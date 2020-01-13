Dünya basınında bugün | İran’da kamuoyu tepkisi büyüyor

Orta Doğu'daki yüksek tansiyon birçok gazetede yer bulmaya devam ediyor. The Guardian, İran'ın Ukrayna uçağını "yanlışlıkla düşürdüğünü" açıklamasının ardından ülkede meydana gelen dev protestoları manşetine taşıdı. ABD Başkanı Donald Trump ile Savunma Bakanı Mark Esper, "İran'ın dört büyükelçiliği vuracağı konusundaki istihbarat hakkında çelişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Libya'da savaşan Rus paralı askerler devleti temsil etmiyor" dedi.

13 Ocak 2020 tarihinde dünya basınında öne çıkan bazı başlıklar şöyle...

The Guardian | Düşen uçağın ardından İran’da kamuoyu tepkisi büyüyor

İran’ın Ukrayna Havayolları’na ait içine 176 kişiyi taşıyan uçağın düşürmesinin ardından ülkede hükümete yönelik tepki büyüyor. İran Devrim Muhafızları’nın uçağı ‘yanlışlıkla’ düşürdüklerine ilişkin itirafının ardından başlayan protestolar ikinci gününe girdi. Hükümete tepki veren eylemcilere biber gazıyla müdahale edildi. Britanya da İran’da süren gerilimin bir parçası oldu. Protestolara katıldığı öne sürülerek Britanya’nın Tahran Büyükelçisi’nin gözaltına alınıp bırakılmasının ardından İran’da rejim yanlıları Büyükelçiliğin önünde giderek “Britanya’ya ölüm” sloganları attı.

The Independent | Britanya’da anketler vatandaşların 10 yıl içinde sıfır karbonu desteklediğini gösteriyor

Britanya’da anketler ülkenin karbon emisyonu politikalarında radikal bir değişikliğin kamuoyu tarafından büyük oranda desteklendiğini gösterdi. Boris Johnson’a bir çağrı niteliği taşıyan ankette yüzde 70, 2030 yılında sıfır karbon hedefinin gerçekleşmesini istediğini belirtti. Hükümetin 2050 yılına kadar sıfır karbon hedeflemesi Theresa May döneminde gerçekleşmişti.

New York Times | Esper büyükelçiliklerin vurulacağıyla ilgili bir plana dair kanıt görmediğini söyledi

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "ABD'nin Orta Doğu'daki dört büyükelçiliğine karşı somut bir tehdit görmedim" diyerek Başkan Donald Trump'ın daha önce yaptığı açıklamalarıyla çelişti. Trump, Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili konuşurken İran'ın ABD'nin dört büyükelçiliğine saldıracağı ile ilgili tehditler aldıklarını ve bu yüzden suikasti gerçekleştirdiklerini söylemişti. CBS'in 'Face the Nation' programına konuk olan Esper büyükelçiliklere karşı somut bir tehdit görmediğini söylese de, "Başkanın bu konudaki görüşünü paylaşıyorum, tahminen büyükelçiliklerimize saldıracaklardı" dedi.

The Washington Post | İran tehditi konusunda detaylar bulanık

WaPo da ön sayfasına Esper'in "Süleymani'nin öldürülmesini haklı çıkarmak için kullanılan" istihbarat hakkında bir kanıt görmediğini söylemesini taşıdı.

Moscow Times | Putin: Libya'da savaşan Ruslar devleti temsil etmiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya'da savaşan paralı asker grubu Wagner'ın Moskova'yı temsil etmediğini ve Kremlin'den para almadıklarını söyledi.

Le Figaro | Başbakan Philippe’den sendikalara emeklilik reformunda yeni bir çözüm önermeleri için 3 ay süre

Fransa Başbakanı Eduoard Phillipe, greve yol açan tartışmalı emeklilik reformunun bir maddesinde geri adım atıldığını açıkladı. Buna göre reformda emeklilik yaşının herkes için 64’e çekilmesi ertelendi. Başbakan Phillipe, ülkedeki 3 sendikaya erteleme süresi sırasında yeni bir çözüm sunmaları çağrısı yaptı.

Al Arabiya | İran Devrim Muhafızları: Amaç ABD askeri öldürmek değildi

İran Devrim Muhafızları’ndan Pazar günü yapılan açıklamada çarşamba günü Irak’taki ABD üsleri vurulduğunda herhangi bir ABD askerinin öldürülmesinin amaçlanmadığı belirtildi. İran Devrim Muhafızları Komutanı Hossein Salami yaptığı açıklamada, “Amacımız düşman askeri öldürmek değildi. Bu önemli değildi” dedi.