Dünya basınında bugün | İsrail’de Netanyahu’ya karşı tarihi koalisyon

T24 Dış Haberler

İsrail'de çok farklı görüşlere sahip 8 partinin 12 yıllık Netanyahu iktidarına son vermek için bir araya gelmesinin dünya basınında yankıları sürüyor. Britanya’da ilk kez Hindistan’da tespit edilip dünyaya yayılan Koronavirüs’ün “Delta varyantının” daha ciddi hastalığa neden olduğu ve özellikle okullarda hızla yayıldığına ilişkin verilerin artmasıyla sınır kısıtlamalarının artırılmasına karar verildi. Belarus'un geçen haftalarda zorla Minsk'e indirdiği RyanAir uçağında tutuklanan gazeteci Roman Protaseviç, perşembe akşamı Belarus devlet televizyonuna bir söyleşi verdi.

4 Haziran 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Varyantlar alarm verirken Britanya sınır ve seyahat kısıtlamalarını sıkılaştırdı

Britanya’da ilk kez Hindistan’da tespit edilip dünyaya yayılan Koronavirüs’ün “Delta varyantının” daha ciddi hastalığa neden olduğu ve özellikle okullarda hızla yayıldığına ilişkin verilerin artmasıyla sınır kısıtlamalarının artırılmasına karar verildi. 21 Haziran’da normalleşme planının sürdüğü ülkede Portekiz seyahat edilebilecek güvenli ülkeler listesinden çıkarılırken yedi ülke daha “kırmızı listeye” alındı. Seyahat kısıtlamalarındaki ani karar turizmcilerin tepkisini çekti.

The Independent | Netanyahu için geri dönüş yolu var mı?

İsrail’de 12 yıllık Binyamin Netanyahu başbakanlığı döneminin sonunu getirecek için koalisyon hükûmeti anlaşmasına varıldı. Öte yandan Netanyahu, dün yaptığı açıklamada yeni koalisyon hükûmetiyle ilgili sağcı milletvekillerine seslenerek, "tehlikeli sol hükûmete karşı çıkmalısınız" dedi. Netanyahu’nun koalisyonu engellemek amacıyla müttefiklerini acil toplantıya çağırdığı öğrenildi.

New York Times | Netanyahu'nun rakipleri güçlerini böyle birleştirdi

NYT'den Patrick Kingsley ve Adam Rasgon, İsrail'de çok farklı siyasi görüşlere 8 partinin Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarına son vermek için neden bir araya geldiğini inceledi. Gazeteciler, muhalefet lideri Yair Lapid'in siyasi becerisinin partileri bir araya getirmekte önemli rol oynadığını belirtse de en büyük nedenin Netanyahu'nun Araplara yönelik ayrıştırıcı politikaları yürürlüğe sokması olduğunu belirtti.

The Washington Post | Afgan savaşı acı bir yöne doğru gidiyor

The Washington Post, ülkeden askerlerini çeken ABD'nin Taliban'a yönelik hava saldırıları yapmasıyla militanlar ile Afganistan güçleri arasındaki çatışmaların artık sıklıkla kararda ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerin yakınlarında yaşandığını ifade etti. Gazete, Taliban güçlerinin şehirlere doğru hareket ettiğine dikkat çekti.

Moscow Times | Belarus televizyonu tutuklu gazeteciyle söyleşi yaptı

Belarus'un geçen haftalarda zorla Minsk'e indirdiği RyanAir uçağında tutuklanan gazeteci Roman Protaseviç, perşembe akşamı Belarus devlet televizyonuna bir söyleşi verdi. İnsan hakları aktivistleri Proteseviç'in bu söyleşiyi zorla verdiğini ve yayın boyunca stresli durduğunu ifade etti.

Nexta isimli Telegram sayfasının editörlüğünü yapan Protaseviç, geçen sene Belarus'ta meydana gelen dev protestoların koordinasyonu ile ilgili haberleri yaymıştı. Gazeteci, dün çıktığı yayında protesto çağrısı yaptığını "itiraf" etti ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'yu övdü.

İnsan hakları gurubu Viasna, Protaseviç'in "adil olmayan, çok ağır suçlamalarla karşı karşıya kaldığını" ve bu yüzden yayına çıkmak durumunda kaldığını ifade etti.

Viasna direktörü Ales Bialitski yayından önce AFP'ye yaptığı açıklamada, "Protaseviç'in söylediği her şey ağzından tehditle alınmış olacak. En azından psikolojik baskı altında olacak" dedi.

Bialitski, "Ağzından çıkan her kelime gerçekliği olmayan, saf propaganda olacak" dedi.

AFP, Protaseviç'in yayın boyunca çok rahatsız durduğunu ifade etti. Protaseviç'in ebeveynleri yayında izledikleri oğullarının "şiddete uğramış gibi durduğunu" ifade etti.

Le Monde | İsrail’de Netanyahu’ya karşı tarihi koalisyon

İsrail’de farklı görüşlerden sekiz parti bir araya gelerek Başbakan Binyamin Netanyahu dönemini sonlandıraca koalisyona imza attı. Koalisyon, meclisten güven oyu alırsa iktidara gelecek ve başlayaca 4 yıllık dönemin ilk 2 yılında aşırı sağcı milliyetçi lider Naftali Bennett başbakan olacak.

Al Jazeera | Filistinliler, İsrail’deki koalisyon anlamasını yorumladı: “Değişen bir şey yok”

Al Jazeera, Batı Şeria ve Gazze’de yaşayan çok sayıda Filistinlinin, İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu dönemini sonlandıracak koalisyon hükûmetiyle ilgili görüşlerini aktardı. Çok sayıda Filistinlinin hayatlarının daha iyiye gitmeyeceğini düşündüğü görüldü. Yeni koalisyonun Filistinliler konusunda “aynı sağcı politikaları” takip edeceği belirtildi. Filistin Kurtuluş Örgütü temsilcisi Bassem al-Salhi, Naftali Bennett’in Netanyahu’dan daha az radikal olmadığı görüşünü paylaştı