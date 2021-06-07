Dünya basınında bugün | Kadınların pandemide ödediği ağır bedel

T24 Dış Haberler

G7 maliye bakanları, çokuluslu şirketlerin çalıştıkları ülkelerde ödeyeceği minimum yüzde 15 oranındaki küresel kurum vergisi konusunda anlaşırken, uzmanlar, plandaki bir boşluk nedeniyle Amazon'un daha fazla vergi ödemekten kaçınabileceğini söyledi. NYT, Afganistan'dan ABD askerlerinin hızlı bir şekilde çekilmeye başlamasının CIA'in üzerinde ülkede istihbarat toplamanın yeni yolları bulması konusunda ciddi bir baskı yarattığını belirtti. Pandemi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda dünyanın hemen hemen her yerinde geriye doğru gidilmesine neden oldu. Le Monde bununla ilgili geniş bir haber hazırladı.

7 Haziran 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Amazon, G7 maliye bakanlarının çokuluslu şirketlerin vergilendirmesi kararından kaçınabilir

G7 maliye bakanları, çokuluslu şirketlerin çalıştıkları ülkelerde ödeyeceği minimum yüzde 15 oranındaki küresel kurum vergisi konusunda anlaşırken, uzmanlar, plandaki bir boşluk nedeniyle Amazon'un daha fazla vergi ödemekten kaçınabileceğini söyledi. "Tarih" olarak nitelenen kararla söz konusu şirketlerin ana merkezlerinin bulunduğu yere göre değil, iş yaptıkları yerlere göre vergilendirilmesi hedefleniyor. Anlaşmada şirketin minimum yüzde 10 kar marjı olması gerektiği belirtilirken 2020 yılı kar marjı yüzde 6.3 olan Amazon'un söz konusu anlaşma hayata geçerse daha fazla vergi ödemekten kaçınabileceği yorumu yapıldı.

The Independent | Britanya Sağlık Bakanı: 21 Haziran'da normalleşmenin anahtarı hastanelerde

Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkede beklenilen 21 Haziran normalleşme tarihinin hastaneye yatış oranlarının düşük kalmasına bağlı olduğunu söyledi. Hancock, ülkede Delta varyantı vakalarının arttığı ancak buna rağmen hastaneye yatış sayılarının artmadığını söyledi. Öte yandan 21 Haziran'da ülkenin tamamen açılması kararını vermek için "erken" olduğunu belirten Hancock, verilerin bir hafta da gözlemleneceğini söyledi.

The New York Times | Afganistan'dan çekilme kararı CIA'yi acele ettiriyor

NYT, Afganistan'dan ABD askerlerinin hızlı bir şekilde çekilmeye başlamasının CIA'in üzerinde ülkede istihbarat toplamanın yeni yolları bulması konusunda ciddi bir baskı yarattığını belirtti. ABD'nin ülkedeki operasyonlarının kalbi olan CIA, askerlerin çekilmesiyle bölgedeki üslerini kaybedeceğini söyledi. Gazete, CIA'in ülkedeki operasyonlarını Pakistan'ı merkez olarak kullanabileceğini ifade etti.

The Washington Post | Manchin oylama hakları tasarısına karşı çıktı

Demokrat Senatör Joe Manchin, kendi partisinin Cumhuriyetçilerin kimlerin oy kullanabileceğini kısıtlamayı hedefleyen planına kadar karşı hazırladığı tasarıyı desteklemeyeceğini ifade etti. Demokratlar, tasarının adil seçimleri korumak için kritik olduğunu savunuyordu. Washington Post, bu gelişmenin Başkan Joe Biden'ın gelecek planlarını tehlikeye atabileceğini ifade etti.

Moscow Times | 'Bir demir perde': Sürgün edilen Belaruslular sınırda protesto yaptı

Siyasi suçlarla yargılanmamak için ülkelerinden ayrılan Belaruslular cumartesi günü Belarus-Polonya sınırının Polonya tarafında bir protesto düzenledi. Protestocular, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'dan sınırları açmasını talep ettiler.

Sınırda toplanan protestocular, "Avrupa, harekete geçme zamanı geldi" ve "Lütfen yaptırım uygulayın" yazılı pankartlar açtı.

Aktivistlik yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve ardından Polonya'ya taşınan Lyuboc Kovalçuk, "Yeni bir demir perdenin oluşmaya başladığını hissediyorum, bu korkutucu" dedi.

AFP'ye konuşan Kovalçuk, sınırların kapanması nedeniyle insanların aileleriyle ayrı kaldığını ifade etti.

22 Aralık'ta ülke genelinde meydana gelen protestolar sırasında Lukaşenko ülkenin kara sınırlarını "pandemiyi gerekçe gösterek" geçişlere özel durumlar dışında kapatmıştı.

Le Monde | Kadınların pandemide ödediği ağır bedel

Pandemi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda dünyanın hemen hemen her yerinde geriye doğru gidilmesine neden oldu. Koronavirüs'ten en çok etkilenen konaklama, turizm gibi sektörlerden kadınların orantısız temsiliyeti ve üstlendikleri bakım işleri kadınların Koronavirüs pandemisinden ekonomik olarak daha fazla etkilenmesine neden oldu. Dünya Bankası, güncel verileri değerlendirdiğinde kadınların iş hayatında erkeklerle cinsiyet eşitliğine erişmesi için 150 yıla ihtiyaç olduğunu öngördü. Kadınların pandemiden sonra iş hayatına dönmesi için ise finansal ve bakım hizmeti desteğine ihtiyaç olduğu belirtildi. Evden çalışmaya geçen kadınların da evin sorumluluğunu da üstlenerek pandeminin psikolojik yükünü de daha fazla yaşadığı belirtildi.

Al Jazeera | Netanyahu, İsrail'de başbakanlığını sonlandıracak koalisyonla ilgili "Tarihin en büyük seçim hilesi" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede kendisinin görevden ayrılacağı yeni anlaşmaya varan koalisyon hükûmetiyle ilgili "kışkırtma" yaptığı suçlamalarını reddederken, yaşananlarla ilgili "Demokrasi tarihinin en büyük seçim hilesi" ifadelerini kullandı. Yeni koalisyonda başbakan olması öngörülen sağcı lider Naftali Bennett, Netanyahu'ya yanıt olarak "Başında sen olmadan da insanların hükûmet kurmasına izin verilir" dedi. Sekiz partinin birleşmesiyle oluşan yeni koalisyon meclisten güven oyu alırsa yeni dönem başlayacak.