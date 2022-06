Dünya basınında bugün | "Kendi yasalarını çiğneyen" Britanya Başbakanı Johnson istifa etmedi

T24 Dış Haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, 2020 yılında Covid nedeniyle kapanma önlemleri uygulanırken Downing Sokağı’ndaki partilere katıldıkları için para cezası alan isimlerden oldu. Britanya halkı Covid nedeniyle evden çıkamaz, çeşitli sosyalleşmeleri gerçekleştiremezken Downing Sokağı’nın partiler verdiğinin ortaya çıkmasıyla Johnson’ın istifası istendi. ABD'nin New York şehrinde turuncu inşaat çalışanı yeleği ve gaz maskesi takan silahlı saldırgan Brooklyn'deki bir metro istasyonunda halka ateş açtı. Ukrayna; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkedeki en yakın müttefiki olan oligark ve muhalif siyasetçi Viktor Medvedçuk'u "yıldırım hızında tehlikeli bir operasyonla" gözaltına aldıklarını belirtti.

13 Nisan 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Başbakan: Kendi yasamı çiğnedim ancak gitmeyi kabul etmiyorum



The Independent | 10 Numara: Suç mahalli

The Times | Johnson, Covid kapanmasındaki parti cezasının ardından istifa etmeyi reddediyor

The Daily Telegraph | Boris Johnson: Daha iyisini beklemek insanların hakkı

Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, 2020 yılında Covid nedeniyle kapanma önlemleri uygulanırken Downing Sokağı’ndaki partilere katıldıkları için para cezası alan isimlerden oldu. Britanya halkı Covid nedeniyle evden çıkamaz, çeşitli sosyalleşmeleri gerçekleştiremezken Downing Sokağı’nın partiler verdiğinin ortaya çıkmasıyla Johnson’ın istifası istendi. Boris Johnson dün bir açıklama yaparak özür dilediğini, sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğinin farkında olduğunu söyledi. Öte yandan Johnson, istifa etmeyeceğini açıkladı. Maliye Bakanı Rishi Sunak da bir çözür açıklaması yaparak “ "Halkın pandemi sırasında ne denli fedakarlıklarda bulunduğunun farkındayım. Hayal kırıklığı yarattım, insanları öfkelendirdim. Üzgünüm" dedi.

New York Times | Metroda silahlı saldırının ardından şehir diken üzerinde

ABD'nin New York şehrinde turuncu inşaat çalışanı yeleği ve gaz maskesi takan silahlı saldırgan Brooklyn'deki bir metro istasyonunda halka ateş açtı. Saldırganın en az 33 el ateş ettiği ve 23 kişinin saldırıda yaralandığı tespit edildi. Yetkililer saldırıyı 62 yaşındaki Frank R. James'ten şüpheleniyor. New York Times, saldırının New York sakinlerini şehirde şiddetin artış gösterdiği bir dönemde daha da korkuttuğunu ifade etti.

Wall Street Journal | Enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine geldi; yüzde 8.5'a ulaştı

ABD'de Mart ayında enflasyon yüzde 1,2 oranında yükselirken; yıllık bazda ise yüzde 8,5 olarak açıklandı. Bu vesileyle ABD'de enflasyon son 1981'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Mart'ta petrol ve doğalgaz fiyatlarında artışa sebep oldu.

Moscow Times | Kiev, kaçak Ukraynalı Putin müttefikini yakaladığını açıkladı

Ukrayna; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkedeki en yakın müttefiki olan oligark ve muhalif siyasetçi Viktor Medvedçuk'u "yıldırım hızında tehlikeli bir operasyonla" gözaltına aldıklarını belirtti.