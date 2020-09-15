Dünya basınında bugün | İsrail'i BAE'ye F-35 satılması ihtimali endişelendiriyor

Britanya Başkanı Boris Johnson’ın tartışma yaratan iç piyasa yasa tasarısı dün kabul edildi ancak birçok kıdemli Muhafazakar Partili çekimser oy kullandı. Uzmanlar yasa tasarısının uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunuyordu. ABD'nin başkan adayları bu sefer de iklim konusunda karşı karşıya geldi. The Washington Post'un aktardığına göre Birleşik Arap Emirlikleri'ne ABD yapımı F-35 savaş uçağı satılma ihtimalinin belirmesi İsrailli güvenlik uzmanlarını endişelendirdi. Belarus'taki protestolar Aleksandır Lukaşenko'nun iktidarına tehdit oluştururken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin uzun süreli müttefikinin yanında durdu.

14 Eylül 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya, Brexit sonrası kaos senaryolarıyla karşılaştı

Britanya’da Brexit sonrasını yaşanabilecek karışıklıkları ortaya koyan hükûmet belgeleri sızdı. Belgeler, Kent’te 7 bin kamyonluk sıralar ve Avrupa Birliği’ne nakliye için iki günlük gecikmeler olabileceğini gösterdi. Sınır ve Protocol Ulaştırma Grubu’nun hazırladığı ‘makul en kötü senaryo’, Eurostar trenlerine binecek binlerce yolcunun fazladan iki saat bekleyebileceğini öngördü. Britanya’nın gümrük birliği ve tek piyasadan 1 Ocak’ta ayrılması, sınır aksiliklerinin Britanya’nın Avrupa Birliği’yle ticaret anlaşması yapıp yapmayacağını belirlemesi bekleniyor.

The Independent | Boris Johnson, artan Muhafazakâr Partili tepkisiyle yüzleşti

Britanya Başkanı Boris Johnson’ın tartışma yaratan iç piyasa yasa tasarısı dün kabul edildi. Ancak tasarı için oy kullanmayan pek çok Muhafazakâr Partili, Johnson’a destek vermediklerini gösterdi. Eski Maliye Bakanı Sajid Javid, eski başsavcı Geoffrey Cox ve Liam Fox gibi isimler tasarıya destek oyu vermedi. Gelecek hafta, hafta tasarının tartışmalı maddesi için durumdan memnun olmayanların hazırladığı bir düzeltme üzerine oylama yapılacak. Tasarı, AB’yle imzalanan Brexit anlaşmasının bir parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü'nü ihlal ediyor.

New York Times | Yangınlar, Trump ve Biden arasındaki yangın tartışmasını ateşledi

ABD'nin batı eyaletlerindeki dev orman yangınları sürerken Başkan Donald Trump, yangınları "bilimin açıklayamacağını" söyledi. Demokrat aday Joe Biden da rakibine "iklim kundakçısı" dedi. Yangınlar sebebiyle California, Oregon ve Washington eyaletlerinde en az 26 kişi hayatını kaybetti ve yüz binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

The Washington Post | İsrail'de BAE'ye savaş uçağı satılması ihtimali endişe yaratıyor

The Washington Post'un aktardığına göre Birleşik Arap Emirlikleri'ne ABD yapımı F-35 savaş uçağı satılma ihtimalinin belirmesi İsrailli güvenlik uzmanlarını endişelendirdi. Güvenlik uzmanları ilişkilerin normalleşmesinin ardından bir "silah yarışının" başlayabileceğinden korkuyor.

Moscow Times | Belarus lideri daha yakın ilişkiler konusunda söz verirken Putin Lukaşenko'ya desteğini sundu

Belarus'taki protestolar Aleksandır Lukaşenko'nun iktidarına tehdit oluştururken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin uzun süreli müttefikinin yanında durdu. Soçi'de bir araya gelen liderlerin konuşmalarının ekranlara yansıyan kısmında Lukaşenko, Putin'e "Bir dostunun başı belada, bunu içtenlikle söylüyorum" diyerek teşekkür etti. Uzun saatler süren görüşmede çekilen bazı fotoğraflarda Putin sıkılmış gibi duruyordu.

Toplantının sonunda Rusya'nın Belarus'a 1.5 milyar dolarlık kredi vereceği açıklandı. Putin, toplantıdan sonra yaptığı açıklamalarda Lukaşenko'ya, "Yaşadıklarınız Belarus'un siyasi sisteminin daha da gelişmesini sağlayacaktır" dedi. Bu sözler, Putin'in Lukaşenko'nun daha önce sözünü ettiği anayasa değişikliklerine destek vermesi olarak yorumlandı. Rusya lideri ayrıca Belarus halkına sorunları "diyalog" ve "sakinlikle" çözmesi için çağrıda bulundu.

Le Monde | Okullar yetersiz önlemlerle açıldı; Koronavirüs endişesi sürüyor

Fransa’da yüz yüze eğitime dönülen okullardan vaka haberlerinin gelmesi, sınıfların karantinaya alınması gibi gelişmeler nedeniyle alınan önlemlere ilişkin soru işareti oluştu. Açılan üniversitelerde ise gerçekleşen toplanma ve partiler sonrası vaka kümeleri oluşmaya başladı. Ülke genelinde günlük vaka sayısının 10 bin seviyesine çıkmasıyla pek çok kentte yeni önlemler alınması bekleniyor.

Al Jazeera | İsrail, Filistinli aileyi öldüren kişiye 3 kez müebbet hapis cezası verdi

İsrail mahkemesi, Batı Şeria'da 2015'te Filistinli Devabişe ailesinin evini kundaklayarak biri bebek 3 kişinin ölümüne neden fanatik Yahudi yerleşimci hakkında üç kez müebbet hapis cezası verdi.

"Duma katliamı" olarak bilinen ve 18 aylık Ali Devabişe, baba Saad ile anne Riham'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırıya ilişkin davada karar çıktı. El-Lid (Lod) kentindeki mahkeme, Devabişe ailesine yapılan saldırının faillerinden Amiram Ben-Uliel isimli Yahudi yerleşimciye 3 kez müebbet hapis cezası verdi. Saldırgan, cinayet ve kundaklamaya teşebbüs suçlarından da 20 yıl hapse mahkum edildi.