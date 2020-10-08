Dünya basınında bugün | 'IŞİD'li Beatles'lar ABD'ye götürüldü

T24 Dış Haberler

ABD'de başkan yardımcısı adayları Mike Pence ve Kamala Harris canlı yayında karşı karşıya geldi. İngiltere'nin bazı bölgelerinde gelecek haftanın başında Covid-19 önlemlerinin sıkılaştırılabileceğini öğrenildi. ABD yönetiminin Suriye'de YPG kontrolündeki El-Hol Kampı'ndaki hapishaneden çıkararak gözetimine aldığı İngiliz vatandaşı 2 IŞİD militanı dün Britanya’dan ABD’ye götürüldü. İsrail’de yargılama başlamadan tutuklu olarak tutulan 49 yaşındaki Filistinli Maher al-Akhras’ın başladığı açlık grevinin 70’inci gününde durumunun kritik olduğu belirtildi.

8 Ekim 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Artan vakalar yeni önlemler getiriyor; bar ve restoranlara kısıtlama gelebilir

İngiltere'nin bazı bölgelerinde gelecek haftanın başında Covid-19 önlemlerinin sıkılaştırılabileceğini öğrenildi. Bu bölgelerde eğlence hayatının yoğun olduğu bar ve restoranlar için kısıtlamalar olabileceği gündeme geldi. Kamu sağlığı uzmanları İngiltere’nin kuzeydoğusunda Koronavirüs kaynaklı hastane başvurularında yüzde 60 oranında bir artış olduğunu açıklamıştı.

The Independent | IŞİD’in ‘Beatles’ lakaplı militanları ABD’de cinayetle yargılanacak

ABD yönetiminin Suriye'de YPG kontrolündeki El-Hol Kampı'ndaki hapishaneden çıkararak gözetimine aldığı İngiliz vatandaşı 2 IŞİD militanı dün Britanya’dan ABD’ye götürüldü. ‘Beatles’ lakabıyla tanınan iki IŞİD militanı, ABD’de cinayetle yargılanacak. ABD Adalet Bakanı Bill Barr Britanya İçişleri Bakanı Priti Patel'i, İIŞİD militanları El Shafee Elsheikh ve Alexanda Kotey'in idam edilmeyeceğini söyledi.

The New York Times | Virüs konusundaki tartışmada Harris, Pence'e savunma yaptırdı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve onun koltuğuna talip olan Senatör Kamala Harris, dün canlı yayın tartışmasında karşı karşıya geldi. Adayların ana gündem maddesi Donald Trump yönetiminin Koronavirüs pandemisini yönetiş şekliydi. Tartışmanın ana gündem maddeler sağlık, ekonomi ve iklim değişikliği oldu. Salt Lake City'de gerçekleştirilen canlı yayın tartışmasında Trump'ın Koronavirüs politikalarını sıkça hedef alan Harris, "ABD halkı, bir başkanın yönetiminin tarihimizdeki en büyük başarısızlığa imza attığını gördü" dedi. Pence de Harris'in suçlamaları karşısında Trump'ı savunarak, "İlk günden itibaren Başkan, ABD'nin sağlığını birinci öncelik yaptı" diye konuştu. Pence, Trump'ın söylemlerini yineleyerek salgının suçlusunun Çin olduğunu belirtti. Biden'ın başkan yardımcısı adayı olan Harris, bu tartışmalarda muhalefet adaylarının genelde yaptığı gibi saldırgan bir tutum sergiledi.

The Washington Post | Savunmasız Cumhuriyetçiler Trump'tan uzaklaşıyor

The Washington Post, koltuğunu tekrar kazanacağından emin olmayan Cumhuriyeti Partililerin Koronavirüs sürecindeki tutumu ve ekonomik yardım paketi müzakerelerini askıya almasının ardından Başkan Donald Trump ile aralarına mesafe koymaya başladıklarını ifade etti. Başkanlık tarihçisi Douglas Brinkley, "Cumhuriyetçi Parti'de çözülmenin başladığını" söyledi.

Moscow Times | Rusya, Belaruslu muhalefet lideri Tikhanovskaya'yı arananlar listesine ekledi

Rusya, Belarus'ta 9 Ağustos seçimlerinde Aleksandır Lukaşenko'nun karşısında aday olan muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya'yı "Suç işledikleri gerekçesiyle arananlar" listesine ekledi. Rusya polisinin veritabanına göre Tikhanovskaya, "Ceza Kanunu'nun bir maddesi kapsamında" aranıyor. Tikhanovskaya'ya hangi maddeden arandığı belirtilmedi. TASS'ın bir güvenlik kaynağından aktardığına göre Tikhanovskaya, Belarus'un kendisini arananlar listesine eklemesinin ardından Rusya'nınkine de "otomatik" olarak eklendi. Belarus'ta yetkililer, Tikhanovskaya ve diğer muhalif figürlere Koordinasyon Konseyi'ni kurduktan sonra "gücü ele geçirmeye çalışma" suçlamaları yöneltmişti.

Le Monde | Dağlık Karabağ’da Türkiye, Rusya’ya meydan okuyor

Ermenistan ve Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ’da süren çatışmalarda Rusya, müttefiki Ermenistan’ın destek çağrılarına şu an “Acil ateşkesin gerekiliği” sözleriyle yanıt veriyor. Türkiye, Azerbaycan’ın yanında olduğunu açıklarken askeri destek talebi geldiğinde de vereceğini söylüyor.

Al Jazeera | Tutuklandıktan sonra açlık grevine giren Filistinlinin durumu ağır

İsrail’de yargılama başlamadan tutuklu olarak tutulan 49 yaşındaki Filistinli Maher al-Akhras’ın başladığı açlık grevinin 70’inci gününde durumunun kritik olduğu belirtildi. Al-Akhras’ın İsrail’da hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İnsan hakları örgütleri, idari tutuklamaların adli yargılamayı ihlal ettiğini söylüyor.