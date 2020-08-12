Dünya basınında bugün | Joe Biden'ın tarihi kararı

T24 Dış Haberler

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın yardımcı olarak Senatör Kamala Harris'i seçmesi dünya basınında geniş yer buldu. Birçok farklı ülkenin gazeteleri ilk sayfasında seçimlerden sonra protestoların sürdüğü Belarus'taki gelişmelere de yer verdi. Irak ordusu, iki yüksek rütbeli askerin “Türkiye’nin gerçekleştirdiği drone saldırısında” hayatını kaybettiğini açıkladı.

12 Ağustos 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Kamala Harris, Joe Biden’ın başkan yardımcısı adayı oldu

ABD’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının gölgesi altında yapılacak 3 Kasım başkanlık seçiminde Demokratların adayı Joe Biden’ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris oldu. Jamaika ve Hindistan’dan göçmen ebeveynlerin çocuğu olan Harris ile birlikte ilk defa bir ABD başkanlık seçiminde siyah bir kadın pusulada olacak. Biden, bu rolü bir kadına vereceğine dair söz vermişti.

The Indepedendent | Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanları için soruşturma

Britanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden bütün sağlık çalışanları ve sosyal hizmetler çalışanları için inceleme başlatıldığı öğrenildi. Hükûmet hayatını kaybedenlerin çalıştıkları ortamda yeterli önlemlerin alınıp alınmadığını belirleyecek.

New York Times | Harris, pusulada Biden'a katıldı; bir ilki başardı

Demokrat Parti'nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden, başkan yardımcısı adayı olarak önce seçimlerden kendini sıkça hedef alan rakibi Senatör Kamala Harris'i seçti. 55 yaşındaki Harris, başkanlık pusulasında büyük partilerden birinin iki numarası olarak yer alacak ilk siyah ve Asya kökenli Amerikalı kadın oldu.

The Washington Post | Tarihi bir hamleyle Biden, Harris'i yardımcısı olarak seçti

The Washington Post'un ilk sayfasında da Biden'ın başkan yardımcısı olarak Kamala Harris'i seçmesi var. WaPo, Biden'ın 78 yaşında olduğuna dikkat çekerek Harris'in sadece Kasım'da yapılacak seçimler için değil, Demokrat Parti'nin geleceği için de önemli bir seçim olduğunu vurguladı.

Moscow Times | Avrupa Birliği Belarus'taki seçimlerin özgür bir ortamda yapılmadığını söyledi, yaptırım tehditinde bulundu

Avrupa Birliği dün yaptığı açıklamalarla Belarus'taki seçimlere ve sonrasında meydana gelen olaylara tepki gösterildi. Brüksel, seçimlerin "ne özgür ne de adil" olduğunu savunurken "şiddetten, adil olmayan tutuklamalardan ve seçim sonuçlarının çarpıtılmasından sorumlu olanların" cezalandırılabileceğini söyledi. AB, aynı zamanda Lukaşenko hükûmetini protestoculara "orantısız ve kabul edilemez şiddet uygulamakla" suçladı. Resmi sonuçlara göre pazar günü Belarus'ta yapılan seçimlerde oyların yüzde 80'ini Lukaşenko alırken Tikanovskaya yüzde 10'da kaldı. Tikanovskaya, ülkeyi terk etmeden önce sonuçları kabul etmediklerini söyleyerek Merkezi Seçim Komisyonu'na başvurmuştu.

Le Monde | Belarus’ta baskı zamanı

Belarus’ta seçimin ardından gerilim tırmanmaya devam ediyor. Seçimde hile olduğunu belirten protestocular 3 gündür sokakta güvenlik güçleriyle karşı karşıya geliyor. Muhalif aday Svetlana Tikanovskaya, seçimin ardından “çocuklarını korumak için” Litvanya’ya kaçtığını açıkladı.

Al Jazeera | Irak ordusu, Türkiye’ye ait drone’ların iki yüksek rütbeli kumandanı öldürdüğünü duyurdu

Türkiye’nin Kuzey Irak’ta Haziran ayının ortasında başlattığı operasyondan bu yana Irak ordusundan ilk ölüm yaşandı. Irak ordusu, iki yüksek rütbeli askerin “Türkiye’nin gerçekleştirdiği drone saldırısında” hayatını kaybettiğini açıkladı. Türkiye’den konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.