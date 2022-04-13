Dünya basınında bugün | "Kendi yasalarını çiğneyen" Britanya Başbakanı Johnson istifa etmedi

T24 Dış Haberler
Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, 2020 yılında Covid nedeniyle kapanma önlemleri uygulanırken Downing Sokağı’ndaki partilere katıldıkları için para cezası alan isimlerden oldu. Britanya halkı Covid nedeniyle evden çıkamaz, çeşitli sosyalleşmeleri gerçekleştiremezken Downing Sokağı’nın partiler verdiğinin ortaya çıkmasıyla Johnson’ın istifası istendi. ABD'nin New York şehrinde turuncu inşaat çalışanı yeleği ve gaz maskesi takan silahlı saldırgan Brooklyn'deki bir metro istasyonunda halka ateş açtı. Ukrayna; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkedeki en yakın müttefiki olan oligark ve muhalif siyasetçi Viktor Medvedçuk'u "yıldırım hızında tehlikeli bir operasyonla" gözaltına aldıklarını belirtti.
13 Nisan 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...
The Guardian | Başbakan: Kendi yasamı çiğnedim ancak gitmeyi kabul etmiyorum
The Independent | 10 Numara: Suç mahalli
The Times | Johnson, Covid kapanmasındaki parti cezasının ardından istifa etmeyi reddediyor
The Daily Telegraph | Boris Johnson: Daha iyisini beklemek insanların hakkı
Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, 2020 yılında Covid nedeniyle kapanma önlemleri uygulanırken Downing Sokağı’ndaki partilere katıldıkları için para cezası alan isimlerden oldu. Britanya halkı Covid nedeniyle evden çıkamaz, çeşitli sosyalleşmeleri gerçekleştiremezken Downing Sokağı’nın partiler verdiğinin ortaya çıkmasıyla Johnson’ın istifası istendi. Boris Johnson dün bir açıklama yaparak özür dilediğini, sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğinin farkında olduğunu söyledi. Öte yandan Johnson, istifa etmeyeceğini açıkladı. Maliye Bakanı Rishi Sunak da bir çözür açıklaması yaparak “ "Halkın pandemi sırasında ne denli fedakarlıklarda bulunduğunun farkındayım. Hayal kırıklığı yarattım, insanları öfkelendirdim. Üzgünüm" dedi.
New York Times | Metroda silahlı saldırının ardından şehir diken üzerinde
ABD'nin New York şehrinde turuncu inşaat çalışanı yeleği ve gaz maskesi takan silahlı saldırgan Brooklyn'deki bir metro istasyonunda halka ateş açtı. Saldırganın en az 33 el ateş ettiği ve 23 kişinin saldırıda yaralandığı tespit edildi. Yetkililer saldırıyı 62 yaşındaki Frank R. James'ten şüpheleniyor. New York Times, saldırının New York sakinlerini şehirde şiddetin artış gösterdiği bir dönemde daha da korkuttuğunu ifade etti.
Wall Street Journal | Enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine geldi; yüzde 8.5'a ulaştı
ABD'de Mart ayında enflasyon yüzde 1,2 oranında yükselirken; yıllık bazda ise yüzde 8,5 olarak açıklandı. Bu vesileyle ABD'de enflasyon son 1981'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Mart'ta petrol ve doğalgaz fiyatlarında artışa sebep oldu.
Moscow Times | Kiev, kaçak Ukraynalı Putin müttefikini yakaladığını açıkladı
Ukrayna; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkedeki en yakın müttefiki olan oligark ve muhalif siyasetçi Viktor Medvedçuk'u "yıldırım hızında tehlikeli bir operasyonla" gözaltına aldıklarını belirtti.
Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasından birkaç gün sonra vatana ihanet suçlamalarıyla tutulduğu ev hapsinden kaçan Medvedçuk'un salı günü yakalandığını Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski duyurdu.
Zelenski, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ukrayna güvenlik güçleri özel bir operasyon yaptı. Tebrikler!" yazdı. Ukrayna lideri, Medvedçuk'un Rusya'nın savaş tutsakları ile takas edilmesi için Moskova'ya çağrı yaptı.
Paylaşılan fotoğrafta Medvedçuk'un kelepçelendiği ve üzerinde Ukrayna bayraklı askeri kamuflaj olduğu görülüyor.
Le Monde | Macron, solun oyunu almayı hedefliyor
Aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi lideri Marine Le Pen ile cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kampanya sürecini başlattı. Macron, dün daha önce tepki çeken emeklilik reformu konusunda değişikliğe gitmeye hazır olduğunu söyledi. Macron, emeklilik reformu konusunda referanduma gitme seçeceğini de dışlamadı. Aşırı sağcı aday Marine Le Pen ise seçimin ikinci turuna alım gücüne odaklanarak hazırlanıyor.
Al Jazeera | Suudi Arabistan, nakit darlığı içindeki Lübnan’la bağları yeniden alevlendiriyor
Derin bir ekonomik krizin içindeki Lübnan’daki siyasetçilerin, Suudi Arabistan dahil olmak üzere Körfez ülkeleriyle iyileşmeye başlayan ilişkilerle rahatlamaya başladığı belirtildi. Suudi Arabistan ve Kuveyt, Beyrut’a yeniden büyükelçi gönderme adımını attı. Suudi Arabistan Büyükelçisi dün konutunda bir yemek düzenleyerek Başbakan Nacib Mikati, Lübnanlı siyasi müttefikleri, Hizbullah destekli Tarım Bakanı’nı ve ABD, Britanya, Fransa, Almanya Büyükelçileri’ni ağırladı. Lübnan Başbakanı, gelecek ay Riyad’a gideceğini söyledi.