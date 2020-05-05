Dünya basınında bugün | İsrail bir kez daha Halep'i hedef aldı

T24 Dış Haberler

Britanya’da hükûmet yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerinin aşamalı olarak hafifletme planlarını görüşürken sendikalar işe dönmesi beklenen işçilerle ilgili endişeleri dile getirdi. ABD yönetiminin dahili raporlarında Haziran ayının başında Koronavirüs'e bağlı ölü sayısının bugünün iki katına çıkabileceği belirtildi. Pandemiden en sert etkilenen ülkelerden İtalya'da, kısıtlamalar gevşetiliyor. ABD Donanması'na ait savaş gemileri 30 yıldan uzun süre sonra ilk kez Barents Denizi'ne girdi. Rusya Donanması'nın gemileri "takip ettiği" belirtildi. Suriye Hava Kuvvetleri, Halep’in kuzeyindeki araştırma merkezi ve askeri üsse atılan İsrail füzelerini engellediğini duyurdu.

5 Mayıs 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’nın Koronavirüs kısıtlamalarını hafifletme planı tepki çekti: İşçileri riske atıyor

Britanya’da hükûmet yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerinin aşamalı olarak hafifletme planlarını görüşürken sendikalar işe dönmesi beklenen işçilerle ilgili endişeleri dile getirdi. Sendikalar, hükûmet işçilerin güvenliğini garantiye almazsa grevler olabileceğini söyledi. İşçi Partisi lideri Keir Starmer da sendikalara katıldığını belirterek, “İnsanlar işe dönmeden önce bunun güvenli olduğundan emin olmalı” dedi. Starmer, “ulusal güvenlik standartları” belirlenmesi ve iş yerlerine buna uygun olmaları durumunda çalışmaları çağrısı yaptı.

The Independent | Britanya, yüzde 99 doğruluk oranı olan antikor testinin peşinde

Britanya, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) bağışıklığı oluşup oluşmadığını tespit eden antikor testi için ilaç şirketi Roche ile görüşmeler yapıyor. Yüzde 99 doğruluk oranı olan antikor testi üreten Roche ile ilgili konuşan Sağlık Bakanı Matt Hancock, şirketin test üretimini arttırıp dünya genelinde kullanılması için hazırlık yaptığını söyledi. Hancock, Britanya’nın da testi birkaç hafta içinde kullanabileceğini söyledi.

New York Times | ABD sessizce virüsün günlük ölü sayısının yakında 2 katına çıkacağından korkuyor

ABD Başkanı Donald Trump eyalet yönetimlerine hayatı normalleştirmeye başlamaları için baskı yaparken, kendi hükûmeti gelecek haftalarda yeni tip Koronavirüs'e bağlı ölü sayısının kademeli olarak artış göstereceğini öngörüyor. NYT'nin eline geçen bir dahili belgeye göre sağlık yetkilileri, CDC'nin verilerinden yola çıkarak 1 Haziran'da ölü sayısının bugünün yaklaşık 2 katına çıkarak 3 bine çıkacağını öngördü.

The Washington Post | Sert darbe alan İtalya, kısıtlamaları gevşetiyor

Yeni tip Koronavirüs salgınından en ağır şekilde etkilenen ülkelerden olan İtalya'da kısıtlamalar yavaş yavaş gevşetilmeye başlandı. Koşucular haftalar sonra sokakta egzersiz yapabildi, sadece al-götür servisleri için olsa bile restoran ile fırınlar açıldı, arabalar 8 hafta sonra park yerlerinden çıktı. Washington Post, İtalya'da dün yaşananların "hortumdan sonraki ilk güneşli güne" benzettti.

Moscow Times | Rusya, 1980'den bu yana ilk kez Barents Denizi'ne giren ABD savaş gemilerini takip etti

ABD Donanması'na ait savaş gemileri 30 yıldan uzun süre sonra ilk kez Barents Denizi'ne girdi. Rusya Donanması'nın gemileri "takip ettiği" belirtildi. Güdümlü füzeli destroyerlar USS Donald Cook ve USS Porter, geniş mühimmat teknesi USNS Supply ve Britanya odusuna ait fırkateyn HMS Kent dün Barents Denizi'nin Norveç'e yakın bölümünde bir "anti-denizaltı" tatbikatı düzenledi. Gemilere güvenlik gerekçeleriyle bir süre sonra USS Roosevelt de katıldı. ABD tatbikatın, "seyrüsefer özgürlüğü haklarını ortaya koymak ve müttefikler arası birliği göstermek" için yapıldığını ifade etti. ABD'nin 6. Filosu'ndan yapılan açıklamada ABD Donanması'na ait gemilerin 1980'den bu yana Barents Denizi'ne girmediği belirtildi. 6. Filo, "yanlış anlaşılmaları önlemek için" geçen hafta Rusya Savunma Bakanlığı'nı bilgilendirdiklerini söyledi. Interfax'ın aktardığına göre Rusya Savunma Bakanlığı, gemilerin Barents Denizi'ne girmesinden kısa süre sonra, "Kuzey Donanması'nın güçleri NATO'nun yüzey aksiyon grubunu takip etmeye başladı" açıklamasında bulundu.

Le Monde | Kısıtlamaların kalkmasın sahadakileri endişelendiriyor

Fransa’da 11 Mayıs’tan itibaren yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarının kalkması planlanırken herkese maske sağlanması gibi konulara dair endişeler sürüyor. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun da dahil olduğu 332 belediye başkanı, hükûmetin planladığı takvime tepki gösterdi. Toplu taşıma ise hükûmetin 11 Mayıs sonrası yaptığı, araçlardaki kişi sayısını limitleyen planın uygulanmasının “imkansız” olacağını söyledi. Öte yandan Fransa’daki milletvekilleri belediye başkanlarının hükûmetin aldığı kararlara destek çıkmasını bekledi.

Al Jazeera | Suriye: İsrail jetleri Halep yakınında askeri karakolunu vurdu

Suriye Hava Kuvvetleri, Halep’in kuzeyindeki araştırma merkezi ve askeri üsse atılan İsrail füzelerini engellediğini duyurdu. Suriye ordusu, İsrail’in Halep’in doğusundaki bir karakolu da vurduğunu açıkladı. Al Jazeera’ya konuşan bir istihbarat kaynağı, İsrail’in dünyanın Koronavirüs’e odaklandığı dönemde Suriye’ye saldırılar düzenlemeye başladığını söyledi. İsrail ordu sözcüsü konu hakkında konuşmayı reddetti.