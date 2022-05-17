Dünya basınında bugün | İsveç ve Finlandiya NATO'ya başvurmaya hazır; Rusya tetikte

T24 Dış Haberler

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, gelecek dönemde İngiltere'nin ve dünyanın yükselen gıda fiyatları riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Blackpool FC’de oynayan 17 yaşındaki Jake Daniels, eşcinsel olduğunu duyurdu. “Kendim olmaya, özgür olmaya hazırım” ifadeleriyle eşcinsel olduğunu duyuran Daniels’ın İngiliz futbolunda 30 yıl sonra ilk defa açık bir şekilde eşcinsel olduğunu duyuran futbolcu olduğu belirtildi. İnternette yapılan paylaşımlar, Buffalo saldırganının 10 kişiyi öldürdüğü ırkçı katliamı aylarca planladığını gösteriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'ya başvurması gündemde olan Finlandiya ve İsveç'le "bir sorunları olmadığını", ancak kuzey ülkelerinin topraklarındaki askeri altyapının genişletilmesinin "reaksiyon gerektireceğini" ifade etti.

17 Mayıs 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | İngiltere Merkez Bankası Başkanı’ndan gıda fiyatlarına dair “kıyamet” uyarısı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, gelecek dönemde İngiltere'nin ve dünyanın yükselen gıda fiyatları riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bailey, sadece buğday fiyatlarının geçen altı hafta içinde yaklaşık yüzde 25 arttığını söyledi. "Kıyamete dair bir tahmin yapmış gibi olmaktan dolayı üzgünüm. Fakat bu (gıda fiyatlarındaki yükseliş) büyük bir endişe kaynağı." ifadelerini kullanan Bailey, Ukrayna'da devam eden savaşın ve Çin'de Covid-19 salgınının seyrine ilişkin gelişmelerin emtia fiyatlarının artmasına neden olduğunu dile getirdi.

The Independent | İngiliz futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu

Blackpool FC’de oynayan 17 yaşındaki Jake Daniels, eşcinsel olduğunu duyurdu. “Kendim olmaya, özgür olmaya hazırım” ifadeleriyle eşcinsel olduğunu duyuran Daniels’ın İngiliz futbolunda 30 yıl sonra ilk defa açık bir şekilde eşcinsel olduğunu duyuran futbolcu olduğu belirtildi.

New York Times | Eyalet yasasına rağmen Buffalo şüphelisi tüfek almış

İnternette yapılan paylaşımlar, Buffalo saldırganının 10 kişiyi öldürdüğü ırkçı katliamı aylarca planladığını gösteriyor. New York eyaletinin 'kırmızı kayrak yasası', silah sahibi olmasının tehlikeli olacağı düşünülen insanların silah satın almasını engellemek için tasarlanmıştı. Ancak 18 yaşındaki Payton Gendron'a bir sene önce akıl sağlığı testinden geçirilmesine rağmen katliamı gerçekleştirdiği silah sayıldı.

Wall Street Journal | McDonald's, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'dan çekildi

Fast-food devi McDonald's, Rusya'dan tamamıyla çekileceğini ve ülkedeki restoranlarını satacağını duyurdu. Rusya'da 847 restoranı bulunan ABD şirketi, mart ayında ülkedeki faaliyetlerini durdurma kararı almıştı ve 62 bin çalışanına maaş ödemete devam etmişti. McDonald's ülkedeki ilk şubesini 1990'da, o dönem Sovyetler Birliği'nin başkenti olan Moskova'da açmıştı.

Moscow Times | Putin: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması Rusya'yı tehdit etmiyor, ancak karşılık verilmesini 'tetikleyebilir'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'ya başvurması gündemde olan Finlandiya ve İsveç'le "bir sorunları olmadığını", ancak kuzey ülkelerinin topraklarındaki askeri altyapının genişletilmesinin "reaksiyon gerektireceğini" ifade etti.