Dünya basınında bugün | İklim aciliyeti siyasi oyun içinde eridi

T24 Dış Haberler

İngiltere'nin tarihinde ilk kez Euro 2020'de finale kalmayı başarması ülkede coşkuyla kutlandı. Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moïse, evine giren bir grup saldırgan suikasta uğradıktan sonra hayatını kaybetti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD çekilme sürecini sonlandırmaya yaklaşırken, Afganistan'ın sınır komşusu Tacikistan'daki eksi SSCB askeri üssünü Taliban'a karşı aktive etmeye hazır olduğunu duyurdu. Eski Yahudi Ajansı Başkanı ve eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog, yemin ederek İsrail'in 11. Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. Fransa Başbakanı Jean Castex, anayasanın birinci maddesine çevrenin korunmasına ilişkin düzenleme eklenmesi için referandumdan vazgeçilmesi üzerine harekete geçti.

8 Temmuz 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

Britanya basını: İngiltere'nin final heyecanı

Londra'daki Wembley Stadı'nda İngiltere-Danimarka arasında oynanan ikinci yarı final maçının galibi İngiltere oldu. İngiltere, rakibini 2-1 yenerek turnuva tarihinde ilk kez finale yükselme başarısını gösterdi.

İngiltere ile İtalya arasındaki final mücadelesi, 11 Temmuz Pazar günü Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak. Britanya basını İngiltere'nin zaferini manşetlere taşıdı.

New York Times | Saldırganlar Başkan'ı evinde öldürdükten sonra krize sürüklendi

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moïse, evine giren bir grup saldırgan suikasta uğradıktan sonra hayatını kaybetti. Yetkililer, suikastın "iyi planlanmış bir organizasyon" olduğunu ifade etti ve grubun içinde yabancı dil konuşanlar da olduğunu bildirdi. Ülkede bir tür sıkıyönetim ilan edildi. Cumhurbaşkanı'nı kimin vurduğu henüz bilinmese de saldırıda yer aldığına inanılan 4 kişi polisle girdiği çatışmada öldü ve 2 kişi de gözaltına alındı.

The Washington Post | İlk Covid-19 hastası için küresel arayış

Dünya Sağlık Örgütü ve Çin'in hazırladığı ortak rapora göre Vuhan'da tespit edilen ilk Koronavirüs vakası bir muhasebeciydi. Muhasebeci, salgının başlama noktası olduğu düşünülen Huanan pazarına sıkça gitmediğini ve hastalanmadan önce uzun süre Vuhan'ın dışına çıkmadığını belirtti. Uzmanlar, dünyanın farklı noktalarında salgının başlangıcını daha iyi anlamak için Hasta S01 olarak bilinen muhasebecinin enfekte olmasından önce yaşananları inceleyip bir bağ kurmaya çalışıyor.

Moscow Times | Afganistan'da ABD çekilirken ve Taliban ilerlerken Rusya Tacikistan'daki askeri üssü aktive etmeye hazır olduğunu söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD çekilme sürecini sonlandırmaya yaklaşırken, Afganistan'ın sınır komşusu Tacikistan'daki eksi SSCB askeri üssünü Taliban'a karşı aktive etmeye hazır olduğunu duyurdu.

Tacikistan, Rusya'nın kendi toprakları dışında asker bulundurduğu sayılı ülkelerden biri. Eski bir SSCB cumhuriyeti olan ülkede 6 bin civarı Rus askeri bulunuyor. Geçen iki ayda Taliban ilerlemeye devam ederken binden fazla Afgan askerinin Tacikistan'a kaçtığı bildirilmişti.

Lavrov, "Müttefiklerimize yönelik herhangi bir agresif yaklaşımı önlemek için Tacikistan'ın Afganistan sınırındaki Rus üssünü kullanmak dahil elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Laos ziyaretinde konuşan Lavrov, Rusya'nın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'ne yönelik sorumluluklarının devam ettiğini vurgulayarak, "Afganistan'da durum hızlı bir biçimde kötüleşiyor. Orada yıllarca kalan ve istikrarı sağlamak yönünde gözle görülen sonuçlar almayan ABD ve NATO askerlerinin de çekilmesi de bu duruma dahil" diye konuştu.

Le Monde | İklim aciliyeti siyasi oyun içinde eridi

Fransa Başbakanı Jean Castex, anayasanın birinci maddesine çevrenin korunmasına ilişkin düzenleme eklenmesi için referandumdan vazgeçilmesi üzerine harekete geçti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 150 vatandaşla kurulan iklim komitesinin de desteğiyle anayasanın ilk maddesine iklim değişikliğiyle mücadelenin eklenmesinin referanduma taşınacağını söylemişti. Öte yandan Fransa'da Senato içindeki sağ kanat ile destekleyenler arasında referanduma gitmeye zemin hazırlayacak bir anlaşmaya varılamadı. 2022'de gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminde iklim krizinin de önemli bir gündem olacağı bilinirken referandum üzerinde uzlaşamamak iki taraf için de "başarısızlık" olarak nitelendirildi.

Al Jazeera | Herzog, yemin ederek İsrail'in 11. Cumhurbaşkanı oldu

Eski Yahudi Ajansı Başkanı ve eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog, yemin ederek İsrail'in 11. Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. Yemin törenine eski Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Naftali Bennett'in yanı sıra milletvekilleri ve davetliler katıldı. Törende Meclise hitap eden Rivlin, Yahudilerin ve Filistinlilerin bölgede birlikte yaşamayı başaracağına inandığını söyleyerek, "Çocuklarımızın başka bir geleceğe sahip olmalarına izin vermek için güvenimizi artırmalıyız." ifadelerini kullandı.