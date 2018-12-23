Dünya basınında bugün | "İzole edilmiş lider 'her günü bir savaş' olarak görüyor"

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş

ABD gazeteleri ilk sayfalarına Kongre'de anlaşma sağlanamamasının ardından hükümetin Noel boyunca kapalı kalacak olmasını taşıdı. NYT, ilk sayfasında Trump'ın giderek yalnızlaşmasını anlatan bir makale taşıdı.

Al Arabiya manşetinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarından sonra ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 291 bin 790" açıklamalarına yer verdi.

The Guardian internet sitesinde Endonezya'da meydana gelen tsunami ile ilgili gelişmeleri anlık olarak aktardı.

The Sunday Times | El Kaide terör grubu havayollarını hedef almaya geri döndü

The Sunday Times ilk sayfasına İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın sözlerine yer verdi. Wallace dün yaptığı açıklamada terör örgütü El- Kaide'nin 'yeniden dirildiğini' ve havayolu şirketlerini hedef aldığını belirtti.

The Guardian | Endonezya'da tsunami: Anak Krakatau'nun patlamasının ardından 62 kişi öldü ve "birçok" insan hâlâ kayıp

Endonezya açıklarında bulunan Anak Krakatau yanardağı patladı. The Guardian'ın haberine göre volkanik aktivite tsunami yarattı. Anakarada 62 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda insanın kayıp olarak bildirildiği belirtildi.

New York Times | İzole edilmiş lider 'her günü bir savaş olarak görüyor'

NYT, ilk sayfasına taşıdığı makalede Trump'ın ne kadar yalnızlaştığını anlattı. Peter Baker ve Maggie Haberman imzalı yazıda Trump'ın danışmanlarına giderek azalan güveni ve kendini onlardan soyutlaması, başkanın giderek daha çok yalnız zaman geçirmesi anlatıldı.

The Washington Post | Hükümetin kapanma açmazı Noel sonrasına kadar uzayacak

WP ilk sayfasına Kongre üyelerinin hükümetin kapanması tartışması devam ederken Noel tatiline girmesini, dolayısıyla hükümetin en azından Noel sonrasına kadar kapalı kalacak olmasını taşıdı.

Wall Street Journal | Senato'nun ara vermesiyle kapanma önümüzdeki haftaya kadar uzayacak

WSJ da Kongre'nin Noel arası vermesiyle hükümetin önümüzdeki haftaya kadar kısmen kapalı kalacak olmasını manşetine taşıdı.

Russia Beyond | Netflix'te "Trotsky'i" izlemek için 4 neden

Russia Beyond, Sovyet siyasetçi ve Kızıl Ordu'nun kurucularından Lev Troçki hakkındaki dizinin neden izlenmesi gerektiğine dair bir makale yayınladı.

Die Welt | "Merkel yürekliydi ama bir planı yoktu"

Die Welt, eski Almanya başbakanı ve SPD'li (Almanya Sosyal Demokrat Partisi) politikacı Gerhard Schröder'in Angela Merkel ile ilgili sözlerini manşetine taşıdı.

Al Arabiya | Türkiye yaklaşık 300 bin Suriyelinin evlerine döndüğünü açıkladı

Al Arabiya manşetinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarından sonra ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 291 bin 790" açıklamalarına yer verdi.