Dünya basınında bugün | "İsrail ve Gazze'deki durum topyekûn savaşa yakın"

T24 Dış Haberler

Dünya basını, İsrail ve Gazze şeridinde yaşananları yakından takip etmeye devam ediyor. Roket ve uçak seslerinin durmadığı gecede ölü sayısı yükselmeye devam etti. Britanya'niın finansal denetim kurumu eski başbakan David Cameron'un üst düzey danışmanlığını yaptığı Greensill Capital'in batışıyla bağlantılı "potansiyel olarak suç teşkil edebilecek" aktiviteler hakkında soruşturma başladı.

11 Mayıs 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Netanyahu, Gazze'ye daha çok saldırı düzenleneceğinin sözünü verdi

İsrail ve Filisitinli militanların karşılıklı roket atışı yaptığı ve hava saldırıları gerçekleştirdiği bir günün ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yapılan hava saldırıların daha da yoğunlaşacağını söyledi. Netanyahu, "Hamas ve İslamcı cihat ağır bir bedel ödeyecek" dedi.

Independent | Cameron, lobicilik girişimi için onlarca mesaj göndermiş

Britanya'niın finansal denetim kurumu eski başbakan David Cameron'un üst düzey danışmanlığını yaptığı Greensill Capital'in batışıyla bağlantılı "potansiyel olarak suç teşkil edebilecek" aktiviteler hakkında soruşturma başladı. Soruşturma Cameron'ın devlet yetkililerine Greensill'e Covid yardımı yapılması için 4 ay boyunca attığı düzinelerce mesajın ortaya çıkmasının ardından başlatıldı.

The New York Times | İsrail ve Hamas saldırılarını artırdı; 7 yıldır en kötüsü

NYT, İsrail ve Filistinliler arasında 7 yıldır meydana gelen en kötü çatışmaların yaşandığını; İsrail'in Gazze'deki Hamas ofislerini vuruken, Hamas'ın Tel Aviv'i hedef aldığını belirtti. Gazze'de 10'u çocuk 30 Filistinlinin öldüğüne ve 203 kişinin yalandığı; Tel Aviv'de ise 3 İsraillinin ölüp 100 kişinin yaralandığına dikkat çekildi. Gazete, bu çatışmaların yanı sıra sivillerin arasındaki gerilimin de giderek arttığına dikkat çekti.

The Washington Post | İsrail ve Gazze'de giderek daha fazla karşılıklı ateş

The Washington Post, Gazze Şeridi ve İsrail'deki durumun topyekün savaşa yaklaştığını ifade etti. Gazete iki tarafın askeri liderlerinin de saldırılarını daha da yoğunlaştırmayı hedeflediğini ifade etti.

Moscow Times | ABD, Boru hattı siber saldırısının arkasında 'Rusya merkezli DarkSide grubunun olduğunu söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin doğusundaki en büyük petrol boru hattının kapanmasına neden olan siber saldırıdan Rusya merkezli bir grubun sorumlu olduğunu söyledi.

FBI, Colonial Boru Hattı'na yapılan saldırının sorumlularının DarkSide grubu olduğunu tespit ettiklerini söyledi. DarkSide geçen sene bazı şirketlerin bilgisayarlarını kitleyip açmak için para isteyince gündeme gelmişti.

Gazetecilere açıklamada bulunan Biden, "Henüz Rusya'nın dahil olduğuna dair bir kanıt yok. Ancak yazılım ve aktörlerin Rusya'da olduğuna dair kanıt var" diye konuştu.

Pazartesi günü Colonial, 3 gün kapatılmak zorunda kalınan 8 bin 850 kilometrelik Texas'tan New York'a uzanan boru hattını tekrar açmak için çalışmalara başladıklarını belirtti. Colonial bazı bölümlerin tekrar çalışmaya başladığını bildirdi.

Haaretz | Gazze hiddetlenmesi: Orta İsrail Gazze roketlerinin saldırısında uğrarken Lod'da bir genç ve babası hayatını kaybetti

İsrail gazetesi Haaretz de İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların 2014'ten bu yana en yüksek noktasına ulaştığına dikkat çekti ve İsrail'de 5, Gazze'de 12'si çocuk 35 kişinin öldürüldüğünü belirtti. Gazete, İsrail'in sınırındaki askeri varlığını güçlendirdiğini bildirdi. Haberde, "İsrail'deki Arap kentlerinde protestolar şiddetlendi ve bir kişi vurularak öldürüldü" denildi.

Al Jazeera | İsrail'in bombalamalarıyla birlikte Gazze'deki ölü sayısı artıyor

Al Jazeera'nın aktardığına göre İsrail ,Gazze'deki polis merkezleri ve güvenlik binalarını hedef aldı. Haber sitesi, İsrail'in hava saldırılarına çarşamba sabahında da devam ettiğini belirtti.