Dünya basınında bugün | Kabil belirsizliği

T24 Dış Haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın G7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden’ı, ABD askerlerinin belirlenen tarihten de sonra Kabil Havalimanı’nda kalması konusunda ikna etmeye çalışacağı belirtildi. New York Times, geçen hafta Afganlar ülkeyi terk etmek için havalimanına akın ederken Taliban'ın eski cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve Rusya ile temas kurduğunu yazdı. ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "İnsanları Afganistan'dan çıkarma kabiliyetimizin gelişmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

23 Ağustos 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Taliban güç gösterirken Johnson, Biden’a Kabil Havalimanı’nda daha uzun kalmayı teklif edecek

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın G7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden’ı, ABD askerlerinin belirlenen tarihten de sonra Kabil Havalimanı’nda kalması konusunda ikna etmeye çalışacağı belirtildi. Taliban, ülkelerin tahliye çalışmalarını sürdürdüğü Kabil Havalimanı’nda kontrolünü artırırken Downing Sokağı, Johnson’ın yarın Biden ile görüşeceğini duyurdu. Kabil Havalimanı’nda tahliyeler sırasında kaos sürerken Taliban, bölgedeki durumdan ABD’yi sorumlu tuttu.

The Independent | Britanya’daki Afgan sığınmacılar “arafta kaldı”

Britanya’ya ulaşan çok sayıda Afgan sığınmacı, ülkede kalma izni alıp alamayacakları konusunda belirsizlikle karşılaştı. İçişleri Bakanlığı, ellerindeki 3 bin başvuruyu işleme koymayı durdurup durdurmadıkları konusunda açıklama yapmazken, karar aşamasında gerekli olan yönlendirme belgelerinin silindiği biliniyor. İşçi Partisi, hükûmetin sığınma başvurularını ele alışındaki “kaosun” insanların hayatını tehlikeye attığını belirtti.

New York Times | Taliban, devlet kurmaya çalışırken havalimanında kaos

New York Times, geçen hafta Afganlar ülkeyi terk etmek için havalimanına akın ederken Taliban'ın eski cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve Rusya ile temas kurduğunu yazdı. Karzai'nin Taliban liderleriyle görüştüğü hatırlatılırken, bir üst düzey Taliban heyetinin de Rus Büyükelçiliği'ne gittiği ifade edildi.

The Washington Post | Biden, Kabil Havalimanı'nın çevresindeki güvenli bölgeyi genişletecek

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "İnsanları Afganistan'dan çıkarma kabiliyetimizin gelişmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi. Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden bir hafta sonra konuşan Biden, ABD'nin tahliye alanına değişiklikler yaptığını ve havalimanı ile güvenli bölgeye erişimin kolaylaştığını belirtti. Biden, ABD'nin 14 Ağustos'tan bu yana ABD'den yaklaşık 28 bin kişiyi tahliye ettiğini bildirdi.

Moscow Times | Rus polisi 'yabancı ajan' baskısını protesto eden gazetecileri gözaltına aldı

Rusya'da polis, cumartesi günü başkent Moskova'da hükümetin bağımsız medya kuruluşlarına yaptığı baskıyı protesto eden bir grup gazeteciyi gözaltına aldı.