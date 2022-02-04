Dünya basınında bugün | "IŞİD'in 'hayalet' lideri, ABD'li komandolar onu köşeye sıkıştırdığında 'geri dönüşü' planlıyordu"

T24 Dış Haberler

ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için Kiev'in Rus ayrılıkçılara saldırdığı "çok kanlı" bir sahte video hazırlamayı planladığına dair ellerinde kanıtlar olduğunu belirtti. ABD Başkanı Joe Biden, ABD Özel Kuvvetleri’nin dün Suriye’nin gerçekleştirdiği operasyonda mevcut IŞİD lideri Ebu İbrahim el‑Haşimi el‑Kureyşi’nin öldürüldüğünü açıkladı. Fransa’da günlük Covid vakaları 300 binin üzerinde seyretse de Omicron varyantıyla yaşanan beşinci dalgada pikin aşıldığı belirtiliyor. Lübnan’ın en büyük ikinci şehri ve liman kenti olan Trablusşam’da çok sayıda genç erkeğin, yoksulluk ve güvenlik endişeleri içinde evden kaçarak IŞİD’e katılmak üzere Irak’a gittiği belirtildi.

4 Şubat 2022'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Dört danışman aynı günde istifa etti; Başbakan Johnson, 10 Numara’da ayrılıklarla karşı karşıya

Pandemi kapanmalarında verilen partiler üzerine üzerindeki istifa baskısı artan Britanya Başbakanı Boris Johnson, Başbakanlık’taki dört üst düzey yetkilinin aynı gün istifa etmesiyle yüzleşti. İletişim Daire Başkanı Jack Doyle, Siyasi Daire Başkanı Munira Mirza, Başbakan'ın Kabineden Sorumlu Danışmanı Dan Rosenfield ve Johnson'ın Özel Kalem Müdürü Martin Reynolds, aynı gün istifalarını sundu. İstifa edenlerden Doyle, personele yaptığı açıklamasında, "Geçtiğimiz haftalar aile hayatıma korkunç bir zarar verdi" dedi.

The Independent | IŞİD liderinin öldürüldüğü gece baskınının detayları

ABD Başkanı Joe Biden, ABD özel birliklerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde gerçekleştirdiği baskında IŞİD lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü açıkladı. ABD birliklerinin operasyon ardından güvenli bir şekilde döndüğünü açıklayan Başkan Biden, IŞİD lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin "umutsuz bir korkaklık eylemi" olarak nitelendirdiği ölüm anını ise şu sözlerle özetledi:

“O son bir umutsuz korkaklık eylemiyle, kendi ailesinin ya da binadaki diğer kişilerin hayatlarını umursamadan, işlediği suçlar için adaletle yüzleşmek yerine kendini havaya uçurmayı seçti".

New York Times | ABD, Rusya'nın işgale bahane olarak kullanacağını söylediği planını ortaya çıkardı

ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için Kiev'in Rus ayrılıkçılara saldırdığı "çok kanlı" bir sahte video hazırlamayı planladığına dair ellerinde kanıtlar olduğunu belirtti. Rusya'nın, bu sahte videoyu yayıp, gerçekmiş gibi gösterdikten sonra Ukrayna'nın işgali için bahane olarak kullanmayı planladığı ifade edildi.

Kaynaklara göre sahte videoda Ukrayna'nın ülkenin doğusuna Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'larla saldırdığı da gösterilecek. Yetkililer ayrıca Rusya tarafından hazırlanması planlanan videoda "patlatılmış binalar, cesetler, Ukrayna askeri teçhizatı ve yas tutan Rus aktörlerin" yer almasının istendiğini belirtti.

Türkiye'nin Kiev'e sattığı Bayraktar TB2 SİHA'ları Ukrayna'nın Donbas'ta kullanması Rusya'nın tepkisini çekmişti.

New York Times'ın aktardığına göre Rusya, bu videoyu yaydıktan sonra "Ukrayna'yı Rusça konuşanlara soykırım yapmaya çalışmakla suçlayacaktı. Yetkililer, videonun çekeceği tepki ile Ukrayna'nın işgalini meşru göstermeye çalışacağını ve Donbas'taki ayrılıkçıların 'Kiev'den korunmak' için Rus ordusunu ülkeye davet edebileceğini ifade etti.

The Washington Post | IŞİD'in 'hayalet' lideri, ABD'li komandolar onu köşeye sıkıştırdığında 'geri dönüşü' planlıyordu

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Özel Kuvvetleri’nin dün Suriye’nin gerçekleştirdiği operasyonda mevcut IŞİD lideri Ebu İbrahim el‑Haşimi el‑Kureyşi’nin öldürüldüğünü açıkladı.

Yakalanan IŞİD'liler, el‑Kureyşi'nin pek tanınmadığını, hatta 'hayalet olarak' bilindiğini ve terör örgütünde çok etkisi kalmadığımı belirtti.

ABD'li yetkililer ve uzmanlar, el‑Kureyşi'nin öldürülmeden önce "IŞİD'in geri dönüşünü" planladığını ifade etti.

eKathimerini | Eski Yunanistan Cumhurbaşkanı Hristos Sarcetakis 92 yaşında hayatını kaybetti

Eski Yunanistan cumhurbaşkanı Hristos Sarcetakis, perşembe sabahı 92 yaşında hayatını kaybetti.

4 Aralık'ta akut solunum yetmezliği geçirdikten sonra Atina'daki Laika Genel Hastanesi'nde zatürre tedavisi görüyordu.

Moscow Times | Rusya, Alman yayıncı Deutsche Welle'nin Moskova ofisini kapattı

Rusya, Berlin'in Batı Avrupa ülkesinde Almanca yayın yapan RT DE'yi yasaklamasına karşılık olarak Almanya'nın devlet yayıncısı Deutsche Welle'nin Moskova bürosunu kapatacağını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ülkedeki tüm DW çalışanlarının akreditasyonlarının iptal edileceğini ve DW'nin uydu ve diğer yayın yollarının ülkede engelleneceğini belirtti.

Bakanlık, aynı zamanda DW'yi 'yabancı ajan' ilan etmek için de prosedürün başlatılacağını ifade etti. Rus devleti, yabancı ülkeler tarafından fonlanan kişi ve kurumlara karşı bu uygulamayı yürütüyor.

DW Direktörü Peter Limbourg, kararı "absürt" olarak nitelendirdi.

Alman devlet yayını yöneticisi, Rus yetkililer gelip büroyu kapatana kadar çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. Limbourg, "Sonunda burası kapatılsa bile Rusya ile ilgili haberlerimiz etkilenmeyecek. Aksine daha çok haber yapacağız" dedi.

Almanya medya denetleme kurumu bu hafta Almanca yayın yapan Rusya devlet kanalı 'RT DE'nin ülkede yayın yapmasını yasakladı. Yapılan açıklamada RT DE'nin "gerekli yayın lisansı olmadığı için" yasaklandığı ifade edildi.

RT DE, kararın 'yasa dışı' olduğunu ve Berlin'in siyasi baskısı nedeniyle alındığını iddia etti. Kanal, merkezlerinin Moskova'da olduğunu ve Sırbistan'dan aldıkları lisansın Almanya'da da yayın yapmak için geçerli olduğunu belirtti.

Le Monde | Maske ve sertifikasız hayat ufukta

Fransa’da günlük Covid vakaları 300 binin üzerinde seyretse de Omicron varyantıyla yaşanan beşinci dalgada pikin aşıldığı belirtiliyor. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, mekânlara girmek için aşıyı zorunlu tutan sertifikanın kullanımının hazirandan önce, kapalı alanlarda maske zorunluluğunun da baharda kalkabileceğine işaret etti. Fransa’da Omicron varyantı vaka sayılarında rekor artışa neden olsa da hastalığın Delta’ya oranla daha hafif geçirildiği belirtildi.

Al Jazeera | Lübnan’da gençler IŞİD’e katılmak için evden kaçıyor

Lübnan’ın en büyük ikinci şehri ve liman kenti olan Trablusşam’da çok sayıda genç erkeğin, yoksulluk ve güvenlik endişeleri içinde evden kaçarak IŞİD’e katılmak üzere Irak’a gittiği belirtildi. Evden kaçan gençlerin aileleri, Lübnan’da yetkililerin bu durumun önlenmesi için yeterli adımları atmadığını söyledi.