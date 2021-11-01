Dünya basınında bugün | "İklim için gece yarısına bir dakika kaldı"

İskoçya’nın Glasgow kentinde Birlemiş Milletler COP26 iklim zirvesi başladı. Dünya liderleri, COP26’da bir araya gelerek, iklim krizinin yıkıcı etkilerini önlemek için atılması gereken adımları görüşecek. New York Times, "ABD Başkanı Biden, pazartesi günü nehir kenarındaki etkinlik alanına giderecek, bir araya gelen dünya liderlerini atmosfere herhangi bir ülkeden daha çok sera gazı pompalayan ABD'nin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ciddi olduğuna ve diğer devletlerin onu takip etmesi gerektiğine ikna etmeye çalışacak" yazdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, G20 zirvesi için bulundukları Roma’da pazar günü ikili görüşme gerçekleştirdi.

1 Kasım 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Johnson’dan dünya liderlerine: Gece yarısına bir dakika kaldı

İskoçya’nın Glasgow kentinde Birlemiş Milletler COP26 iklim zirvesi başladı. Dünya liderleri, COP26’da bir araya gelerek, iklim krizinin yıkıcı etkilerini önlemek için atılması gereken adımları görüşecek. Öte yanda ülkelerin taahhütlerinin küresel ısınmanın 1.5 derecenin altında tutulması için hâlâ yeterli olmadığı belirtiliyor. COP26 öncesi İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen iki günlük G20’de Britanya Başbakanı Boris Johnson, iklim kriziyle mücadele konusunda yeterli gelişme sağlanmadığını hatırlattı. Johnson, COP26’nın başarılı olma ihtimalinin bu gidişatta düşük bir ihtimal olduğunu söyledi.

The Daily Telegraph | Brüksel, Britanya’yı Brexit çatışması aramakla suçladı

Brüksel, Britanya’nın Kuzey İrlanda ve Brexit sonrası balıkçılık hakları gibi konularda çatışma yoluna girmemesi konusunda uyardı. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Britanya’nın Avrupa Birliği’nin Kuzey İrlanda üzerine teklifini değerlendirmesini istedi. Britanya ve Fransa arasında da balıkçı teknelerine verilen izinler yüzünden yaşanan anlaşmazlık devam ediyor. Britanya’nın Fransız balıkçı teknelerine ülkenin karasularında balıkçılık yapabilmeleri adına lisanslarını yenilemesi için Fransa tarafından verilen süre salı günü sona eriyor.

New York Times | Biden, ABD'nin dünyaya iklim konusunda liderlik etmeye hazır olduğu konusunda ısrarcı

New York Times, "ABD Başkanı Biden, pazartesi günü nehir kenarındaki etkinlik alanına giderecek, bir araya gelen dünya liderlerini atmosfere herhangi bir ülkeden daha çok sera gazı pompalayan ABD'nin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ciddi olduğuna ve diğer devletlerin onu takip etmesi gerektiğine ikna etmeye çalışacak" yazdı. Gazete, Biden'ın planladığı iklim değişikliği mekanizmasını kabul ettirememesinin ardından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı "zayıf bir elle" gittiğini ifade etti.

Washington Post | Biden, G20 zirvesini Trump'ın dünya problemlerine yaklaşımını geri çevirmek için bir fırsat olarak kullandı

The Washington Post, ABD Başkanı Biden'ın bu hafta gerçekleştirilen G20 zirvesinde selefi Donald Trump'ın bazı konulardaki politika ve yaklaşımlarını geri çevirmeye çalıştığını ifade etti. Habere göre ABD lideri Washington-Avrupa Birliği hattında gerilime sebep olan demir ve alüminyum ek tariflerini kaldırdı, İran'ın nükleer programı hakkında müttefikleriyle konuştu, iklim konusunda temaslar kurdu ve şirketlerin daha çok vergi ödemesi konusunda anlaşmaya liderlik etti.

Moscow Times | Rus blogger, devlet sırlarını paylaştığı için hapis cezasına çarptırıldı

Rusya'da terk edilmiş binaları ve fabrikaları gezmesiyle ünlü bir blogger, yurt dışına devlet sırlarını yaymaktan hapis cezasına çarptırıldı.

Dedektiflere göre 37 yaşındaki Andrey Piz, Aralık 2018'den 2020 Ağustos'ta gözaltına alınıncaya kadar Moskova bölgesindeki "gizli tesislerin" teknik bilgilerine yasa dışı şekilde ulaştı.

Cuma günü Moskova'da bir mahkemenin Piz'i "devlet sırlarını yasa dışı şekilde elde etmek ve yaymaktan" suçlu bularak 5 yıl hapis cezasına çarptırdığı bildirildi.

TASS haber ajansı, Piz gözaltına alındığında, bloggerın var olduğu iddia edilen Rusya'nın gizli yeraltı ulaşım ağı Metro-2 hakkındaki bilgileri Ukrayna'ya gönderdiğini iddia etmişti.

Rus yetkililer, Metro-2'nin varlığını doğrulamadı da yalanlamadı da.

Piz'in terk edilmiş binaları gezerken çektiği videoları yayımladığı YouTube kanalının yaklaşık 800 bin abonesi bulunuyor.

Le Monde | İklim zirvesi: Hesap zamanı

Birleşmiş Milletler’in iklim zirvesi COP26, Glasgow’da başladı. 12 Kasım’a kadar sürecek zirvede, iklim krizine karşı atılması gereken adımlar görüşecek. Paris İklim Anlaşması’nın üzerinden altı yıl geçerken, ülkelerin küresel ısınmayı 1.5 derecenin altında tutmak için verdiği sözlerin yetersiz olduğu belirtiliyor.

Al Jazeera | Biden ve Erdoğan, F-16 jetlerini ve insan haklarını konuştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, G20 zirvesi için bulundukları Roma’da ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, F-16 savaş uçağı talebi ve insan hakları meselelerinin gündem getirildiği belirtildi. ABD Başkanı Biden’ın Erdoğan’a Türkiye’nin F-16 talebi için ABD’de “belirli bir süreçten geçilmesi gerektiğini söylediği” aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında “Yeni F-16’lar verilmesi konusunda Biden’ı olumlu gördüm” ifadelerini kullandı.