Dünya basınında bugün | Huawei’nin Fransa’daki lobicilik faaliyetlerine inceleme

T24 Dış Haberler

Britanya Maliye Bakanı Rishi Sunak, ülkenin Koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni bütçe planını sundu. ABD Başkanı Joe Biden, Texas ve Mississippi valilerinin eyaletlerinde maske takma zorunluluğunu kaldırmasına sert tepki gösterdi ve "Neandertalce düşünmeye ihtiyacımız yok" dedi. Çinli telekominikasyon şirketi Huawei’nin son yıllarda Fransa’daki lobicilik faaliyetlerini hızlandırdığı tespit edildi.

4 Mart 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | “Şimdi harcayın, sonra ödeyin”; Britanya Maliye Bakanı, büyük vergi artışına işaret etti

Britanya Maliye Bakanı Rishi Sunak, ülkenin Koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni bütçe planını sundu. Sunak’ın orta-kazançlılar ve işletmelere sunduğu “şimdi harca, sonra öde” bütçe planı ülkenin 1993’ten bu yana en yüksek vergi artışına işaret etti. Salgında ikinci bütçe planını duyuran Sunak, mali yardımların eylül ayına kadar devam edeceğini söyledi. “Ülke ekonomisinin iyileşmesi çok zaman alacak” diyen Sunak, ekonominin pandemi döneminde yüzde 10 oranında küçüldüğünü, borçlanmanın savaş zamanı dışında en yüksek seviyeye geldiğini söyledi.

The Independent | Sunak’ın Covid krizinden çıkmak için 400 milyar sterlinlik yol haritası

Britanya Maliye Bakanı Rishi Sunak, dün ülke ekonomisinin Koronavirüs pandemisiyle mücadelesinde ikinci yol haritasını sundu. Yeni bütçe, ülkenin pandeminin olumsuz etkisinin bedelini uzun yıllar boyunca ödeyeceğini gösterdi. Pandemi desteği kapsamında ayrılan 407 milyar sterlinlik bütçenin karşılanması için 50 yılın en yüksek vergi yükü gündeme geldi.

New York Times | Biden, bazı eyaletlerde alınan maske zorunluluğunu kaldırma kararını "neandertalce düşünme" diye nitelendirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Texas ve Mississippi valilerinin eyaletlerinde maske takma zorunluluğunu kaldırmasına sert tepki gösterdi ve "Neandertalce düşünmeye ihtiyacımız yok" dedi. Bu kararların "büyük bir hata olduğunu" savunan Joe Biden, yetkililerin kamu sağlığı uzmanları ve doktorların tavsiyelerini takip etmesi gerektiğini söyledi; "Bilime kulak vermeleri çok, çok, çok, çok kritik".

The Washington Post | Muhafızların generali, ayaklanmaya müdahalede gecikmeden söz ederken Pentagon'a atıfta bulundu

Washington D.C. Ulusal Muhafızları'nın komutanı, Pentagon'un 6 Ocak Kongre baskınına giden süreçte kendisine koyduğu kısıtlamaların ve emir komuta zincirindeki gecikmelerin baskına müdahale etmekte gecikmelerinde rol oynadıklarını söyledi. Komutan William J. Walker, Kongre'ye yaptığı açıklamalarda 6 Ocak baskını sırasında Capitol Polisi kendilerinden acil istek istediği zaman üç saat boyunca "elleri kolları bağlı beklemek zorunda kaldığını" söylemişti.

Moscow Times | Navalni, hapishaneden yolladığı mesajda, "Her şeyin yolunda olduğunu" söyledi

Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Moskova'nın biraz dışındaki bir gözaltı merkezine götürülmesinden bu yana yayınladığı ilk mesajda, "her şey yolunda" dedi ve hapishane hayatı ile ilgili şakalar yaptı.

Geçen hafta tutulduğu hücreden avukatından habersiz bir şekilde götürülen Navalni, Kolçugino gözaltı merkezinde karantinaya alındığını bildirdi.

Avukatları muhalif lideri ziyaret ettikten sonra Instagram üzerinden yayınlanan mesajda Navalni, "Her şey yolunda, avluda barfiks çubuğu bile var" ifadelerini kullandı.

Mesajında Navalni dünyada neler olduğundan hiç haberi olmadığını ve daha kütüphaneden hiç kitap alamadığını ifade etti. Muhalif lider, "Bu yüzden buradaki tek eğlencemiz üst düzey yemek deneyleri" dedi ve hücre arkadaşlarıyla kendilerine verilen ekmekleri kruton yapmak için kurutmaya başladıklarını söyledi.

Le Monde | Çinli teknoloji devi Huawei’nin Fransa’daki lobicilik faaliyetlerine inceleme

Çinli telekominikasyon şirketi Huawei’nin son yıllarda Fransa’daki lobicilik faaliyetlerini hızlandırdığı tespit edildi. Fransa’da etkisini artırma stratejisi güden şirketin ana stratejisinin siyasetçilerin güvenini kazanmak olduğu belirtildi. Fransa’da bir fabrika kurmaya hazırlanan şirketin iştiraki Huawei Technologies France’ın 200 milyon Euro yatırım yapması, 400’ü Fransızlara olmak üzere 500 kişilik istihdam yaratması bekleniyor. Huawei’nin 2019 yılında Fransa’da karar alıcıları ikna etmek için 500 bin Euro ayırdığı öğrenildi.

Al Jazeera | Venezuela muhalefeti: Mali ve BAE’ye altın gönderildi

Venezuela’da muhalefet temsilcisi Julio Borges, hükûmetin ABD yaptırımlarına karşılık 2020 yılında Rus uçaklarıyla Mali’ya Dolar ve Euro karşılığında altın gönderdiğini açıkladı. Mali’de toplanan altının daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri’ne yeniden satıldığını iddia eden Borges, Maduro yönetiminin bu işlemlerden en az 1 milyar Euro kazandığını söyledi. Borges “ABD ve Avrupalı yetkililerden bu tür organize suç gruplarını dağıtması yönünde çağrı yapıyoruz” dedi. Venezuela'da Maduro'nun devlet başkanlığı yemini etmesinden bir gün sonra 23 Ocak 2019'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmişti. Guaido, ABD dahil yaklaşık 50 ülkenin desteğini almıştı.