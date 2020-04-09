Dünya basınında bugün | İnsanların davranışları değiştikçe, virüsün yayılma hızı düşüyor

T24 Dış haberler

9 Nisan 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor; Koronavirüs kısıtlamaları uzatılacak

Britanya Başbakanı Koronavirüs nedeniyle hastanede yoğun bakımda üçüncü gününe girerken Boris Johnson’ın görevlerini üstlenen Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın bugün ülkedeki Koronavirüs önlemlerinin uzatılacağını duyurması bekleniyor. Britanya’da 24 saat içinde Koronavirüs kaynaklı 900’den fazla ölüm meydana geldi. Tıp uzmanları ise Britanya için pik noktasına en az bir hafta daha ulaşılmayacağı uyarısında bulundu. Yetkililer kısıtlamalarda yapılabilecek en ufak hafiflemenin toplumu yeniden risk altına sokacağı görüşünde.

The Independent | Johnson’ın görevini üstlenen Raab’ın ilk sınavı: Britanya’da kısıtlamalar ne kadar sürecek?

Boris Johnson’ın hastanede olması nedeniyle başbakanlık görevini yürüten Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın ülkedeki Koronavirüs önlemleri çerçevesinde alınan kısıtlama kararının ne kadar süreceğine ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Raab bugün bir toplantı düzenleyerek kısıtlama konusuna nasıl yaklaşılması gerektiğiyle ilgili uzmanlardan görüş alacak.

New York Times | Davranışlardaki değişiklik, iyimserlik ışığı üretti

Araştırmalar, geçen hafta insanların virüsle mücadele kapsamında alınan önlemlere daha fazla uymaya başladığını gösterdi. NYT'nin aktardığına göre araştırmacılar, daha fazla insanın günlük rutinlerini askıya alıp evde kalmaya başlamasıyla beraber, virüsün yayılma hızını düştüğünü, ancak önlemlerin elden bırakılmaması gerektiğini ifade etti. Araştırmacılar, bu bulguların, "yazın ilk günlerinde her şeyin düzeleceği anlamına gelmediğini" belirtti.

The Washington Post | Sanders kampanyasına son verdi, Biden'ın yolunu açtı

Demokrat Parti başkan aday adayı Bernie Sanders, seçim kampanyasına son verdi. Demokrat Parti'de Joe Biden, kampanyasını sürdüren tek aday adayı olarak kaldı. Eski Başkan Yardımcısı'nın, Kasım ayındaki genel seçimlerde Donald Trump'ın karşısına çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sanders, “Böyle zorlu bir zamanda hepimizin yapması gereken şeyler varken kazanamayacak bir kampanyayı sürdürmeye vicdanım el vermez” diyerek seçmenine veda etti.

Moscow Times | Hafif vakalar için Moskovalı doktorlar video arama yapıyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da doktorlar, hastanelerde yoğunluk oluşmasını önlemek amacıyla yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan hastaları video arama ile kontrol ediyor. Moskova'da salgınla mücadele amacıyla bir "tele-ilaç" servisi kuruldu. Koronavirüs testi pozitif çıkan ancak çok ağır semptom göstermeyen hastalar evlerine gönderiliyor ve doktorlarıyla bu sistem üzerinden temas kuruyor. Doktorlar düzenli olarak hastaları arayarak durumlarını kontrol ediyor. Hastalar da ihtiyaç duydukları halde doktorlarını internet üzerinden arayabiliyor. "Tele-ilaç" merkezi, Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in emriyle kısa süre içinde bir okul binası içinde kuruldu. "Tele-ilaç" merkezinin lideri Dr. Andrey Tiyazelnikov, şu anda serviste çalışan 200 doktor bulunduğunu belirtti. AFP muhabiri, serviste çalışan doktorların konuştukları hastalara sık sık odalarını havalandırmalarını ve sıvı tüketmelerini söylediklerini aktardı.

Le Monde | Hükûmetin yeni gündemi: Hastaların takibi

Fransa’da da pek ülkede olduğu gibi yeni tip Koronavirüs (Covid-19) enfekte vatandaşların takibinin yapılması için bir cep telefonu uygulaması üzerinde çalışılıyor. Sağlık Bakanı Olivier Van, gönüllülük esasına bağlı olarak yüklenecek uygulamanın Covid-19’a yakalanan insanların takibi ve temaslarının kaydedilmesi için kullanılacağını söyledi. Öte yandan Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bini aştı Fransa’da kısıtlamalar sertleştirildi, sokağa çıkma yasağı süresiz uzatıldı.

Al Arabiya | Arap Koalisyonu, Koronavirüs nedeniyle Yemen’de ateşkes ilan etti; olumlu yanıt bekliyor

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Yemen’de tek taraflı ilan ettikleri 2 haftalık ateşkese Husiler tarafından olumlu yanıt gelmesi temennisinde bulundu. Al Arabiya televizyonuna konuşan Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, "Yemen'deki kriz için en ideal olan siyasi çözümdür. Arap Koalisyonu, Yemen'deki krizin son bulması için çok çaba sarf etmiştir." dedi.

Koalisyonun Kovid-19 salgını nedeniyle oluşan olağanüstü koşullar altında Yemen halkının çıkarını öncelediğine işaret eden Maliki, dün ilan edilen ateşkesin, Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen'de sükunetin sağlanması ve diyalog masasına oturulması yönündeki çalışmalarının bir uzantısı olduğuna dikkati çekti.