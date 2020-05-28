Dünya basınında bugün | "Hong Kong siyasi bağımsızlığını kaybetti"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Kong'un Çin'den siyasi bağımsızlığını kaybettiğini söyledi. The Washington Post, ABD'de yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100 bini aşmasının ardından bugün özel bir ilk sayfa hazırladı. Britanya'da Muhafazakar Parti yeni bir krize sürükleniyor. Moskova'da salgının yayılma hızının düşmesinin ardından kısıtlamalar gevşetiliyor.
The Guardian'ın aktardığına göre iktidardaki Muhafazakar Parti'nin üyeleri, Başbakan Boris Jonhson'a Koronavirüs'e karşı alınan önlemlere uymamaklar suçlanan danışmanı Dominic Cummings'i görevden alması için baskı yapıyor. Habere göre Johnson'ın kabinesinden Penny Mordaunt'un bir e-posttayla Cummings'i suçlaması hükûmet içindeki krizi derinleştirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Kong'un Çin'den siyasi bağımsızlığını kaybettiğine dair değerlendirmelerine ilişkin Kongre'yi bilgilendirdiklerini açıkladı. Pompeo yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Hong Kong Politika Yasası gereği bu bölgenin statüsüne ilişkin değerlendirme yapmakla yükümlüdür. Titiz bir çalışmanın sonucunda, Hong Kong'un artık Temmuz 1997'den önce olduğu gibi bugün de ABD yasaları altında muamele görmeye devam etmeyeceği konusunda Kongre'yi bilgilendirdim. Makul hiç kimse bugün Hong Kong'un Çin'den kayda değer ölçüde bağımsız olduğunu savunamaz" ifadelerini kullandı. ABD'nin bu kararla Çin'i cezalandırmaya çalıştığını değerlendirmesinde bulunan New York Times, Trump hükûmetin bu hamleyle Hong Kong'a tanıdığı özel ticaret statüsünü kaldırmanın önünü açtığını ifade etti. Çin'in kısa süre içinde Pekin'e Hong Kong üzerinde birçok yetki verecek 'ulusal güvenlik yasasını' geçirmesi bekleniyor.
The Washington Post | 100 bin
The Washington Post, ABD'de Koronavirüs salgını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 100 bini aşmasının ardından Covid-19'un kurbanlarını özel bir ilk sayfa ile andı. Gazete, ABD haritası üzerine ölüm sayısının yoğunluğuna "ışınlar" ekledi. Washington Post editörleri, pandeminin ülkenin zayıflıklarını ve ne kadar bölündüklerini gösterdiğini belirtti.
Moscow Times | Platonun düzleşmesinin ardından Moskova Koronavirüs kısıtlamalarını gevşetmeye başlayacak
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin bu hafta itibariyle Rusya'nın başkentinde dükkanların açılmaya başlayacağını, vatandaşların dışarıda yürüyüş yapmasına izin verileceğini ve bazı gizeme sektörü işletmelerinin açılacağını duyurdu.
Al Jazeera | George Floyd: ABD'li memurların suçlanması için baskı artıyor
ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşın boğazına diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından olayla bağlantılı herkesin tutuklanması için çağrılar yapıldı. STK'lar, harekete geçilmesi için Minnesota eyalet yönetimine baskı yapıyor.