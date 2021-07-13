Dünya basınında bugün | Kabil'deki en yetkili ABD generali ülkeden ayrıldı

T24 Dış Haberler

Britanya'da hükümet 19 Temmuz'dan itibaren bütün Koronavirüs kısıtlamalarının tamamen kalkması konusunda adımda kararlıyken hükümetin bilim danışmanları, kısıtlamaların kalkmasıyla "çıkış dalgası" yaşanabileceğini ve günlük ölümlerin 200'ü görebileceğini söyledi. Avrupa şampiyonası finalinde İtalya-İngiltere maçında penaltı kaçırdıktan sonra ırkçı hakaretlere maruz kalan 23 yaşındaki İngiliz futbolcu Marcus Rashford'a taraftarlar da destek oldu. New York Times, Küba'da penisilin ve aspirin gibi ilaçların bile bulunamadığını, elektrik kesintilerinin giderek sıklaştığını, dövizi olanların bile pirinç ve fasulye gibi gıda ürünleri almak için saatlerce sıra beklemek zorunda kaldığını ifade etti. ABD’nin Afganistan’daki askeri birliklerinin başındaki General Austin Miller, başkent Kabil’de düzenlenen ufak bir törenle komutanlık görevini bıraktı.

13 Temmuz 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | "Çıkış dalgası" ve günde 200 ölüm korkularına rağmen Başbakan kısıtlamaların kalkacağını duyurdu

Britanya'da hükümet 19 Temmuz'dan itibaren bütün Koronavirüs kısıtlamalarının tamamen kalkması konusunda adımda kararlıyken hükümetin bilim danışmanları, kısıtlamaların kalkmasıyla "çıkış dalgası" yaşanabileceğini ve günlük ölümlerin 200'ü görebileceğini söyledi. Muhalefet, gece kulüpleri açılıp, sosyal mesafe ve maske kuralları kalkarken ülkedeki durumun "yokuş aşağı emniyet kemersiz düşmek" gibi olduğunu belirtti. Başbakan Johnson, maske, mesafe gibi önlemlerin kişisel önlem haline geleceğin, Koronavirüs mücadelesinin "sağ duyuyla" yürütüleceğinin altını çizdi. Sağlık Bakanı Sajid Javid de "Bu her şeyin sonu değil. Bu dikkatle ilerlenecek yeni bir yol. Bu dönemde virüsle yaşayıp riskleri yöneteceğiz" dedi.

The Independent | Taraftarlar, Rashford'a ırkçı hakaretlere tepki gösterdi

Avrupa şampiyonası finalinde İtalya-İngiltere maçında penaltı kaçırdıktan sonra ırkçı hakaretlere maruz kalan 23 yaşındaki İngiliz futbolcu Marcus Rashford'a taraftarlar da destek oldu. Hakaretlerin ardından Britanya Başbakanı Boris Johnson, Prens William sert tepki göstermiş, İngiltere Futbol Komitesi, hakaret edenlerin cezasız kalmamasını sağlayacaklarını söylemişti. Taraftarlar da desteğini eksik bırakmadı. Manchester'da bir duvara dev bir Rashford grafitisi çizildi.

New York Times | Kıtlıklar rahatsız Kübalıları sokaklara döktü

New York Times Küba'da penisilin ve aspirin gibi ilaçların bile bulunamadığını, elektrik kesintilerinin giderek sıklaştığını, dövizi olanların bile pirinç ve fasulye gibi gıda ürünleri almak için saatlerce sıra beklemek zorunda kaldığını ifade etti. Küba'nın 1990'larda SSCB'nin çökmesinin ardından yaşadığı ekonomik buhrandan sonra en sıkıntılı günlerinden bazılarını yaşadığını ifade eden gazete, bunun Küba'nın uzun süredir gördüğü en büyük protesto hareketine yol açtığını ifade etti. Birçok ABD'li siyasetçi protestolara destek verdi.

The Washington Post | Kabil'deki en yetkili ABD generali ülkeden ayrıldı

ABD’nin Afganistan’daki askeri birliklerinin başındaki General Austin Miller, başkent Kabil’de düzenlenen ufak bir törenle komutanlık görevini bıraktı. Miller, "Bizim işimiz artık unutmamak. Bu savaşta yakınlarını kaybeden aileler için yaşananları hatırlayan insanlar olması önemli" dedi. Miller, birkaç saat sonra bir helikopterle ülkeyi terk etti. The Washington Post, Miller'ın ülkeden ayrılışının ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığını sembolik olarak sonlandırdığını belirtti.

Moscow Times | Rusya ordusu 40 tondan ağır tankı devirdi

Rus ordusu bir şehrin içinde taşıdığı 40 tonluk tankı devirdi.

Sahalin bölgesinden TASS'a açıklama yapan bir trafik polisi, "Bir tank düşürdüler. Yolun ortasında öyle yatıyor" dedi.

Yoldan geçen birinin çektiği videoda ters dönmüş bir T-80 savaş tankının taretinin asfaltta delik oluşturduğu görülüyor.

Olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Sakhalin.info günün ilerleyen saatlerinde askerlerin tekrar tankı kaldırdığını aktardı.

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Ordu Bölgesi'nden yapılan açıklamada yapımı için 3 milyon dolar harcanan tankın zarar görmediği iddia edildi.

Açıklamada kazadan tankı taşıyan TIR'ın şoförü sorumlu tutuldu

Le Monde | Fransa, doktor eksikliği yaşayacak

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Koronavirüs salgınında gelecek yazın yol haritasını çizen açıklamalarda bulundu. Öte yandan Le Monde gazetesi, hâli hazırda yeterli koşullarda çalışmayan sağlık çalışanları için yeni bir zorlu döneme girilebileceği, sağlık çalışanı sayısının azalabileceğinin altını çizdi. Sağlık sisteminde altyapı sorunları, daha fazla pratisyen ihtiyacı ve sağlık çalışanlarının yeterli izin yapamaması gibi sorunların altı çizilirken çok sayıda sağlık çalışanı da yaz sonunda yeni bir Koronavirüs dalgasıyla karşı karşıya kalacak olmanın endişesini yaşıyor.

Al Jazeera | Irak'ta Covid hastanesinde yangın: En az 50 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın Nasıriye kentinde bir hastanenin Covid bölümünde oksijen tüpünün patlamasından kaynaklandığı düşünülen yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti. El Hüseyin hastanesindeki yangın, dün gece geç saatlerde kontrol altına alınabildi.Yangında 60'tan fazla kişinin de yaralandığı açıklandı. Yangının ardından Irak Başbakanı Mustafa Kazımi bakanlarıyla acil toplantı yaptı ve Nasıriye'de görev yapan sağlık ve sivil savunma müdürlerinin görevden alınması emrini verdi.