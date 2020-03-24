Dünya basınında bugün | Johnson, "evde kalın" çağrısı yaparken; Trump, "işe dönme ihtimaliniz var" dedi

T24 Dış haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson dün akşam vatandaşlara seslenerek Koronavirüs önlemleri çerçevesinde 3 haftalık bir kısıtlama ilan etti. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının giderek artmasına rağmen 15 günlük "çalışmayı durdurma" süresi dolunca işletme ve kurumların tekrar iş başı yapabileceğininin sinyalini verdi. Al Arabiya, "Müslümanlar pandeminin Ramazan’dan önce bitmesini umuyor" başlıklı bir haberi manşetine taşıdı.

24 Mart 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Başbakan: Evde kalın, bu bir ulusal acil durum

Britanya’da Koronavirüs vakalarının hızla artmasıyla dün ülkede sert önlemler ilan edildi. Başbakan Boris Johnson, zorunlu durumlar dışında sokağa çıkılmasını yasaklarken polisler sokaklarda görevlendirildi. Günlerce hükûmetin Koronavirüs önlemlerinin yetersiz olduğuna dair eleştirilerin ardından gelen sert önlemler çerçevesinde 2’den fazla Britanyalı’nın bir araya gelmesi yasaklandı.

The Independent | “Evde kalmak zorundasınız”

Britanya Başbakanı Boris Johnson dün akşam vatandaşlara seslenerek Koronavirüs önlemleri çerçevesinde 3 haftalık bir kısıtlama ilan etti. Britanya’daki tüm vatandaşlar için kısıtlı durumlar dışında evden çıkmaması kararı verildi. Buna göre vatandaşlar yalnızca yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkabilecek. 2 kişiden fazla bir araya gelmeler yasaklanırken market ve eczane dışında tüm işletmeler kapatıldı.

The New York Times | Senato yardım konusunda tartışırken Fed kaslarını gösterdi

ABD Merkez Bankası (Fed), Koronavirüs salgınının ABD ekonomisini "yıkmasını" önlemek için yeni programlar açıkladı. Dün yapılan açıklamada, piyasaların desteklenmesi için sınırsız varlık alımı kararı alındığı bildirildi. NYT'nin aktardığına Kongre ekonomik bir çözüm üzerinde anlaşamazken, Merkez Bankası son savunma hattı olarak kaldı.

The Washington Post | Trump, ekonomiyi harekete geçirmek için güvenli tavsiyelerine uymayı bırakabilir

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının giderek artmasına rağmen 15 günlük "çalışmayı durdurma" süresi dolunca işletme ve kurumların tekrar iş başı yapabileceğininin sinyalini verdi. Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenleyen Trump, "Amerika tekrar ve kısa süre içinde iş başı yapacak" dedi ve ekledi; "Bunun, etkileri uzun süre sürecek bir ekonomik probleme dönüşmesine izin vermeyeceğiz". ABD lideri, enfeksiyon oranının düşük olduğu Nebraska, Idaho ve Iowa gibi eyaletlerde tekrar ekonomik faaliyetlerin başlayabileceğini ifade etti. Trump, "Doktorlara kalsa onlar bütün dünyayı kilit altına almamızı söylerlerdi" dedi.

Moscow Times | Rusya, Koronavirüs riskindeki insanları takip etmek için cep telefonlarını kullanacak

Rusya Başbakanı Mikail Mishustin, yetkililere yeni tip Koronavirüs taşıyan kişilerle temasa geçenleri tespit edecek bir sistem geliştirmeleri için beş gün verdi. Rusya'nın yürürlüğe sokacağı sistem, telefonun coğrafi verilerini kullanarak kullanıcının enfekte olan biriyle temasa geçmiş olma ihtimalini değerlendirecek. Moscow Times'ın aktardığına göre sistem, bu bilgileri Koronavirüs salgını için kurulan bölgesel pandemi merkezlerine gönderecek. Kremlin, alınan önlemin tamamıyla yasal olduğunu ifade etti. Yapılan açıklamada sistemin Koronavirüs'le temasa geçmiş olabileceğini tespit ettiği kişileri telefonuna gelen bir mesajla bilgilendireceği ve izolasyon çağrısı yapacağı belirtildi.

Le Monde | Trump’ın Koronavirüs önlemlerinde akış değişti

ABD’de Koronavirüs vakalarının gittikçe ve 40 bini aşmasıyla Başkan Donald Trump’ın salgına yönelik açıklamalarında değişiklik fark edildi. Salgına tepkisinin geciktiğine yönelik eleştirileri reddeden Trump’a rağmen 100 milyondan fazla ABD vatandaşının alınan önlemlerden dolayı endişeli olduğu ortaya çıktı.

Al Arabiya | Müslümanlar pandeminin Ramazan’dan önce bitmesini umuyor

Al Arabiya, Ramazan’ın gelmesine bir ay kala Müslümanların Koronavirüs salgınının bitip bitmeyeceğine dair endişelerini manşete taşıdı. 23 Nisan’da başlayacak Ramazan ayından önce Koronavirüs salgını devam etmesi durumunda toplu iftar gibi geleneksel etkinliklerin gerçekleştirilemeyecek olması endişe yarattı.