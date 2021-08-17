Dünya basınında bugün | Kabil Havalimanı'nda izdiham yaşanırken Biden, Afganistan'dan çekilme kararını savundu

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Kabil'de havalimanından gelen izdiham görüntüleri tepki çekerken, Afganistan'dan çekilme kararının arkasında olduğunu savunan bir konuşma yaptı. Kabil'de Taliban mensupları kontrolü eline alıp sokaklarda devriye gezmeye başladıktan sonra büyük kalabalıklar ülkeden kaçmak için Kabil Havalimanı'na gitti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın düzeni sağlamasının ardından Kabil'deki durumun istikrara kavuşmaya başladığını iddia etti.

17 Ağustos 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Biden, Kabil'deki kaosa rağmen ABD'nin çekilme kararını savundu

ABD Başkanı Joe Biden, Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Kabil'de havalimanından gelen izdiham görüntüleri tepki çekerken, Afganistan'dan çekilme kararının arkasında olduğunu savunan bir konuşma yaptı. Ülkedeki ABDliler ve ABD için çalışan Afganların tahliyesinin süreceğini belirten Biden, herhangi bir saldırı girişiminde Taliban'a sert bir yanıt verileceğini söyledi. Biden, "Afganistan'daki görevimiz hiçbir zaman ulus inşa etmek değildi. Kararımın arkasında duruyorum. Afgan ordusunun mücadele etmeyi reddettiği bir savaşta çarpışıp ölmemeli" dedi. Öte yandan, dün yaşanan izdiham, uçaklara asılıp düşerek ölenlerin görüntüleriyle birlikte Biden, ABD'nin çekilme şekline ilişkin yoğun eleştirilerin odağında olmayı sürdürüyor.

The Independent | Kabil'de chaos

Afganistan'da Kabil Havalimanı'nda ülkelerin vatandaşları ve kendileri için çalışan Afgan personeli için tahliye çalışmaları sırasında kaos meydana geldi. Uçak pistine akın eden ve Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'dan kaçmaya çalışan binlerce insan uçakların kalkışını durdururken en az yedi kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Kalkan uçakların kanadına asılan iki kişi, uçağın havalanmasıyla düşerek hayatını kaybetti. Bir ABD'li yetkili, kaos sırasında silahlı olduğu belirtilen iki kişinin de ABD güçleri tarafından öldürüldüğünü söyledi. Taliban'ın Kabil'de kontrol noktaları kurarak havalimanına gitmeye çalışanların kimliğini kontrol ettiği belirtildi.

New York Times | Afganistan'daki kaosu gören Biden, çekilme kararını savundu

ABD Başkanı Joe Biden, başkent Kabil Taliban'ın eline geçtikten ve ülkeden kaçmak isteyen insanların doluştuğu havalimanında izdiham meydana geldikten sonra ABD askerlerini Afganistan'dan çekme kararını savunmaya devam etti. Biden, hükümetin çökmesine ve havalimanında yaşananlara Afgan ordusunun Taliban'a direnç göstermemesinin sebep olduğunu ifade etti. Biden, "Onlara ihtiyaçlar olabilecek her aracı verdik. Maaşlarını ödedik. Uçaklarının bakımını yaptık. Geleceklerini belirleyebilmeleri için her şeyi verdik. Veremediğimiz tek şey savaşma isteğiydi" dedi.

The Washington Post | Çaresiz Afganlar kaçmaya çalışıyor

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban mensupları kontrolü eline alıp sokaklarda devriye gezmeye başladıktan sonra büyük kalabalıklar ülkeden kaçmak için Kabil Havalimanı'na gitti. İnsanların kalkış yapan uçaklara tutunmaya çalıştığı görüldü.

Moscow Times | Rusya, Kabil'de 'durumun istikrara kavuştuğunu' ve 'Taliban'ın düzeni sağladığını' savundu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın düzeni sağlamasının ardından Kabil'deki durumun istikrara kavuşmaya başladığını iddia etti. Rusya Büyükelçisi bugün Taliban mensupları ile bir araya gelecek.

Le Monde | Taliban, Afganistan'da yeniden kontrolü ele geçirdi

Taliban, 20 yılın sonunda Kabil'i çatışmadan ele geçirerek Afganistan'da yeniden gücünü temin etti. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden kaçmasıyla birlikte "Afganistan savaşı bitti" diyen Taliban sözcüsü, "İstediğimiz ülkemizin özgür ve halkımızın bağımsız olmasıydı; bunu da başardık" ifadelerini kullandı.

Al Jazeera | Mayıs ayındaki çatışmalardan sonra ilk; Gazze'den İsrail'e roket atıldı

Gazze'de mayıs ayında 11 gün boyunca süren çatışmalardan sonra ilk kez İsrail'e roket atıldı. İsrail ordusu, dün bir roket tespit ederek etkisiz hale getirdiklerini açıkladı. Roket atılmadan saatler önce Batı Şeria'da İsrail güçleri Filistinlilerle çatışmıştı. Çatışmada dört Filistinli hayatını kaybetmişti. Roketin, Hamas ve İsrail arasında üç aydır süren ateşkes durumunu tehlikeye atabileceği belirtildi. Öte yandan roket saldırısını üstlenen henüz olmadı.