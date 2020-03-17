Dünya basınında bugün | Hükûmetler, Koronavirüs'ün yayılmasını önlemeye çalışıyor

T24 Dış haberler

Birçok ülke, dünyanın büyük bir bölümünü etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgınının büyümesini önlemek için hamlelerde bulunuyor. Farklı ülkelerin gazeteleri, bu verilen yönergeleri, yeni uygulamaları, yasakları ve kuralları manşetine taşıyarak halka aktarmaya çalışıyor.

17 Mart 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Başbakan’dan Britanya’ya: Koronavirüs’ün ilerleyişini engellemek için evde kalın

Britanya’da yeni tip Koronavirüs vakalarının hızla artması üzerine Başbakan Boris Johnson dün yaptığı açıklamada salgına karşı önlemlerin sıkılaştırılacağını söyledi. Johnson vatandaşlara evlerinden çıkmamaları konusunda uyarısını vurguladı. Kalabalık alanlardan da uzak durulması gerektiği vurgusunu yapan Johnson, sosyal uzaklaşma uygulanırsa 260 bin olarak tahmin edilen ölüm sayısının 20 bine çekilebileceğini söyledi.

The Independent | Kilit altı

Britanya Başbakanı Boris Johnson, dün Britanyalılara gerekli olmayan bütün temaslardan kaçınmaları uyarısında bulundu ve Britanya için olağanüstü önlemlerin alınacağını açıkladı. Evden çalışma önerisinin yapıldığını konuşmada kafe bar, restoran gibi alanlarda da vakit geçirilmemesi gerektiği vurgulandı. Londra Küresel Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi, Britanya’d gerekli önlemler alınmazsa ölüm vakalarının 260 bine varabileceğini söylemişti. Bilim insanları da bir aşı bulunana kadar gerekli olmayan tüm insan etkileşiminin durdurulmasını önermişti.

New York Times | Virüs ekonomiyi vururken Trump, sınırlama çağrısında bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs'ün yayılma hızını yavaşlatmak için halkına zorunlu olmadığı sürece seyahat etmeme, restoranlar gibi kalabalık alanlardan kaçınma ve 10 kişiden daha kalabalık gruplarla bir araya gelmeme çağrısında bulundu. Trump ve ekibi, bu tavsiyeleri zorunlu kılmadı. Birçok sağlık yetkilisi, ABD içi seyahatlerin sınırlandırılması için çağrıda bulunmuştu. ABD lideri, salgının yaz ayları boyunca sürebileceğini ifade etti. New York Times, ABD'de İtalya ve İspanya gibi ülkelerin aldığı kadar ciddi önlemlerin henüz alınmadığını ifade etti.

The Washington Post | Trump'tan ABD için yeni sınırlama yönergeleri

The Washington Post da Trump'ın dün akşam yaptığı açıklamaları manşetine taşıdı. Gazete, Trump'ın yönergelerini, "Federal hükûmetin ulusal karantina ilan etmeye en çok yaklaştığı an olarak" nitelendirdi. Haberde, Beyaz Saray'ın "Salgını durdurmak için sadece 15 günümüz var" açıklamasına da dikkat çekildi.

Moscow Times | Koronavirüs salgını sebebiyle Rusya, yabancıların geçici olarak ülkeye girmesini yasakladı

Rus yetkililer dün Koronavirüs'e karşı alınan önlemleri arttırdı. Moskova, geçici süreyle ülkeye Rus vatandaşı olmayanların alınmayacağını, devlet okullarının kapatılacağını ve kalabalık grupların bir araya geleceği etkinliklerin sınırlandırılacağını duyurdu. Yabancılara koyulan seyahat yasağı 18 Mart-1 Mayıs arası geçerli olacak.

Le Monde | Belediye seçimlerinde düşük katılım rekoru

Fransa’da geçen pazar günü ilk turu gerçekleşen belediye seçimleri rekor derecede düşük katılım oranına sahne oldu. Vatandaşların Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmadığı dönemde yapılan ilk turda katılmayanların oranı yüzde 50’yi aştı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un açıkladığı üzere ikinci turun ertelenme kararı aldı. İlk turda pek çok büyük şehirde Macron’un partisi La Republique en Marche kaybetti.

Al Arabiya | Birleşik Arap Emirlikleri’nde ibadethanelerde toplanmalar yasaklandı

Birleşik Arap Emirlikleri’nde Koronavirüs önlemleri kapsamında tüm ibadethanelerde ibadet etmek yasaklandı. 98 vakanın tespit edildiği ülkede camiler dahil olmak üzere hiç bir dini ibadet yerinde toplanılamayacak.