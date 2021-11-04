Dünya basınında bugün | Kabil’de Taliban yönetimi üzerinde El Kaide gölgesi

T24 Dış Haberler

Britanya’da Başbakan Boris Johnson, bağımsız bir yolsuzlukla mücadele sistemini kaldırarak tepki çekti. ABD'de Demokratlar, salı günü yapılan seçimlerde beklenmeyen yenilgi ve oy kayıplarıyla sarsıldı. ABD'de Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 750 bini aştı. Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban hükûmetinin İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani’nin çevresinde oluşan ve ABD tarafından ‘terör örgütleri’ listesinde yer alan Hakkani grubu, Batı için endişe oluşturuyor.

4 Kasım 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Yolsuzluk inceleme sistemini uygulamayan Başbakan yozlaşmışlıkla suçlanıyor

Britanya’da Başbakan Boris Johnson, dün bağımsız bir yolsuzlukla mücadele sistemini kaldırarak tepki çekti. Hükûmetin, lobicilik kurallarını ihlal eden Muhafazakâr Parti milletvekili Owen Paterson’ı koruduğu belirtildi. İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Johnson’ı yolsuzlukla suçladı. Çok sayıda Muhafazakâr Parti milletvekili de Johnson’ın kararına ters düştü.

The Independent | 18 gündür kayıp olan 4 yaşındaki çocuk bulundu

Avustralya’nın Carnavron şehrinde 18 gündür kendisinden haber alınamayan 4 yaşındaki çocuk Cleo Smith, sağlıklı bir şekilde bulundu. Polis, Smith’i geniş bir operasyon sonucu kilitli bir evde buldu. Cleo'nun sağlıklı olduğu, olayla ilgili 36 yaşındaki bir erkeğin gözaltına alındığı açıklandı.

New York Times | Anketlerde yara alan Demokratlar, attıkları hatalı adımlara bakıyor

Demokratlar, salı günü yapılan seçimlerde beklenmeyen yenilgi ve oy kayıplarıyla sarsıldı. ABD'nin Virginia eyaletinde yapılan seçimlerde Cumhuriyetçi Glenn Youngkin sürpriz bir zafer alarak Demokrat kontrolündeki eyaletin valisi seçildi. Virginia eyaletinde 10 seneyi aşkın süredir ilk kez bir Cumhuriyetçi vali olarak görev yapacak. New Jersey'de Demokrat Phillip Murphy'nin rahat bir şekilde kazanması bekleniyordu, ancak valilik yarışı çok yakın geçti. Birçok Demokrat, Başkan Joe Biden ve Kongre üyeleri ile bir araya gelip partiye oy kaybettiren 'hayat kalitesi' başlığı üzerine çalışmaya karar verdi. New York Times, oy kaybının halkın Koronavirüs salgınının getirdiği zorluklardan ve yükselen fiyatlardan yorulduğuna işaret ettiğini belirtti.

Demokrat Parti'de alarm zillerinin çalmaya başladığını belirten gazetenin aktardığına göre partililer, Biden ve parti liderlerinin sorun çözmeye başlamadığı sürece Kongre'deki çoğunluklarını ara seçimlerde kaybedeceklerine inanıyor.

The Washington Post | ABD, pandemide bir başka üzücü mihenk yaşına ulaştı: 750 bin ölüm

ABD'de Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 750 bini aştı. Gazete, ABD'de yaşanan Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının, 3 eyaletin nüfusunu aştığına dikkat çekti.

Moscow Times | Bakanlık: Rus kargo uçağı içinde 7 kişi ile Sibirya'da çakıldı

Rusya'da bir kargo uçağı zorunlu iniş yapmaya çalışırken kaza yaptıktan sonra alev aldı.

Acil Durum Bakanlığı, Antonov An-12 tipi uçağın Sibirya'nın doğusundaki Irkutsk şehrine yaklaşırken radardan kaybolduğunu belirtmişti. Bakanlık, kaza yapan uçakta 7 kişi olduğuna inanıldığını açıkladı.

Acil durum ekipleri kaza yerine geldiğinde uçağın yanmakta olduğu ifade edildi.

Antonov uçakları Sovyetler döneminde üretilmişti. Uçaklar hala sivil ve askeri taşımacılık için sıkça kullanılıyor. Uçaklar son yıllarda sıkça kazalarla gündeme geldi.

Le Monde | Kabil’de Taliban yönetimi üzerinde El Kaide gölgesi

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban hükûmetinin İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani’nin çevresinde oluşan ve ABD tarafından ‘terör örgütleri’ listesinde yer alan Hakkani grubu, Batı için endişe oluşturuyor. Uzmanlar, cihatçılarla dolu olan bu grubun El Kaide’nin güçlenmesi riskini oluşturduğunu belirtiyor. Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir hastane yakınında meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları IŞİD üstlenmişti. Afganistan’da artan saldırılar, Taliban’ın ülkede güvenliği sağlama konusunda yeterliliğine ilişkin soru işaretleri de yarattı.

Al Jazeera | İran: Dünya güçleriyle nükleer görüşmeleri 29 Kasım’da devam edecek

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin 29 Kasım'da yeniden başlayacağını belirtti. ABD'de Joe Biden'ın göreve gelmesiyle 6 Nisan'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlayan ve 6 tur yapılan nükleer anlaşma müzakerelerine İran'daki hükümet değişikliği nedeniyle ara verilmişti. İran hükümetinin görüşmelere yeniden döneceğini açıklamasının ardından Mora, 14 Ekim'de İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri ile Tahran'da görüşerek İran ile AB arasındaki müzakereleri yeniden başlatmıştı.