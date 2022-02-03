Dünya basınında bugün | Kendi partisinde Boris Johnson’ın gitmesini isteyenlerin sayısı artıyor

T24 Dış Haberler

Downing Sokağı’nın Covid kapanmaları dönemi verdiği partilerin ortaya çıktığı raporun ardından Muhafazakâr Parti’den bir grup milletvekili daha Britanya Başbakanı Boris Johnson hakkında güvensizlik dilekçesi sundu. Uzmanlar, Belarus'un Rusya'nın Ukrayna'da atabileceği tüm adımları takip edebileceğini söyledi. Almanya medya denetleme kurumu, Almanca yayın yapan Rusya devlet kanalı 'RT DE'nin ülkede yayın yapmasını yasakladı. İsrail’in, ABD liderliğindeki Orta Doğu deniz tatbikatına, Suudi Arabistan ve Umman ile katılacağı öğrenildi.

3 Şubat 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Kendi partisinde Boris Johnson’ın gitmesini isteyenlerin sayısı artıyor

Downing Sokağı’nın Covid kapanmaları dönemi verdiği partilerin ortaya çıktığı raporun ardından Muhafazakâr Parti’den bir grup milletvekili daha Britanya Başbakanı Boris Johnson hakkında güvensizlik dilekçesi sundu. Britanya’da hükûmetin parti krizini aşma çabalarına rağmen, Covid kurallarının ihlalinin gündemden çıkmadığı görüldü. Johnson’a yakın isimler, parti içinde Başbakan’ın istifa etmesi için koordine bir çaba olduğunu söyledi.

The Independent | Britanya, Rusya’yı “düşmanca eylemlere” karşı uyardı

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna gerilimi üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le 45 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptı. Johnson’ın görüşmede Putin’e “Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesi trajik bir yanlış hesap olur” dediği aktarıldı. Johnson görüşmede, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki mevcut düşmanca faaliyetinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

New York Times | ABD, Rusya'ya verdiği yanıtlarda kimin NATO'ya katılabileceği konusunda geri adım atmadı

Çarşamba günü İspanyol basınına sızdırılan belgeler, ABD ve NATO'nun Rusya'nın güvenlik taleplerini reddettiğini gösterdi. Joe Biden yönetimi aynı zamanda Doğu Avrupa'ya 3 bin ek asker gönderme emri verdi.

Sız belgelere göre ABD, Doğu Avrupa'daki füzeler konusunda daha çok saydamlık önerse de NYT, Washington ve NATO'nun verdiği yanıtla Moskova'nın taleplerine boyun eğmeyeceğini gösterdiğini ifade etti. Batı ittifakı, Ukrayna'ya NATO kapısını açık tutacağının yanıtını açıkça verdi.

ABD, 82. Hava İndirme Tümeni'nden bin 700 asker Polonya'ya, 1. Hava İndirme Müfrezesi'nin merkezde bulunan 300 askerini Almanya'ya yerleştirirken, Almanya'dan Romanya'ya da bin ağır zırhlı ünite gönderecek.

The Washington Post | Belarus liderinin Putin ile yakın ilişkileri Rusya'nın Ukrayna hesaplarını değiştirebilir

Rusya, 2014'te Kırım'ı ilhak ettiğinde eski Sovyet cumhuriyeti Belarus, arabulucu rolü üstlenmişti. Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, Kırım'ı Rusya toprağı olarak tanımamış ve Moskova'nın Batı'ya karşı açtığı ticaret savaşına katılmamıştı. Ancak 2020'de Lukaşenko'nun koltuğunu kaybetme riski ortaya çıkınca ve toplu protestolar başlayınca, Putin Belarus liderine görevde kalabilmesi için yardımcı oldu. Washington Post, bu durumun Lukaşenko'yu Putin'e bağlı hale getirdiğini ifade etti.

Uzmanlar, Belarus'un bu sebeple Rusya'nın Ukrayna'da atabileceği tüm adımları takip edebileceğini söyledi.

Lukaşenko geçen hafta yaptığı konuşmada Rusya'nın saldırıya uğraması durumunda Moskova için savaşa gireceklerini söyledi.

Moscow Times | Moskova, Almanya'daki RT yasağına karşılık vereceğine söz verdi

Almanya medya denetleme kurumu, Almanca yayın yapan Rusya devlet kanalı 'RT DE'nin ülkede yayın yapmasını yasakladı.

Yapılan açıklamada RT DE'nin "gerekli yayın lisansı olmadığı için" yasaklandığı ifade edildi.