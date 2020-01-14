Dünya basınında bugün | İran'da sıkıntılı zamanlar

T24 Dış haberler

Britanya basınının gündeminde bugün de Kraliyet Ailesi'ndeki 'dram' var. Birçok yabancı gazete de İran'ın Irak'taki ABD üslerine yaptığı saldırı sırasında ABD'li askerlerin yaşadıklarını aktardı. Rusya ise Libya'da ateşkesin sağlanamamasını konuşuyor.

14 Ocak 2020 tarihinde dünya basınında öne çıkan bazı başlıklar şöyle...

The Guardian | Okyanuslarda rekor seviyede ısınma iklim krizine ilişkin acil durum uyarısı

Dünya genelinde okyanuslardaki ısınma seviyesi 2019 yılında rekor seviyeye ulaştı. Okyanusların ısınması gezegenin gittikçe artan ve durdurulamayan ısınmasının bir göstergesi olarak görülüyor. Yeni yapılan bir araştırma son 5 yılın okyanus sıcaklık seviyelerinde rekorlara ulaştığını ortaya koydu. Okyanuslarda artan sıcaklık seviyesi gezegendeki her insanın tüm gün boyunca 100 tane mikrodalga açmasıyla eş değer oldu.

The Independent | Kraliçe’den Sussex çiftinin kararına yeşil ışık

Kraliçe Elizabeth, Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekilme kararına yeşil ışık yaktı. Sussex Dükü ve Düşesi’nin kraliyet ailesinden uzaklaşma kararı dün Kraliçe Elizabeth, Prens Charles, Prens William ve Prens Harry’nin katıldığı bir toplantıda tartışıldı. Görüşmenin sonunda Kraliçe tarafından yapılan açıklamada, Sussex çiftinin kararına saygı duyulduğu, Kanada ve Britanya arasında gidip gelecekleri ‘geçiş dönemine’ izin verildiği belirtildi.

New York Times | İran'ın sıkıntılı ekonomisi ABD'ye karşı durma isteğini limitliyor

New York Times, ülkedeki işsizliği, ekonominin sebep olduğu anksiyetenini ve yozlaşmanın sebep olduğu halk öfkesinin İran yönetimi için varoluşsal bir tehdit haline geldiği değerlendirmesinde bulundu. Habere göre ülkenin liderleri olası bir savaşın ekonomik durumu kötüleştireceğini bildiği için bu ihtimalden kaçınmaya çalışıyor.

Washington Post | ABD'li kumandanlar: İran'ın füzeleri öldürmeyi hedefliyordu

İran tarafından saldırıya uğrayan Irak'taki ABD üssündeki komutanlar Devrim Muhafızları'nın kendilerine attığı füzelerin ABD personelini öldürmeyi hedeflediğini ifade etti. WaPo'ya konuşan bir komutan bir çok askerin beyin sarsıntısı geçirdiğini ifade ederken, "O füzeler olabildiğince çok insanı öldürmeyi planlıyordu" dedi. Saldırı günü bir Pentagon yetkilisi İran'ın füzeleri bilinçli olarak ıskaladığını söylemişti.

Moscow Times | Moskova'daki Libya barış müzakerelerine ateşkes sağlanamadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Libya'da Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Trablus hükûmetine karşı duran Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'in ateşkes anlaşmasını imzalamadığını ve Moskova'yı terk ettiğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, müzakerelerin sonuçsuz kalmasına rağmen ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Le Figaro | "İran krizi petrol pazarında ciddi bir gerilim yaratmadı”

ABD-İran arasında son günlerde yaşanan yüksek gerilim ve genel bölgesel risklerin artışı petrol pazarını beklenenden daha az etkili oldu. Fransız otomobil şirketleri üzerinde henüz orta çapta bir etkisi olduğu belirtilen krizin henüz fiyatlarda ciddi bir artış yaşanmadı

Al Arabiya | ABD askerleri İran saldırısından ‘mucizevi kaçışı’ anlattı

ABD’nın Irak’taki üslerinde bulunan askerler İran’ın geçen hafta düzenlediği füze saldırısından kaçış anlarını anlattı. Bölgedeki ABD askerleri, İran füzelerinin yıkıcı etkisinin görüldüğünü ve hâlâ bölgedeki İran destekli grupların saldırı tehlikesiyle karşı olduklarını söyledi. ABD Hava Kuvvetleri’nden Staci Coleman “Kimseye bir şey olmaması bir mucizeydi. Kim üstlerine balistik füze atılmasını ve kimsenin ölmemesini bekler ki?” dedi.