Dünya basınında bugün | "İngiltere’de polislerden Koronavirüs mücadelesinde daha aktif olmaları istendi"

T24 Dış Haberler

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının ciddi oranda arttığı İngiltere’de önlemlerin artırılması, güvenlik güçlerine daha sıkı önlemler uygulama konusunda yetki verilmesi tartışılıyor. ABD'de yasama organı Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Kapitol Binası'na destekçileri tarafından yapılan saldırıyla bağlantılı olarak Başkan Donald Trump'ı "halkı kalkışmaya tahrik etmek" ile suçlayarak ikinci kez azil süreci başlattı. Dün yapılan üçlü zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan ve Azerbaycan liderleriyle bir araya geldi.

12 Ocak 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | İngiltere’de polislerden Koronavirüs mücadelesinde daha aktif olmaları istendi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının ciddi oranda arttığı İngiltere’de önlemlerin artırılması, güvenlik güçlerine daha sıkı önlemler uygulama konusunda yetki verilmesi tartışılıyor. Hükûmet açık alanlarda maske takmanın zorunlu olması gerektiğini tartışırken polis, sokakta maske zorunluluğunu uygulamaya koymak konusunda farklı düşünüyor. Hükûmetin üzerinde durduğu bir başka önlem ise aynı evde yaşamayan kişilerin beraber dışarıda vakit geçirmesini engellemek. Marketlerde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu için ise market zincirleri uygulamada polise ihtiyaç duyabilecelerini belirtti. Polisler ise gerekli olanın cezai uygulama olmadığını düşünüyor.

The Independent | Hastanelerde personel eksiği: Sekreterler hastane koğuşlarında çalışıyor

İngiltere’de hastaneler artan Koronavirüs vakaları karşısında personel eksikliği yaşıyor. Hastaneler “acil ek personel” çağrısı yaparken tıp öğrencilerinin göreve başlaması seçenekler arasında yer alıyor. Londra’da hastane yönetimlerinin hazırladığı bir belge, sağlık çalışanı olmayan sekreter gibi idari ekipten olanların da hastalarla iletişim, ekipman tamamlama gibi görevler aldığını gösterdi.

New York Times | Temsilciler Meclisi, Trump'ı "kışkırtmayla" suçlamak üzere oylama yapacak

ABD'de yasama organı Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Kapitol Binası'na destekçileri tarafından yapılan saldırıyla bağlantılı olarak Başkan Donald Trump'ı "halkı kalkışmaya tahrik etmek" ile suçlayarak ikinci kez azil süreci başlattı.

Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steny Hoyer, meclisteki diğer Demokratlara Başkan Yardımcısı Mike Pence'in 25. Madde'yi tetiklememesi durumunda çarşamba günü azil sürecinde bir sonraki adımı atacaklarını söyledi.

Çarşamba günü bu oylama yapılırsa ve beklendiği gibi süreç ilerletilirse; Donald Trump, ABD'de Temsilciler Meclisi'nin iki defa hakkında azledilmesi yönünde oy verdiği ilk başkan olacak.

The Washington Post | Birkaç Kapitol polisi memuru görevden alındı, miting ve isyanla ilgili olarak onlarca memur hakkında inceleme başlatıldı

Çeşitli kaynaklardan yapılan açıklamalara göre geçen çarşamba ABD'nin başkenti Washington DC'deki Kongre binasına Trump destekçileri tarafından yapılan baskından sonra "olaylara uygunsuz bir biçimde destek verdiği" gerekçesiyle birkaç Kapitol Polisi memuru görevden alındı. WaPo, aynı gerekçe ile onlarca Kapitol Polisi memuru hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Moscow Times | Ermenistan lideri, Karabağ sorununun çözülmediğini söyledi

Dün yapılan üçlü zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan ve Azerbaycan liderleriyle bir araya geldi. Putin, zirvede Kasım'da yapılan barış anlaşmasının geliştirilmesi için çağrıda bulundu. Ermenistan lideri Paşinyan'ın Karabağ'daki krizin hâlâ çözüme ulaşmamış kritik maddeleri olduğunu söyledi.

Le Monde | Aşılama: Fransa’daki gecikmenin nedeni

Fransa’da Koronavirüs aşılama süreci beklenene göre yavaş başladı. Hükûmetin son altı haftadır aşılama stratejisinde pek çok değişikliğe gittiği, buna da iletişim eksikliği, zorunluluk tartışması, komşu ülkelerin hızı, aşı karşıtları gibi pek çok unsurun neden olduğu belirtildi. Öte yandan aşı konusunda yavaşlığın en önemli nedeni olarak lojistik sorunları gösterildi. Fransa Sağlık Bakanlığı, geçen hafta sonu 100 bin kişiye ulaşan aşılamada hızın, gelecek hafta itibariyle artacağını söyledi.

Al Jazeera | Biden’a Yemen’deki Husileri terör listesinden çıkarma çağrısı

ABD’de Trump yönetiminin 20 Ocak’ta görevi bırakmadan önce son hamlelerinden biri olan Yemen’deki Husiler’in terör örgütleri listesi alınmasına tepkiler sürüyor. ABD Temsilciler Meclisi2nin Dışişleri Komitesi, Husiler’i terör örgütleri listesine alma kararının ‘kısa vadeli’ olduğunu ve Yemen’deki halk için ‘ölüm’ anlamına geldiğini söyledi. ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden’a bu karardan geri adım atması yönünde çağrı yapıldı. Yemen’in çoğunluğunu kontrol altında tutan Husiler’in terör listesine alınmasının bölgeye yardım götüren grupları da engelleyeceği savunuldu.