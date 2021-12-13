Dünya basınında bugün | Kentucky'de yetkililer, kasırgadan sonra ceset bulmaya devam ediyor

T24 Dış Haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Omicron varyantına karşı bu haftadan itibaren tüm yetişkinlere üçüncü doz aşı sunulacağını, ülke genelinde günde bir milyon aşı yapılmasını hedeflediklerini açıkladı. Haiti'nin evinde öldürülen cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin suikasttan önce ülkede uyuşturucu ticaretine bulaşmış siyasetçi ve iş insanlarının da bulunduğu bir liste hazırladığı belirtildi. ABD'de Kentucky ve çevre eyaletlerde meydana gelen kasırga büyük hasara neden oldu.

13 Aralık 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Boris Johnson, günde 1 milyon aşının Omicron tsunamisini durdurabileceğini söylüyor

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Omicron varyantına karşı bu haftadan itibaren tüm yetişkinlere üçüncü doz aşı sunulacağını, ülke genelinde günde bir milyon aşı yapılmasını hedeflediklerini açıkladı. Johnson "Bir Omicron dalgasının gelmekte olduğundan kimse şüphe duymasın" dedi, Omicron vakalarının her 2-3 günde bir ikiye katlandığını söyledi. Britanya’da üçüncü doz randevusu alabilmek için ilk dozun üstünden en az üç ay geçmiş olması gerekiyor.

New York Times | Haiti liderinde suikastçılarının istediği bir liste vardı

Haiti'nin evinde öldürülen cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin suikasttan önce ülkede uyuşturucu ticaretine bulaşmış siyasetçi ve iş insanlarının da bulunduğu bir liste hazırladığı belirtildi. Moise'nin ölmeden önce listeyi ABD yönetimine vermeyi planladığı belirtildi. Moise'nin eşi, suikastçıların cinayetten sonra çekmeceleri aradığını ifade etti.

The Washington Post | Kentucky'de yetkililer, kasırgadan sonra hala ölülerini sayıyor: "Ceset bulmaya devam ediyoruz"

ABD'de Kentucky ve çevre eyaletlerde meydana gelen kasırga büyük hasara neden oldu. Kasırgaların en sert vurduğu eyalet olan Kentucky'de yetkililer, hala cesetler bulmaya devam ettiklerini; ölü sayısının 50'de kalabileceğini veya 100'ü aşabileceğini ifade etti. ABD'nin Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee eyaletlerinde cuma akşamı ve cumartesi sabahı en az 24 kasırga görülmüştü.

Moscow Times | Vladimir için taksi: Putin, Sovyetler'in dağılmasından sonra taksicilik yaptığını söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) dağıldıktan sonra geçimini sağlamak için taksicilik yapmak zorunda kaldığını ifade etti.