıtlamaların hafifletilmesi halinde yeni tip Koronavirüs kaynaklı ölümlerin katlanarak yükselebileceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye göçün geçici olarak durdurulacağını söyledi. ABD’de petrol tarihte ilk kez eksi fiyattan işlem gördü

The Guardian | “Kısıtlamalar hafiflerse ölümler katlanarak artabilir”

Britanya’da hükûmete danışmanlık yapan bilim insanları uygulanan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerinin hafifletilmesinin vakalarda hızlı ve büyük bir artışa neden olacağı konusunda uyardı. Bazı bakanlar Koronavirüs nedeniyle alınan izolasyon önlemlerinin ekonomiye etkisine dair endişelerini öne sürerken hafifleme için henüz erken olduğu yanıtıyla karşılaştı. 125 binden fazla vakanın kaydedildiği Britanya’da en az 16 bin insan Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

The Independent | Doktorlara “Kişisel koruyucu ekipmanınız yoksa çalışmayın” çağrısı

Britanya’da Koronavirüs vakaları tırmanırken sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman eksikliğine ilişkin tepkiler sürüyor. Kraliyet Anestezistler Koleji, The Independent’a yaptığı açıklamada, doktorların kendi güvenlikleri için koruyucu ekipmanları olmadığı durumlarda hastalarla ilgilenmemeleri gerektiğini söyledi. Britanya’nın yeterli koruyucu ekipmanı olmadığı belirtilirken bu durumda çalışmamayı tercih eden doktorların destekleneceği belirtildi

New York Times | Trump, ABD'ye göçü durduracak

NYT'nin aktardığına göre ABD Başkanı Donald Trump, Koronavirüs salgınından sonra ekonomi iyileşme sürecindeyken ABD vatandaşlarını rekabetten korumak için ülkeyi geçici olarak göçmenlere kapamayı planladığını ifade etti

The Washington Post | Krediler biterken, büyük şirketlere nakit para verildi

ABD'de federal hükûmetin ulusal oteller ve restoran zincilerine verdiği hibelerin ardından 349 milyar dolarlık programın parası bitti. Programa ayrılan tüm paranın dev şirketlere verilmesi küçük işletmelerin tepkisini çekti. Tepkilerin ardından hibe alan bir şirket parayı hükûmete iade etti ve bir Cumhuriyetçi Senatör, "Milyonlarca dolar çarçur ediliyor" diyerek tepki gösterdi. Kongre ve Beyaz Saray programa 310 dolar daha eklemek üzere anlaşmaya yakınken, küçük işletmeler programdan büyük şirketlerin faydalanmasını önleyecek bir düzenleme talep etti.

Moscow Times | Liderden Ruslara: Koronavirüs salgını sırasında Kırım'a gelmeyi kesin

Kırım'ın Moskova destekli lideri Sergey Aksyonov, Rusya vatandaşlarından Koronavirüs salgını sırasında yarımadaya gelmemelerini talep etti. Kırım'daki tüm oteller ve turist noktaları salgın nedeniyle kapatıldı. Kırımlı yetkililer, Cuma günü Rusya'dan Kırım'a araç trafiğinin yüzde 40 arttığına dikkat çekti.

Le Monde | Virüsün karşısında lidersiz bir dünya

Le Monde gazetesi salgının karşısında dünyanın son durumunu ele aldı. Yeni tip Koronavirüs’ün (Covid-19) pandemisi dünya düzenini yerinden oynatarak bir sağlık krizi olarak hız kazandığı belirtildi. Gazete, “Çin’in hırsı kendini gösterirken ABD’nin geri adımı ve Avrupa’nın bitkinliği ortaya çıkıyor” ifadelerine yer verdi.

Al Jazeera | Çöküş! ABD’de petrol tarihte ilk kez eksi fiyattan işlem gördü

New York'ta işlem gören Batı Teksas petrolü (WTI) vadelileri, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle rekor düşüşüne devam ederek, tarihte ilk kez eksi fiyattan işlem gördü. Talepteki azalma ile petrol depolarının dolma noktasına yaklaşacağı beklentisinin tarihi düşüşe neden olduğu belirtiliyor. Negatif fiyata varan değerlerde üreticiler, petrol alıcılarından ellerindeki stoğu almaları için para ödüyor.