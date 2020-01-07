Dünya basınında bugün | Irak'ta kafa karışıklığı, İran'da yas

T24 Dış haberler

ABD'nin hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Kumandanı Kasım Süleymani için bölgede yapılan cenaze törenleri devam ediyor. İran'ın başkenti Tahran'da on binler Süleymani'nin naaşının yakınlarında toplandı. Irak Parlamentosu'nun "ABD askerlerine ülkeden çekilme çağrısının" ardından sızan bir mektup tartışmalara sebep oldu. ABD Savunma Bakanı "daha kesin bir karar verilmediğini" ifade etti.

7 Ocak 2020 tarihinde dünya basınında öne çıkan bazı başlıklar şöyle...

The Independent | Britanya’nın en geniş tecavüz soruşturması

Manchester’da görülen ve Britanya’nın en geniş tecavüz soruşturması olduğu belirtilen davada 36 yaşındaki doktora öğrencisi 136’sı tecavüz olmak üzere toplam 159 cinsel saldırıdan suçlu bulundu. Reynhard Sinaga isimli Endonezyalı kişinin kulüp ve bar çıkışlarında erkekleri evlerine davet ettiği ve ilaçla uyutarak bu kişilere tecavüz ettiği belirtildi. Polis, Sinaga'nın kurbanlarından 70'inin kimliğinin henüz tespit edilemediğini açıkladı.

The Guardian | ABD, Irak’tan askerlerini çekeceğini yalanladı

ABD askerlerinin Irak’ta kalıp kalmayacağı soru işareti olmayı sürdürüyor. Reuters’ın çıkardığı Irak’ta ABD liderliğinde bulunan IŞİD’le mücadele koalisyonu tarafından Irak Savunma Bakanlığı’na gönderilen mektupta askerlerin Irak’tan çıkması için hazırlıkların başlayacağına ilişkin mektup ABD Savunma Bakanı Mark Esper tarafından yalanlandı. Pentagon’da gazetecilere konuşan Esper, “Mektup şu anda içinde bulunduğumuz durumu ifade etmiyor” dedi ve Irak’tan ayrılmak için herhangi bir plan yapılmadığını söyledi. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ise “Mektup bir taslaktı, bir hata, imzalanmamıştı. Paylaşılmamalıydı” dedi.

New York Times | Fikir değiştiren Bolton, Trump'ın duruşmasında ifade vermeyi teklif etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, dün yaptığı bir açıklamayla azil soruşturmasında ifade vermeye açık olduğunu ifade etti. NYT, bu fikir değişikliğinin Cumhuriyetçiler üzerinde baskı yaratacağı değerlendirmesinde bulundu.

The Washington Post | Irak'taki askerlerin durumu bulanıklaştı

Irak Parlamentosu'nun "ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması yönünde" kararı almasının ardından Pentagon, ABD birliklerinin çekilmek için hazırlık yaptığı iddialarını yalanladı. ABD'nin ülkeden çekileceğini ifade eden mektubun sızmasının ardından konuşan Savunma Bakanı Mark Esper, "Kesin bir karar alınmadı. Nokta." dedi.

Moscow Times | Kremlin: Merkel ve Putin, Moskova'da Orta Doğu krizini görüşecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel 11 Haziran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Moskova'ya gidecek. Kremlin'in açıklamasına göre ikili İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin yanı sıra Suriye, Libya ve Ukrayna konularını da görüşecek.

Le Monde | ABD-İran gerilimi: Veda zamanı

İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD saldırısında öldürülmesinden beri ülkenin farklı yerlerinde cenaze törenleriyle uğurlanıyor. Süleymani’nin öldürülmesi İran için güç ve birliğini gösterme zamanı oldu. Tahran, generalin öldürülmesinin ardından intikam vurgusu yaparken Trump İran’a yönelik yeni tehditlerde bulundu. Irak Meclisi ise IŞİD’le mücadele için çalışmalarını durdurma ve ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi talebine karar verdi. Avrupa ise yaşanan gerilimin ardından İran’ın 2015 nükleer anlaşmasından tamamiyle çekilmemesini sağlamaya çalışıyor.

Al Arabiya | Süleymani’ye doğduğu kentte veda

İranlılar üst düzey komutan Kasım Süleymani’nin ABD saldırısında öldürülmesinin ardından cenaze törenini bugün Süleymani’nin doğduğu kent Kirman’da gerçekleştirdi. Süleymani bugün yapılacak cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. Kirman’da binlerce kişi Tahran, Kom, Ahvaz şehirlerinde olduğu gibi törene katılmak için toplandı.