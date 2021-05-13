Dünya basınında bugün | "İsrail ve Gazze bombalanırken sokaklarda da çeteler var"

T24 Dış Haberler

Bölgede tansiyon yükselmeye devam ederken Birleşmiş Milletler, İsrail ile Filistinliler arasında topyekûn savaş çıkabileceğine dair uyarıda bulundu. New York Times, yüksek tansiyonun İsrail'in sokaklarına yansıdığı ve çete şiddeti yaşanmaya başlandığını bildirdi.

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sürecin başından bu yana aralarında 17 çocuk da buluna 69 kişi hayatını kaybetti ve yaralı sayısı 390'a yükseldi. Haaretz'in bildirdiğine göre İsrail'de de 5 yaşında bir çocuğun yaraları sebebiyle hayatını kaybetmesinin ardından ölü sayısının 7 olduğu açıklandı.

13 Mayıs 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Başbakan'ın Covid soruşturmasının 2022'de başlamasını kabul etmesine öfke

Birleşik Krallık tarihinin en geniş kamu soruşturmalarından biri hükümetin Koronavirüs sürecini idare edişine açılacak. Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın soruşturma açılmasını kabul etmesi, ancak başlangıç tarihini 2022'ye kadar ertelemesi tepki çekti. Bağımsız olarak yürütülecek soruşturma, hükümetin Koronavirüs'le mücadele sürecinde verdiği hatalı kararları inceleyecek.

The Times | Gazze'de topyekûn savaş endişeleri artıyor

Bölgede tansiyon yükselmeye devam ederken Birleşmiş Milletler, İsrail ile Filistinliler arasında topyekûn savaş çıkabileceğine dair uyarıda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden İsrail ve Filistin ilişkileriyle ilgili en üst düzey diplomatlarını bölgeye yolladı.

New York Times | İsrail ve Gazze bombalanırken sokaklarda çeteler var

New York Times gazetesi İsrail Gazze'ye hava saldırıları düzenlerken ve Hamas İsrail'i vururken "sokaklarda yeni bir cephe açıldığını" ifade etti. Gazete, İsrail'in çeşitli kentlerinde hem İsrailli hem Arap çetelerin şiddet olaylarına karıştığını ifade etti. Sokaklarda protestolar düzenlenirken çeşitli saldırılar görüntülendi.

The Washington Post | Netanyahu, verilen karşılığı büyüteceğine söz verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'a karşı askeri müdahalelerini daha da yoğunlaştıracaklarını ifade etti. Netanyahu, aynı zamanda Hamas'ın ateşkes talep ettiğini ve kendisinin bu talebi reddettiğini iddia etti.

Moscow Times | ABD Büyükelçiliği Sözcüsü, Rusya'dan sınır dışı edildi

Kommersant gazetesi, Rusya'nın ABD'nin yaptırımlarına karşılık olarak sınır dışı etmeye karar verdiği 10 diplomatın arasında ABD Moskova Büyükelçiliği Sözcüsü Rebecca Ross'un da bulunduğunu ifade etti.

Habere göre aralarında Ross'un da bulunduğu 10 diplomata Rusya'yı terk etmeleri için 21 Mayıs'a kadar zaman verildi. Rusya, bu kararı ABD'nin 10 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına karşı almıştı. ABD aynı zamanda 2020 seçimlerine müdahale etmeye çalıştığı düşünülen 32 kişiye yaptırım uyguladı ve ABD bankalarına Rusya ile ilgili yeni yasaklar getirmişti.

Kommersant'a konuşan bir Rusya Dışişleri Bakanlığı kaynağı, "Bu bir Rus girişimi değil" dedi ve ABD'nin Moskova'ya 6 aydır Washington'daki Büyükelçiliği'ne yeni bir sözcü atama izni vermediğini söyledi.

Kaynak, Rusya'nın daha önce benzer pozisyonlarda bulunmuş bir diplomatı göndermek istediğini ancak ABD'nin vize dökümanlarını hiçbir açıklama yapmadan geri gönderdiğini ifade etti.

Karşılıklı hamleler kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'yi "dostça davranmayan ülkeler" listesine koyup ülkedeki konsolosluk çalışanı sayısını sınırlandırmıştı.

Al Jazeera | Gazze, ölümcül İsrail bombalamaları sırasında Ramazan Bayramı'nı kutluyor

İsrail'in perşembe sabah saatlerinde de Gazze Şeridi'ne seri hava saldırıları yaptığı belirtildi. Hamas'ın ise İsrail'in daha içerideki hedeflerini vurmaya başladığı ifade edildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sürecin başından bu yana aralarında 17 çocuk da buluna 69 kişi hayatını kaybetti ve yaralı sayısı 390'a yükseldi. Haaretz'in bildirdiğine göre İsrail'de de 5 yaşında bir çocuğun yaraları sebebiyle hayatını kaybetmesinin ardından ölü sayısının 7 olduğu açıklandı.

Al Jazeera'nın aktardığına göre farklı şehirlerde İsrailli ve Filistinli insanlar arasında da olaylar çıkmaya başladığı ifade edildi.