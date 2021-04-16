Dünya basınında bugün | İngiltere'de "yanlış pozitif" endişesi

T24 Dış Haberler

İngiltere’de yaygın olan hızlı Covid-19 testlerinde yanlış pozitif sonuç gösterme vakalarının artması sonucu bazı hükûmet yetkilileri uygulamaya ilişkin endişelerini dile getirdi. ABD, Rusya'ya yeni yaptırım kararları aldığını duyurdu ve 10 Rus diplomatı sınır dışı etti. Yeni paylaşılan vücut kamerası görüntülerinde ABD'nin Chicago kentinde bir polis memurunun 13 yaşındaki bir çocuk olan Adam Toledo'yu ellerini kaldırırken vurarak öldürdüğü görülüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın Ankara'daki basın toplantısında tartışmasını Al Jazeera öne çıkardı.

16 Nisan 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Yanlış pozitif gösteren vakaların artmasıyla hızlı Covid testlerine dair endişe büyüdü

İngiltere’de yaygın olan hızlı Covid-19 testlerinde yanlış pozitif sonuç gösterme vakalarının artması sonucu bazı hükûmet yetkilileri uygulamaya ilişkin endişelerini dile getirdi. Britanya Başbakanı Boris Johnson, geçen hafta İngiltere’de herkese haftada iki hızlı Covid testi sağlanacağını duyurmuştu. Söz konusu testlerle ilgili hatalı sonuçlar, Guardian’ın ulaştığı maillerde görüldü. Gönderilen mesajlarda, semptomu olmayan kişilere test yapılmasından vazgeçmek gibi öneriler yapıldı.

The Independent | Sağlık Bakanı, Ulusal Sağlık Sistemi kontratı ve aile şirketindeki rolüne ilişkin soru işaretleri

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock’un Ulusal Sağlık Sistemi’yle kazançlı bir anlaşma imzalayan bir şirketten pay aldığı ortaya çıktı. Hancock ve kız kardeşinin Galler Ulusal Sağlık Sistemi’yle bu yıl 300 bin Pound’luk bir anlaşma imzalayan şirkette hisseleri olduğu belirlendi. Sağlık Bakanlığı’ndan bir kaynak, Hancock’un yüzde 15’lik hisselerinin herhangi bir çıkar çatışması yaratmadığını, Hancock’un ‘tamamen uygun’ hareket ettiğini savundu. Yetkili, Hancock’un İngiltere Sağlık Bakanı olarak, Galler Ulusal Sağlık Sistemi üzerinde herhangi bir sorumluluğu olmadığını söyledi.

New York Times | Biden, Kremlin üzerindeki mali baskıyı artırıyor

ABD, Rusya'ya yeni yaptırım kararları aldığını duyurdu ve 10 Rus diplomatı sınır dışı etti.

Yaptırım kararının Rusya'nın 2020 seçimlerine müdahale girişimi ve siber saldırılar nedeniyle alındığı duyuruldu.

ABD, seçimlere müdahale ve yanlış bilgi yayma girişimleri nedeniyle 32 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulama kararları aldıklarını duyurdu. ABD, Avrupalı müttefiklerine katılarak Kırım'ın ilhakı ile bağlantılı olarak da 8 kişi ve kuruluşu kara listeye aldı.

Biden'ın imzaladığı başkanlık kararnamesine göre, 14 Haziran’dan itibaren ABD’li finansal kuruluşların Rusya’ya ait hükümet tahvillerini doğrudan Rusya Merkez Bankası, Rusya Varlık Fonu ya da Hazine Bakanlığı’ndan alamayacak.

Kararda, 6 teknoloji şirketine de Rus istihbaratının siber saldırı girişimlerine destek verdiği gerekçesiyle yaptırım uygulanacağı bildirildi.

SolarWinds Corp'un yaptığı yazılımın saldırıya uğramasının ardından bilgisayar korsanları binlerce şirket ve devlet dairesine erişim sağlamıştı. ABD, saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu savunuyor.

ABD, Rusya'nın arasında Rus istihbaratına çalışan ve Rusya'nın Washington'daki misyonunda görev alan isimlerin de bulunduğu 10 diplomatı sınır dışı edeceğini bildirdi.

Biden, "Orantılı davranmayı seçtim" dedi.

The Washington Post | Chicago, çocuğun öldürülmesinin videosunu paylaştı

Yeni paylaşılan vücut kamerası görüntülerinde ABD'nin Chicago kentinde bir polis memurunun 13 yaşındaki bir çocuk olan Adam Toledo'yu ellerini kaldırırken vurarak öldürdüğü görülüyor.

Olay sırasında Toledo, 21 yaşındaki Ruben Roman ile birlikteydi. Toledo'nun vurulduğu geceyle ilgili Ruben'a suçlamalar yöneltildi.

Yetkililer Toledo'nun olay sırasında elinde bir silah olduğunu ve polislere doğru döndüğünü iddia etmişti. Ancak görüntülerde Toledo'nun polis memur bağırdıktan sonra durduğu ve ellerini kaldırdığı; elinde silah olmadığı görülüyor. Hispanik çocuk daha sonra kısa mesafeden polis tarafından göğsünden vuruluyor.

13 yaşındaki Toledo'yu vuranın 2015'ten beri Chicago Polis Departmanı'nda görev yapan beyaz polis memuru Eric Stillman olduğu açıklandı.

Yayınlanan görüntüler insanlarda büyük öfke yarattı ve kalabalıklar Toledo'nun geçen ay öldürüldüğü noktada toplandı. Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot, şehrin önde gelen Hispanik liderleriyle bir araya gelerek sükunet çağrısında bulundu.

Moscow Times | Havayolu kısıtlamaları başlarken Ruslar Moskova'daki Türk Hava Yolları ofisinin önünde uzun sıralar oluşturdu

Rusya'nın Türkiye'ye "Koronavirüs vakalarındaki artış" nedeniyle uyguladığı havayolu kısıtlamasının yürürlüğe girmesiyle birçok Rus, biletlerini iade etmek için THY'nin Moskova ofisinin önünde toplandı.

Le Monde | Fransa’daki ekonomi tartışmalarına Biden etkisi



Le Monde’da yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve geldiği günden bu yana öne çıkardığı ekonomide ‘yeniden başlama’ vurgusu Fransa’da da bazı siyasi çevreler ve ekonomistler için model hâline geldi. ABD’nin pandemi nedeniyle etkilenen ekonomiye destek için 3 milyar dolarlık, altyapı için de 2 milyar dolarlık paketler duyurduğu belirtilen haberde Fransa’da krizin kamu maliyesine bedelinin üç yılda 425 milyar Euro olduğu aktarıldı. Hükûmetin yeni vergiler olacağını reddettiği belirtildi. Ödeme güçlüğü riski olan Fransız şirketlerin borçlarının iptali tartışılıyor.

Al Jazeera | Yunanistan ve Türkiye Dışişleri Bakanları basın toplantısında tartıştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias, Ankara'daki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, iki Dışişleri Bakanı’nın tartışması damga vurdu. İki mevkidaş arasında Doğu Akdeniz, sığınmacılar, Yunan Ortodoks azınlıklar konularında tartışmalar yaşandı. Çavuşoğlu, Dendias'ın açıklamalarına "Basının önünde ülkemi ve milletimi itham ederseniz bunun da cevabını vermek durumundayız" sözleriyle tepki gösterirken, "Bizim arzumuz iki komşu ülke olarak görüşmelere devam etmek" dedi. Dendias, açıklamalarında Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söylerken, "Türkiye eğer bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse o zaman yaptırımlar gündeme gelecektir.” Ifadelerini kullandı.