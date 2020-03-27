Dünya basınında bugün | İspanya’nın başkenti Madrid, “savaşta”

Dünyadaki Koronavirüs vakası sayısı 500 bini aşarken, 80 bin 404 vaka ile ABD, Covid-19'un en çok görüldüğü ülke haline geldi. Salgından ekonomisi de kötü etkilenen ABD'de işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı rekor kırdı. Al Arabiya, Koronavirüs'ün mutasyon geçirerek 40 farklı türe dönüşebildiğiyle ilgili bir araştırmayı manşetine taşıdı.
İngiltere’nin farklı şehirlerinden yeni tip Koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü Londra’ya sağlık çalışanları transfer edilecek. Ulusal Sağlık Sistemi’nin Koronavirüs salgınına karşı aldığı yeni önlemler çerçevesinde doktorların 6 hafta boyunca kalacağı merkez de belirlendi. Yeni kararlar Britanya’da Koronavirüs kaynaklı ölümlerin 578’e ulaşmasıyla alındı.
The Independent, dünya genelinde 500 binden fazla Koronavirüs vakası görüldüğünü manşete taşıdı. Gazetenin ilk sayfasında Suriye’nin kuzeydoğusundaki bir İdlib’de bir evin içinde yapılan Koronavirüs’e karşı dezenfekte çalışmalarından bir kare yer aldı.
ABD'de tespit edilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 82 bin 404'e yükseldi. Bu vesileyle ABD, İtalya ve Çin'i geride bırakarak dünyada en çok aktif Covid-19 vakasına sahip olan ülke haline geldi. Öte yandan virüsün ekonomik etkileri de ABD'yi ağır şekilde etkilemeye devam ediyor. Ülkede 3 milyon 282 bin kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu. ABD’de işsizlik maaşı başvuru rekoru 1982 yılına aitken bugün açıklanan verilerle rekor kırıldı.
The Washington Post | İşsizlik başvuruları 3.3 milyona fırlayarak rekor kırdı
The Washington Post gazetesi de işsizlik maaşı başvurusundaki rekor artışı manşetine taşıdı.
Moscow Times | Rusya'dan yaptırım "moratoryumu" çağrısı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın en güçlü 20 ekonomisinin liderlerini bir araya getiren G20 zirvesinde Koronavirüs salgını süresince yaptırımların hafifletilmesi gerektiğini ifade etti. Liderlerin telekonferansla bir araya geldiği zirvede konuşan Putin, hangi ülkelerin bu hafifletmeye dahil edilmesini istediğini söylemedi.
Le Monde | İspanya’nın başkenti Madrid, “savaşta”
İspanya, İtalya’dan sonra Avrupa’nın Koronavirüs’ten en çok etkilenen ülkesi oldu. Çarşamba günü, ülkede Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 3 bin 434’e çıkarak salgının ortaya çıktığı Çin’i geçti. Ülkede salgından en çok etkilenen şehir başkent Madrid oldu. Madrid’de 11 bin kişinin hastanede tedavi görürken 1 825 kişi hayatını kaybetti.
Al Arabiya | Araştırma: Koronavirüs mutasyon geçirerek 40 farklı türe dönüşebiliyor
Yeni tip Koronavirüs’e ilişkin yapılan testler Covid-19’un teknik ayrıntıları hakkında daha çok bilgi edinilmesine yardımcı oluyor. Son yapılan araştırmalara göre Covid-19’un 40 farklı mutasyonu olduğu ortaya çıktı. Son sonuçlar, aylar önce yapılan bir tespiti de doğrulamış oldu. Berlin’de bulunan Charité Üniversitesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Christian Drosten, Şubat ayında İtalya’da salgına yakalanan bir Alman hasta ve Almanya’da yakalanan başka bir Alman hastada bulunan virüsü incelediğinde ikisinin de Çin’in Vuhan kentindeki vakalardan farklı olduğunu belirlemişti.