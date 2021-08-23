Dünya basınında bugün | Kabil belirsizliği

T24 Dış Haberler
Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın G7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden’ı, ABD askerlerinin belirlenen tarihten de sonra Kabil Havalimanı’nda kalması konusunda ikna etmeye çalışacağı belirtildi. New York Times, geçen hafta Afganlar ülkeyi terk etmek için havalimanına akın ederken Taliban'ın eski cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve Rusya ile temas kurduğunu yazdı. ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "İnsanları Afganistan'dan çıkarma kabiliyetimizin gelişmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.
23 Ağustos 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...
The Guardian | Taliban güç gösterirken Johnson, Biden’a Kabil Havalimanı’nda daha uzun kalmayı teklif edecek
Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın G7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden’ı, ABD askerlerinin belirlenen tarihten de sonra Kabil Havalimanı’nda kalması konusunda ikna etmeye çalışacağı belirtildi. Taliban, ülkelerin tahliye çalışmalarını sürdürdüğü Kabil Havalimanı’nda kontrolünü artırırken Downing Sokağı, Johnson’ın yarın Biden ile görüşeceğini duyurdu. Kabil Havalimanı’nda tahliyeler sırasında kaos sürerken Taliban, bölgedeki durumdan ABD’yi sorumlu tuttu.
The Independent | Britanya’daki Afgan sığınmacılar “arafta kaldı”
Britanya’ya ulaşan çok sayıda Afgan sığınmacı, ülkede kalma izni alıp alamayacakları konusunda belirsizlikle karşılaştı. İçişleri Bakanlığı, ellerindeki 3 bin başvuruyu işleme koymayı durdurup durdurmadıkları konusunda açıklama yapmazken, karar aşamasında gerekli olan yönlendirme belgelerinin silindiği biliniyor. İşçi Partisi, hükûmetin sığınma başvurularını ele alışındaki “kaosun” insanların hayatını tehlikeye attığını belirtti.
New York Times | Taliban, devlet kurmaya çalışırken havalimanında kaos
New York Times, geçen hafta Afganlar ülkeyi terk etmek için havalimanına akın ederken Taliban'ın eski cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve Rusya ile temas kurduğunu yazdı. Karzai'nin Taliban liderleriyle görüştüğü hatırlatılırken, bir üst düzey Taliban heyetinin de Rus Büyükelçiliği'ne gittiği ifade edildi.
The Washington Post | Biden, Kabil Havalimanı'nın çevresindeki güvenli bölgeyi genişletecek
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "İnsanları Afganistan'dan çıkarma kabiliyetimizin gelişmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi. Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden bir hafta sonra konuşan Biden, ABD'nin tahliye alanına değişiklikler yaptığını ve havalimanı ile güvenli bölgeye erişimin kolaylaştığını belirtti. Biden, ABD'nin 14 Ağustos'tan bu yana ABD'den yaklaşık 28 bin kişiyi tahliye ettiğini bildirdi.
Moscow Times | Rus polisi 'yabancı ajan' baskısını protesto eden gazetecileri gözaltına aldı
Rusya'da polis, cumartesi günü başkent Moskova'da hükümetin bağımsız medya kuruluşlarına yaptığı baskıyı protesto eden bir grup gazeteciyi gözaltına aldı.
Meduza'nın aktardığına göre gözaltına alınan 9 gazetecinin çoğunluğu TV Dozhd, The Bell, Takie Dela ve Romb gibi bağımsız kurumlarda çalışıyordu.
Gazeteciler, Rusya Federal Güvenlik Servisi binasının etrafına dağılmış şekilde son zamanlarda birçok bağımsız medya kuruluşunun Putin yönetimi tarafından "yabancı ajan" ilan edilmesini protesto ediyordu.
Rusya yasalarına göre sadece tekli protestolar için daha önceden izin almak gerekmiyor. Gazeteciler bu yüzden binanın etrafında dağılarak protestolarını gerçekleştirdi. Cumartesi günü olay yerine giden polisler, protestocuların aralarında bırakmaları gereken mesafe konusunda hata yaptığını iddia etti.
Le Monde | ABD, Kabil’den tahliyelerde kaosla karşı karşıya
ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamalarda Afganistan’ın başkenti Kabil’de Taliban’ın kontrolü ele geçirmesiyle başlayan tahliye çalışmaları için “inanılmaz zorlu ve tehlikeli” ifadelerini kullandı. Kabil Havalimanı’nda Taliban’ın da gücünü göstermeye başlaması, ülkelerin vatandaşları ve kendileri için çalışan Afganları tahliye etme sürecini zorlaştırıyor.
Al Jazeera | Katar’daki ilk yasama seçiminin tarihi belli oldu
Katar'da ilk kez yapılacak Şura Meclisi (parlamento) seçimlerinin 2 Ekim'de gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Katar'da 2003 yılında yapılan anayasa referandumuyla ülkede yasama görevini yerine getiren Şura Meclisi üyelerinin seçimle belirlenmesi kabul edilmişti. Buna göre 45 kişiden oluşan Şura Meclisi üyelerinin 30'unun seçim yapılarak belirlenmesi, geri kalan 15'inin de Emir tarafından atanması kabul edilmişti.