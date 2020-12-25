Dünya basınında bugün | "Johnson, Britanya’nın Brexit kaderini belirledi"

T24 Dış Haberler

Britanya ile Avrupa Birliği, Brexit sonrası ticaret anlaşması üzerinde anlaştı. Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, milyonlarca ABD vatandaşına 2 bin dolarlık yardım çeki gönderilmesini engelledi. Yeni bir ankete göre Rus vatandaşlarının yaklaşık yarısı, muhalif lider Aleksey Navalni'nin Batılı ajanlar tarafından zehirlendiğine veya hiç zehirlenmediğine inanıyor. Suriye hava güçleri, Hama şehri üzerinde İsrail füzelerini durdurduğunu açıkladı.

25 Aralık 2020 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Independent | Johnson, Britanya’nın Brexit kaderini belirledi

Britanya ile Avrupa Birliği, Brexit sonrası ticaret anlaşması üzerinde anlaştı. Britanya Başbakanı Boris Johnson, anlaşmanın yıllık 668 milyar sterlin değerinde olduğunu söyledi. Johnson “Kontrolü geri alıyoruz” cümlesini kullanırken The Independent “Kontrolü geri almanın ne demek olduğunu göreceğiz” ifadelerine yer verdi.

New York Times | Kongre ile çalışmak: Biden, kendisinden önce gelenlerin başarısız olduğu noktada başarılı olacağını öngörüyor

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, gelecek ay göreve başladığında bölünmüş bir Kongre ile çalışacak. Aynı zamanda Kongre'deki birçok Cumhuriyetçi kendisinin seçimi "şaibeli" bir şekilde kazandığını iddia etti. Aralarında NYT'den David Leonhardt'ın da olduğu köşe yazarlarıyla bir telekonferans gerçekleştiren Biden, Kongre ile başarılı bir ekilde çalışabileceğine inandığını söyledi. Biden, "Benim elimdeki koz şu: Tüm üst düzey Cumhuriyetçiler onları bir kez bile yanılmadığımı biliyor. Onları asla halkın önünde utandırmam" diye konuştu.

The Washington Post | 2 bin dolarlık çekler Cumhuriyetçi parti tarafından engellendi

Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, milyonlarca ABD vatandaşına 2 bin dolarlık yardım çeki gönderilmesini engelledi. Demokratlar, Başkan Trump'ın talebinin ardından bu çekleri onaylamaya çalışıyordu.

Moscow Times | Anket: Rusların yarısı, Navalni'nin zehirlenmesi konusunda şüpheci

Yeni bir ankete göre Rus vatandaşlarının yaklaşık yarısı, muhalif lider Aleksey Navalni'nin Batılı ajanlar tarafından zehirlendiğine veya hiç zehirlenmediğine inanıyor.

Levada Merkezi tarafından yapılan ankete katılanların %30'u Navalni'nin zehirlenmesinin "düzmece" olduğuna inandığını söylerken, %19'u da yabancı istihbarat birimlerinin muhalif liderin zehirlenmesini organize ettiklerini düşündüklerini söyledi.

Ankete katılanların sadece %15'i Navalni'nin söylediği gibi "bir siyasi tehlikeyi ortadan kaldırmak için" Rus yetkililer tarafından zehirlendiğine inandıklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı kısa süre öne hazırladığı raporda Navalni'nin Noviçok ile zehirlenmesinden Rusya Federal Güvenlik Hizmeti'ni sorumlu tutmuştu.

La Depeche | Herşeye rağmen mutlu Noeller

Fransa’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını gölgesinde gerçekleşen Noel’de aileler evlerde toplanabildi. Ailelerin “zorlu geçen bir yıldan sonra” bir araya gelebilmesi, 2021 için “umut” olarak nitelendirildi.

Al Jazeera | “Suriye hava güçleri İsrail füzelerinin yaylım ateşini durdurdu”

Suriye hava güçleri, Hama şehri üzerinde İsrail füzelerini durdurduğunu açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada “füzelerin yaylım ateşinin” Lübnan’dan geldiği belirtildi. Füzelerin durdurulduğu, bazılarının da yere indirildiği belirtildi. İsrail’den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.