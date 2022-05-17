Dünya basınında bugün | İsveç ve Finlandiya NATO'ya başvurmaya hazır; Rusya tetikte

T24 Dış Haberler
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, gelecek dönemde İngiltere'nin ve dünyanın yükselen gıda fiyatları riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Blackpool FC’de oynayan 17 yaşındaki Jake Daniels, eşcinsel olduğunu duyurdu. “Kendim olmaya, özgür olmaya hazırım” ifadeleriyle eşcinsel olduğunu duyuran Daniels’ın İngiliz futbolunda 30 yıl sonra ilk defa açık bir şekilde eşcinsel olduğunu duyuran futbolcu olduğu belirtildi. İnternette yapılan paylaşımlar, Buffalo saldırganının 10 kişiyi öldürdüğü ırkçı katliamı aylarca planladığını gösteriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'ya başvurması gündemde olan Finlandiya ve İsveç'le "bir sorunları olmadığını", ancak kuzey ülkelerinin topraklarındaki askeri altyapının genişletilmesinin "reaksiyon gerektireceğini" ifade etti.
17 Mayıs 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...
The Guardian | İngiltere Merkez Bankası Başkanı’ndan gıda fiyatlarına dair “kıyamet” uyarısı
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, gelecek dönemde İngiltere'nin ve dünyanın yükselen gıda fiyatları riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bailey, sadece buğday fiyatlarının geçen altı hafta içinde yaklaşık yüzde 25 arttığını söyledi. "Kıyamete dair bir tahmin yapmış gibi olmaktan dolayı üzgünüm. Fakat bu (gıda fiyatlarındaki yükseliş) büyük bir endişe kaynağı." ifadelerini kullanan Bailey, Ukrayna'da devam eden savaşın ve Çin'de Covid-19 salgınının seyrine ilişkin gelişmelerin emtia fiyatlarının artmasına neden olduğunu dile getirdi.
The Independent | İngiliz futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Blackpool FC’de oynayan 17 yaşındaki Jake Daniels, eşcinsel olduğunu duyurdu. “Kendim olmaya, özgür olmaya hazırım” ifadeleriyle eşcinsel olduğunu duyuran Daniels’ın İngiliz futbolunda 30 yıl sonra ilk defa açık bir şekilde eşcinsel olduğunu duyuran futbolcu olduğu belirtildi.
New York Times | Eyalet yasasına rağmen Buffalo şüphelisi tüfek almış
İnternette yapılan paylaşımlar, Buffalo saldırganının 10 kişiyi öldürdüğü ırkçı katliamı aylarca planladığını gösteriyor. New York eyaletinin 'kırmızı kayrak yasası', silah sahibi olmasının tehlikeli olacağı düşünülen insanların silah satın almasını engellemek için tasarlanmıştı. Ancak 18 yaşındaki Payton Gendron'a bir sene önce akıl sağlığı testinden geçirilmesine rağmen katliamı gerçekleştirdiği silah sayıldı.
Wall Street Journal | McDonald's, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'dan çekildi
Fast-food devi McDonald's, Rusya'dan tamamıyla çekileceğini ve ülkedeki restoranlarını satacağını duyurdu. Rusya'da 847 restoranı bulunan ABD şirketi, mart ayında ülkedeki faaliyetlerini durdurma kararı almıştı ve 62 bin çalışanına maaş ödemete devam etmişti. McDonald's ülkedeki ilk şubesini 1990'da, o dönem Sovyetler Birliği'nin başkenti olan Moskova'da açmıştı.
Moscow Times | Putin: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması Rusya'yı tehdit etmiyor, ancak karşılık verilmesini 'tetikleyebilir'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'ya başvurması gündemde olan Finlandiya ve İsveç'le "bir sorunları olmadığını", ancak kuzey ülkelerinin topraklarındaki askeri altyapının genişletilmesinin "reaksiyon gerektireceğini" ifade etti.
İki ülkenin NATO'ya katılmasının Moskova'ya direkt bir tehdit oluşturmayacağını söyleyen Putin, "ABD liderliğindeki ittifakın küresel etkisini genişletmek için planlarının ne olduğuna yakından bakmak gerektiğini" belirtti.
Le Monde | İsveç ve Finlandiya, NATO’ya başvurmaya hazır
Rusya’nın Ukrayna işgalinin ardından askeri tarafsızlık doktrinlerinden ayrılan Finlandiya ve İsveç, NATO’ya üyelik başvvurusu yapma konusunda karara vardı. Moskova ise karar üzerine Finlandiya ve İsveç’in bu adımının oluşturacağı “tehdidin”, karşılık gerektireceğini belirtti. NATO’nun iki ülkenin üyelik sürecinin hızlı bir şekilde ilerlemesine yönelik isteği belirttiği aktarılan haberde Türkiye’nin karşı duruşunun değişeceğine yönelik görüşü belirtildi.
Al Jazeera | Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine karşı olduğunu doğruladı
Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusu yapacaklarını açıklamasının ardından dünya gündeminde Türkiye’nin iki ülkenin üyeliğine karşı duruşu yer aldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamalarda, başvurulara “evet” demeyeceklerini açıklarken “"Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil”. Dedi. Erdoğan, Finlandiya ve İsveç’ten delegasyonların Türkiye’ye gelecek olmasına ilişkin “Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, hiç yorulmasınlar” ifadelerini kullandı. Türkiye'nin 2019'da Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda başlattığı (Barış Pınarı Harekatı) operasyonun ardından, İsveç ve Finlandiya da dahil bazı Batılı ülkeler Ankara'ya silah satışını kısmen veya tamamen durdurmuştu.