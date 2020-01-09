Dünya basınında bugün | "İntikam hamlesi"

T24 Dış haberler

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesiyle İran arasındaki krizle ilgili 'ılımlı' açıklamalarda bulundu. Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına iki füze düştü. Britanya'da Prens Harry ve Meghan Markle üst düzey kraliyet görevlerinden çekilme kararı aldı. Rusya ve Türkiye Libya'da ateşkes için çağrıda bulundu.

9 Ocak 2020 tarihinde dünya basınında öne çıkan bazı başlıklar şöyle...

The Guardian | Prens Harry ve Meghan Markle üst düzey kraliyet görevlerinden çekiliyor

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladı. Harry ve Meghan, Sussex Kraliyet Instagram hesabından yaptıkları açıklamada, zamanlarını İngiltere ve Kuzey Amerika arasında böleceklerini de belirtti.

The Independent | Trump, daha fazla askeri adımdan geri çekildi

ABD-İran arasındaki gerilim Donald Trump’ın dün yaptığı açıklamanın ardından yön değiştirdi. Trump, İran’a yönelik daha fazla askeri adımdan geri çekilirken Tahran’ın da aynı şekilde durulacağını söyledi. Ilımlı konuşmaların yanı sıra Trump “İran davranışlarını değiştirmediği sürece ABD yaptırım uygulamaya devam edecek” dedi.

New York Times | İntikam hamlesinde İranlılar Irak'taki ABD güçlerine saldırdı

New York Times, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran güçlerinin Irak'taki ABD güçlerine saldırmasını manşetine taşıdı. Devrim Muhafızları yaptıkları açıklamada, "Sert intikamımız başladı" dedi. ABD saldırılarda kimsenin ölmediğini ifade etti. Trump'a yakın isimler Süleymani suikastini savunurken, ABD büyükelçiliğine saldırılacağı konusunda aldıkları istihbarat doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

The Washington Post | Trump askeri gerinliği tırmandırmamayı seçti

Tahran ile Washington arasındaki gerginlik tırmanırken ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Irak'taki askeri üslere saldırmasına askeri bir karşılık vermeme kararı aldı. WP, Trump'ın potansiyel bir savaştan geri çekildiğini ifade etti.

Moscow Times | Rakipler çatışırken Rusya ve Türkiye Libya'da ateşkes çağrısında bulundu

Dün İstanbul'da görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya'da Pazar günü gece yarısı ateşkes yapılması için çağrıda bulundu. Moscow Times, dün Libya'daki çatışmaların yoğun olduğunu ifade etti.

Le Monde | İran’da rejimin ABD’ye yanıtı

İran’ın üst düzey general Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından ABD’ye yanıtı Irak’taki ABD üslerine füze saldırısı yapmak oldu. Saldırının ‘orantılı’ bir yanıt olduğu belirtirken İran ne gerilim ne savaş istediğini vurguladı.

Al Arabiya | Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınına füze saldırısı

Irak’ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'de iki roket düştü. ABD Büyükelçiliği çevresinde sirenlerin çalmaya başladığı bildirilirken, Irak Ordusu füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Irak ordusundan yapılan açıklamaya göre Bağdat'ta diplomatik misyonların ve hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye iki adet Katyuşa roketi düştü. Can kaybının olmadığı belirtildi.