Dünya basınında bugün | "Hong Kong siyasi bağımsızlığını kaybetti"

T24 Dış Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Kong'un Çin'den siyasi bağımsızlığını kaybettiğini söyledi. The Washington Post, ABD'de yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100 bini aşmasının ardından bugün özel bir ilk sayfa hazırladı. Britanya'da Muhafazakar Parti yeni bir krize sürükleniyor. Moskova'da salgının yayılma hızının düşmesinin ardından kısıtlamalar gevşetiliyor.

28 Mayıs 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Muhafazakarlar, Cummings'e baskı kurmak için Başbakan'a karşı koyuyor

The Guardian'ın aktardığına göre iktidardaki Muhafazakar Parti'nin üyeleri, Başbakan Boris Jonhson'a Koronavirüs'e karşı alınan önlemlere uymamaklar suçlanan danışmanı Dominic Cummings'i görevden alması için baskı yapıyor. Habere göre Johnson'ın kabinesinden Penny Mordaunt'un bir e-posttayla Cummings'i suçlaması hükûmet içindeki krizi derinleştirdi.

The New York Times | ABD, Çin'i Hong Kong nedeniyle cezalandırmaya hazırlanıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Kong'un Çin'den siyasi bağımsızlığını kaybettiğine dair değerlendirmelerine ilişkin Kongre'yi bilgilendirdiklerini açıkladı. Pompeo yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Hong Kong Politika Yasası gereği bu bölgenin statüsüne ilişkin değerlendirme yapmakla yükümlüdür. Titiz bir çalışmanın sonucunda, Hong Kong'un artık Temmuz 1997'den önce olduğu gibi bugün de ABD yasaları altında muamele görmeye devam etmeyeceği konusunda Kongre'yi bilgilendirdim. Makul hiç kimse bugün Hong Kong'un Çin'den kayda değer ölçüde bağımsız olduğunu savunamaz" ifadelerini kullandı. ABD'nin bu kararla Çin'i cezalandırmaya çalıştığını değerlendirmesinde bulunan New York Times, Trump hükûmetin bu hamleyle Hong Kong'a tanıdığı özel ticaret statüsünü kaldırmanın önünü açtığını ifade etti. Çin'in kısa süre içinde Pekin'e Hong Kong üzerinde birçok yetki verecek 'ulusal güvenlik yasasını' geçirmesi bekleniyor.