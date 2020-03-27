Dünya basınında bugün | İspanya’nın başkenti Madrid, “savaşta”

T24 Dış haberler

Dünyadaki Koronavirüs vakası sayısı 500 bini aşarken, 80 bin 404 vaka ile ABD, Covid-19'un en çok görüldüğü ülke haline geldi. Salgından ekonomisi de kötü etkilenen ABD'de işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı rekor kırdı. Al Arabiya, Koronavirüs'ün mutasyon geçirerek 40 farklı türe dönüşebildiğiyle ilgili bir araştırmayı manşetine taşıdı.

27 Mart 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Londra Koronavirüs hastaları “tsunamisi” yaşıyor; başka şehirlerden sağlık çalışanı gönderildi

İngiltere’nin farklı şehirlerinden yeni tip Koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü Londra’ya sağlık çalışanları transfer edilecek. Ulusal Sağlık Sistemi’nin Koronavirüs salgınına karşı aldığı yeni önlemler çerçevesinde doktorların 6 hafta boyunca kalacağı merkez de belirlendi. Yeni kararlar Britanya’da Koronavirüs kaynaklı ölümlerin 578’e ulaşmasıyla alındı.

The Independent | Dünya genelinde 500 binden fazla vaka

The Independent, dünya genelinde 500 binden fazla Koronavirüs vakası görüldüğünü manşete taşıdı. Gazetenin ilk sayfasında Suriye’nin kuzeydoğusundaki bir İdlib’de bir evin içinde yapılan Koronavirüs’e karşı dezenfekte çalışmalarından bir kare yer aldı.

New York Times | İş kaybı sayısı uçtu; ABD'deki vaka sayıları dünyanın geri kalanını aştı