Dünya basınında bugün | "Hong Kong’da baskı süreci başladı"

T24 Dış Haberler

Dünyanın gündeminde Çin'in Ulusal Güvenlik Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından Hong Kong'da tutuklamaların başlaması var. ABD'nin güney eyaletleri, Koronavirüs testlerine olan talebi karşılayamamaya başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 2036'ya kadar iktidarda kalmanın yolunu açan yasa tasarısını "evet" denildi.

2 Temmuz 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da Covid-19 etkisi; bir günde 6 binden fazla insan işini kaybetti

Britanya’da ekonomi yeni tip Koronavirüs (Covid-19) krizinin etkilerini yaşamaya devam ediyor. Özellikle ‘high street’ olarak nitelendirilen ve işyerlerinin yoğun olduğu caddelerde çok sayıda işyerinin kepenk indirmesi binlerce insanın işsiz kalmasına neden oldu. Dün 6 binden fazla perakende çalışanının işini kaybettiği belirlendi.

The Independent | Hong Kong’da baskı süreci başladı

Çin’in Ulusal Güvenlik Yasası’nın yürürlüğe girmesinin ardından Hong Kong’da 370’den fazla gösterici gözaltına alındı. Dün Hong Kong'un yönetiminin Britanya’dan Çin'e devredilişinin 23. yılında sokağa çıkan gruba polis tazyikli su, plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etti. Gözaltına alınan 370 kişi arasında Hong Kong bağımsızlık bayrağı taşıyan bir kişi ve “özgür Hong Kong” marşlarına eşlik eden bir kadın da vardı.

New York Times | Hong Kong'da yasa sonrası baskı başladı

Pekin'in Ulusal Güvenlik Yasası'nı yürürlüğe sokmasından heme sonra Hong Kong'da ilk tutuklamalar yapıldı. Polis, Causeway Bay'de göstericilere, Ulusal Güvenlik Yasası'nı ihlal ettikleri uyarısında bulunarak biber gazıyla karşılık verdi. Bağımsızlık yanlısı bayrak taşımak, izinsiz toplanmak ve polislerin görevlerini yerine getirmesine engel olmak gerekçeleriyle yeni yasa kapsamında 30'dan fazla gösterici gözaltına alındı.

The Washington Post | Salgın hızlanırken testler talebe yetişemiyor

ABD'nin güney eyaletlerinde vaka sayısının artmasının ardından yeni tip Koronavirüs testlerine talep daha önce görülmemiş biçimde arttı. Washington Post, test yaptırmak isteyenlerin hastane kapılarında dev kuyruklar oluşturduklarını, mühimmatların tükendiğini ve sağlık çalışanlarının çok yorulduğunu yazdı.

The Moscow Times | Putin, tarihi anayasa düzenlemesine evet dedi

Rusya'da anayasa değişiklikleri üzerine yapılan referandumda halk ezici çoğunlukla 'evet' dedi ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 2036'ya kadar görevde kalmanın kapısını açtı. Sandıkların yüzde 98'i açılırken seçmenlerin yüzde 78'inden fazlasının reformlara destek verdiği, yaklaşık yüzde 21'inin de referandumda "hayır" oyu kullandığı görüldü. Referanduma katılımın yüzde 65 olduğu açıklandı. Normal şartlarda Vladimir Putin'in 2024'te mevcut dönemi bitince dönem sınırına ulaşacak ve tekrar devlet başkanlığına aday olamayacaktı. Anayasa değişikliklerinin referandumda kabul edilmesinin ardından Putin istediği takdirde iki dönem daha Rusya'ya liderlik etmek için yarışıp, 2036 yılına kadar Kremlin'de kalabilecek. Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, seçim sürecinin saydam yürütülmesi ve referanduma şaibe karışmaması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi. Muhalif lider Aleksey Navalniy ise seçimin meşru olmadığını ve sonuçları asla kabul etmeyeceklerini ifade etti. Navalniy, "Bu referandum, Putin'in ömür boyu başkanlık yapmasını meşrulaştırmak için yapılan yasa dışı bir şovdu" dedi. Navalniy, Koroavirüs pandemisi nedeniyle şu anda eylem düzenlemeyeceklerini ifade ederken, sonbaharda adaylarının bölgesel seçimlere katılmasının engellenmesi durumunda dev gösteriler yapacaklarını ifade etti. Muhalif lider, "Putin'in en çok korktuğu şey sokak" diye konuştu. Pakette Putin'in dönem limitinin sıfırlanmasının yanı sıra daha yüksek asgari maaş ve emeklilik maaşı gibi maddeler de bulunuyor. Referandumun sonucuna göre, Rusya anayasasında evliliğin "kadın ve erkek arasında bir kurum" olduğu da belirtilecek.

Le Monde | Pekin baskı rejimini uyguluyor

Pekin, Hong Kong’da “özerkliğin sonu” olarak yorumlanan Ulusal Güvenlik Yasası’nı yürürlüğe soktu. Henüz içeriği tam olarak bilinmeyen Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükûmetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor. Hong Kong lideri Carrie Lam, yasayı destekleyen açıklamalarda bulunmuştu.

Al Jazeera | Kaşıkçı cinayeti: Hatice Cengiz, İstanbul’da başlayacak davada yeni kanıtlar umuyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul’da öldürülmesiyle ilgili İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan 20 sanıklı davanın görülmesine yarın başlanacak. Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, başlayan dava sürecinin cinayeti aydınlatacağını umduğunu söyledi. Şüphelilerden 18’ine tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan kamu davası açıldı. 2 şüpheliye azmettirme suçundan kamu davası açıldı.