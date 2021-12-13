Dünya basınında bugün | Kentucky'de yetkililer, kasırgadan sonra ceset bulmaya devam ediyor

T24 Dış Haberler
Britanya Başbakanı Boris Johnson, Omicron varyantına karşı bu haftadan itibaren tüm yetişkinlere üçüncü doz aşı sunulacağını, ülke genelinde günde bir milyon aşı yapılmasını hedeflediklerini açıkladı. Haiti'nin evinde öldürülen cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin suikasttan önce ülkede uyuşturucu ticaretine bulaşmış siyasetçi ve iş insanlarının da bulunduğu bir liste hazırladığı belirtildi. ABD'de Kentucky ve çevre eyaletlerde meydana gelen kasırga büyük hasara neden oldu.
13 Aralık 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...
The Guardian | Boris Johnson, günde 1 milyon aşının Omicron tsunamisini durdurabileceğini söylüyor
Britanya Başbakanı Boris Johnson, Omicron varyantına karşı bu haftadan itibaren tüm yetişkinlere üçüncü doz aşı sunulacağını, ülke genelinde günde bir milyon aşı yapılmasını hedeflediklerini açıkladı. Johnson "Bir Omicron dalgasının gelmekte olduğundan kimse şüphe duymasın" dedi, Omicron vakalarının her 2-3 günde bir ikiye katlandığını söyledi. Britanya’da üçüncü doz randevusu alabilmek için ilk dozun üstünden en az üç ay geçmiş olması gerekiyor.
New York Times | Haiti liderinde suikastçılarının istediği bir liste vardı
Haiti'nin evinde öldürülen cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin suikasttan önce ülkede uyuşturucu ticaretine bulaşmış siyasetçi ve iş insanlarının da bulunduğu bir liste hazırladığı belirtildi. Moise'nin ölmeden önce listeyi ABD yönetimine vermeyi planladığı belirtildi. Moise'nin eşi, suikastçıların cinayetten sonra çekmeceleri aradığını ifade etti.
The Washington Post | Kentucky'de yetkililer, kasırgadan sonra hala ölülerini sayıyor: "Ceset bulmaya devam ediyoruz"
ABD'de Kentucky ve çevre eyaletlerde meydana gelen kasırga büyük hasara neden oldu. Kasırgaların en sert vurduğu eyalet olan Kentucky'de yetkililer, hala cesetler bulmaya devam ettiklerini; ölü sayısının 50'de kalabileceğini veya 100'ü aşabileceğini ifade etti. ABD'nin Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee eyaletlerinde cuma akşamı ve cumartesi sabahı en az 24 kasırga görülmüştü.
Moscow Times | Vladimir için taksi: Putin, Sovyetler'in dağılmasından sonra taksicilik yaptığını söyledi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) dağıldıktan sonra geçimini sağlamak için taksicilik yapmak zorunda kaldığını ifade etti.
SSCB döneminde ülkenin istihbarat ve gizli servisi KGB'de ajanlık yapan Putin, SSCB'nin dağılmasını bir kez daha "trajedi" olarak nitelendirdi.
Rus Channel 1'in "Rusya. Yakın Tarih" belgeseli için konuşan Putin, "Sonuçta Sovyetler'in dağılması nedir? Bu tarihi Rusya'nın Sovyetler Birliği adı altında çökmesidir" dedi.
Kızıl bayrağın gönderden indirilmesinin ardından arada taksiye çıkmak durumunda kaldığını ifade eden Putin, "Bazen ek para kazanmam gerekiyordu" dedi.
Putin, "Yani arabayla özel bir şoför olarak ek para kazanırdım. Gerçek hakkında konuşmak zor, ancak maalesef durum böyleydi" ifadelerini kullandı.
Le Monde | Valerie Pecresse, kampanyasını nasıl yönetecek?
Fransa’da merkez sağ partisi Cumhuriyetçiler’in cumhurbaşkanı adayı Valerie Pecresse oldu. Pecresee, kampanyasını şekillendirmeye, ekibini sunamaya başlıyor. Kendisini eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher ve yakın zamana kadar Almanya Başbakanı olan Angela Merkel'e benzeten Pecresse, siyaset hayatına 1995-2007 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Jacques Chirac'ın ekibinde görev alarak başlamıştı. Le Monde, Covid krizi nedeniyle her cumhurbaşkanı adayı için büyük toplanmaların durumunu tehlikeye attığını belirtti.
Al Jazeera | Kainat Güzellik Yarışması’nın birincisi Hindistan’dan
İsrail'de düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması dün gece gerçekleşti. Boykot çağrılarının gölgesinde gerçekleşen gecede tacın sahibi Hindistan Güzeli Harnaaz Sandhu oldu. Sandhu’nun ardından rkasından Paraguay’ı temsil eden Nadia Ferreira ve Güney Afrika’dan Lalela Mswane geldi.