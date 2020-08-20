Dünya basınında bugün | Kamala Harris resmen Demokrat Parti'nin başkan yardımcısı adayı oldu

T24 Dış Haberler

Britanya'daki "sınav krizi" ülkenin gündeminde geniş yer tutmaya devam ediyor. ABD gazeteleri, ilk sayfalarında Kamala Harris'in resmen Demokrat Parti'nin başkan yardımcısı adayı olmasına yer verdi. İngiliz Kanalı’nı geçmeye çalışırken denizde kaybolan Sudanlı bir gencin cesedi bulundu. Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin "zehirlendiği" ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

20 Ağustos 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Binlerce öğrenci mağdur olmuştu; İngiltere’nin notlandırma krizinde detaylar ortaya çıkıyor

İngiltere’de binlerce öğrencinin üniversiteye geçiş öncesi notlandırılmasını etkileyen krize dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Üniversite sınavlarını hazırlamak ve değerlendirmekle yükümlü olan Ofqual’ın en az bir ay önce sınav algoritmalarında sorunlarla ilgili uyarıldığını ancak notlarda şişirmeyi engellemek için sorunları göz ardı ettiği belirtildi. Pandemi nedeniyle sınavların iptal edilmesinin ardından öğrencilerin üniversiteye geçecek notlarının belirlendiği sistemin sorunlu olduğuna dair uyarılara rağmen sistemi devam ettiren Ofqual’ın hükûmetin U dönüşüne rağmen öğrencileri düşük notlarla karşılaştırdığı ortaya çıktı.

The Independent | Mülteci krizi bir gencin hayatına mâl oldu

İngiliz Kanalı’nı geçmeye çalışırken denizde kaybolan Sudanlı bir gencin cesedi bulundu. Fransa Vatandaşlık Bakanı Marlene Schiappa, cesedin bir sığınmacı kampı yakınındaki plajda bulunduğunu açıkladı. Britanya ve Fransa arasında Kanal üzerinden geçen mülteciler nedeniyle gerilim sürüyor. Britanya çişleri Bakanı Priti Patel, Manş Denizi'nde hayatlarını tehlikeye atarak İngiltere'ye ulaşmaya çalışan sığınmacıların, Fransa'nın 'ırkçı' olduğuna ve o ülkede 'işkenceye' maruz kalabileceklerine inandıklarını söyle

The New York Times | Teklifi kabul eden Harris, ABD'nin yol ayrımında olduğunu söyledi

Demokrat Parti dün Kamala Harris'i resmen başkan yardımcısı adayı olarak gösterdi ve senatör teklifi kabul etti. Böylece Harris, ABD'de iki büyük partiden birinin oy pusulasında yer verdiği ilk azınlık mensubu kadın oldu. 3 Kasım'da yapılacak seçimin önemini vurgulayan Harris, ABD'nin bir yol ayrımında olduğunu söyledi.

The Washington Post | Kamala Harris, başkan adayı olarak tarih yazdı

The Washington Post da bugünkü nüshasının ilk sayfasında Kamala Harris'in resmen Demokrat Parti'nin başkan yardımcısı adayı olmasına yer verdi.

Moscow Times | "Kremlin'i eleştiren Navalny zehirlenerek hastaneye kaldırıldı"

Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin "zehirlendiği" ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Navalny'nin bilinicinin kapalı olduğunu belirtildi. Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmiş, muhalif liderin Sibirya'dan Moskova'ya uçarken kendini kötü hissetmeye başladığını ve bu sebeple uçağın acil iniş yaptığını bildirdi. Twitter üzerinden Navalny'nin zehirlendiğini söyleyen sözcü, muhalif liderin yoğun bakıma alındığını bildirdi. Yarmiş, "Aleksey'in çayına katılan bir şey ile zehirlendiğini düşünüyoruz. Bu sabah içtiği tek şey buydu" dedi ve doktorların zehrin sıcak bir sıvı tarafından hızlıca emildiğini söylediğini aktardı. Düzenlediği Kremlin yetkililerine yönelik yozlaşma karşıtı kampanyalar, hükûmet karşıtı protestolar ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik sert eleştirileriyle tanınan Navalny, daha önce birçok kez fiziksel şiddete uğramıştı.

Le Monde | Mali’de Fransa’yı endişelendiren darbe

Mali’de iki gün önce gerçekleşen askeri darbenin ardından Cumhurbaşkanı Ibrahim Boubacar Keita istifa etti. Yönetime el koyan askerler, uygun olan süre içinde sivil hükûmete geçiş yapılacağını, genel seçime gidileceğini söyledi. Fransa,cihatçı gruplara karşı müttefiki olan Mali’de siyasi boşluğun krizi ortadan kaldırmayacağına endişe duyuyor. Öte yandan yönetime el koyan askerler, Mali’nin uluslararası anlaşmalarına saygı duyulacağını belirtti.

Al Jazeera | Pakistan Başbakanı: İsrail’i tanımayacağız

Pakistan Başbakanı İmran Han, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararına ilişkin, İslamabad'ın İsrail'i tanıma anlamına gelecek benzeri bir adım atma düşüncesinde olmadığını ifade etti. Han, "İsrail'e karşı duruşumuz nettir. Filistinliler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanıyamayız. Bu da ancak iki devletli bir çözümle mümkün olabilir." diye konuştu.