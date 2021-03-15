Dünya basınında bugün | Kayıp ülke Suriye

T24 Dış Haberler

Suriye'de iç savaşın başlamasının üzerinden 10 yıl geçti. Fransız Le Monde gazetesi, savaşın 10. yılı için 12 sayfalık bir ek hazırladı. Britanya'da Sarah Everard isimli bir kadının bir polis tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkmasıyla kadına karşı şiddetle mücadele konusunda atılması gereken adımlar gündeme geldi. The Washington Post'a konuşan bir Biden yönetimi yetkilisi, ABD'nin 2015 nükleer anlaşmasının şartlarını değiştirmeden tekrar kabul ederlerse İran'la "bugün" masaya oturmaya hazır olduklarını söyledi.

15 Mart 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Sarah Everard cinayetinin ardından Londra Emniyet Müdürü "istifa etmeyeceğini" açıkladı

Britanya'nın başkenti Londra'da Sarah Everard isimli bir kadının polis memuru tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından tepkiler sürüyor. Hafta sonu kadınların düzenlediği eyleme polis müdahalesi sırasında kadınların yerde kelepçelendiği görüntüler gündem olurken Londra Metropolitan Polis Teşkilatı Müdrü Cressida Dick'ten açıklama geldi. Eleştirilerin ardından istifa etmeyi düşünmediğini söyleyen Dick, teşkilatı yönetmek konusunda "daha kararlı" olduğunu söyledi. Dick, polisin Koronavirüs önlemlerine rağmen toplanan kalabalığı dağıttığını savunurken "Operasyonda bulunmayan birinin müdahalenin doğruluğu konusunda hükme varabileceğini düşünmüyorum" dedi.

The Independent | Boris Johnson, kadına karşı şiddetle mücadele görev gücüne liderlik edecek

Britanya'da Sarah Everard isimli bir kadının bir polis tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkmasıyla kadına karşı şiddetle mücadele konusunda atılması gereken adımlar gündeme geldi. Bugün, hükumetin ceza ve adalet komisyonu Başbakan Boris Johnson başkanlığında toplanarak yol haritası belirleyecek. Everard'ın ölümünün ardından kadınların düzenlediği eylemde polis müdahalesinin sertliği konusunda açıklama yapan Johnson "Gören herkes gibi ben de cumartesi gecesinden görüntüler konusunda oldukça endişelendim" dedi. Johnson "Kadınları korumak ve sokaklarımız güvenliliğini sağlamak için yapılacakları görüşeceğimiz bir toplantıya başkanlık edeceğim" dedi.

The New York Times | Göçmenlerin artışı ABD sınırı yakınındaki sığınakları zorluyor

New York Times'ın aktardığına göre Meksika'daki insan kaçakçıları ülkeden ayrılmak isteyenlere, "Biden hükûmetinin onları açık kollarla karşılayacağını" söylerken ABD sınırındaki insan trafiği ciddi anlamda artış gösterdi. Habere göre ABD, ülkeye geçiş yapan göçmenleri diğer insanlarla beklemesi için sınırın Meksika tarafına geri yolluyor. Sınırın Meksika tarafında göçmenler için kurulan sığınaklar, fazla yoğunluk sebebiyle zorlanıyor.

The Washington Post | ABD ve İran'ın ortak bir hedefi var ancak bundan söz etmiyorlar

The Washington Post'a konuşan bir Biden yönetimi yetkilisi, ABD'nin 2015 nükleer anlaşmasının şartlarını değiştirmeden tekrar kabul ederlerse İran'la "bugün" masaya oturmaya hazır olduklarını söyledi. Yetkili, Tahran'a anlaşmayı tekrar müzakere etmeye açık olmadıklarını açıkça belirttiklerini ifade etti. İran daha önce yaptırımların kaldırılması karşılığında anlaşmayı olduğu gibi kabul etmeye hazır olduğunu söylemişti.

Moscow Times | Rusya'da muhalif forumda onlarca kişi gözaltına alındı

Rusya'da polis, başkent Moskova'da bağımsız ve muhalif siyasetçilerin bir araya geldiği forumu basarak 150'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişileri "istenmeyen bir örgüt ile bağlantıları olduğu" iddia edildi.

Cumartesi ve pazar günü düzenlenen forum ülkenin her noktasından yerel meclis üyelerini bir araya getirmeyi hedefliyordu. Forum, Britanya'da sürgünde yaşan eski muhalif iş insanı Mikhail Kodokovski'nin kurduğu Open Russia'nın direktörü tarafından organize ediliyordu.

Rus ajanslarında yer alan görüntülere göre forum başladıktan kısa süre sonra polis organizasyonun düzenlendiği binaya girip gözaltına alınanları dışarıdaki minibüslere götürmeye başladı.

Siyasi tutukluların takibini yapan OVD-Info, 150'den fazla kişinin ismini yayımlayarak gözaltına alındıklarını bildirdi.

Le Monde | Suriye, kayıp ülke

Suriye'de iç savaşın başlamasının üzerinden 10 yıl geçti. Le Monde gazetesi hazırlanan 12 sayfalık ekte, iç savaşın 10 yılında yaşananları, savaştan etkilenenlerin hikâyelerine yer verdi. 10 yıl içinde Suriye'de nüfusun yarısının yerinden olduğunu, milyonlarca sığınmacının yanısıra Suriye'de kalan insanların yoksulluk içinde yaşadığı vurgulandı.

Al Jazeera | Kosova, Kudüs'te İsrail Büyükelçiliği açtı

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı, Kudüs Büyükelçiliğinin açıldığını ve faaliyete başladığını duyurdu. Bakanlık, Kosova ve İsrail arasında ilişkilerin ilerlemesini hedeflediklerini belirtti. Açıklamada, elçilik tabelasının ve Kosova bayrağının yerleştirilmesiyle hükûmetin Kudüs'te diplomatik misyon kurma görevinin yerine getirildiği belirtildi. Kosova ve İsrail arasında diplomatik ilişkilerin resmen başlamasına yönelik anlaşma 1 Şubat'ta imzalanmıştı.