Dünya basınında bugün | "Her şeyin Biden için yolunda gittiği gün"

T24 Dış haberler

Britanya'nın gündeminde ülkede ilk kez bir hastanın yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybetmesi var. ABD'de Kasım ayındaki genel seçimde Donald Trump'ın karşısına çıkacak ismi belirleyecek Demokrat Parti ön seçimlerinde hesaplar değişti. New York Times, Koronavirüs'ün havacılık sektörünü nasıl etkilediğine dikkat çekti. Moscow Times'ın manşetinde ise dün Moskova'da gerçekleştirilen Erdoğan-Putin zirvesi var.

6 Mart 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’da ilk Koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) dünya çapında 100 bine yakın kişiyi etkilerken Britanya’da da ilk ölüm vakası yaşandık. Ülkede virüsün görüldüğü ilk insan olan 70 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Britanya’da vaka sayısı iki günde 51’den 116’ya çıktı. Seyahat öyküsü olmadan da virüsün görüldüğü 8 kişinin olması ülkede önlemlerin daha sıkı alınması gerektirdiğine ilişkin ortak kanı oluşturdu.

The Independent | Warren şimdi kimi destekleyecek?

ABD’de Demokrat başkan aday adaylarından Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren da yarıştan çekildi. Warren’ın çekilmesiyle Demokratlar’ın yarışında, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Vermont Senatörü Bernie Sanders çekişecek. Warren ilk dört eyaletteki önseçimde üçüncülükten yukarıya çıkamadı ve 14 eyalette seçimin gerçekleştiği Süper Salı’da da başarı sağlayamadı. Çekilmesinin ardından açıklama yapan Warren, bundan sonra hangi adayı destekleyeceğini söylemedi.

The Economist | Dünya ekonomisi için doğru ilaç

Economist dergisi kapağına dünya piyasalarını ciddi bir şekilde etkileyen yeni tip Koronavirüs’ü taşıdı.

New York Times | "Neredeyse böylesini görmedik diyebiliriz": Koronavirüs, havayollarını sert vurdu

NYT, dünya genelindeki havayollarının geçen seneye kıyasla 113 milyar dolar daha az gelir elde edebileceğini ifade etti. Hava seyahatine talebin yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle bir anda ciddi bir azalma göstermesi, krizin ekonomik etkilerinin daha tehlikeli bir noktaya geldiğini gösteriyor olabilir yorumunda bulunuldu. Gazeteye konuşan Airlines for America ticaret grubunun yöneticisi Nicholas Calio, "Bu hafta geçen haftaya kıyasla çok daha az kişi uçuyor. Uçuşlar iptal ediliyor çünkü insanlar artık uçaklara binmiyor.

The Washington Post | Her şeyin Biden için yolunda gittiği gün

WaPo, bu pazatesi gününün "Joe Biden için her şeyin yolunda gittiği gün" olduğunu ifade etti. Pazar gecesi diğer Demokrat Parti başkan aday adaylarından Pete Buttigieg yarıştan çekildikten sonra Biden ile konuştu, ertesi gün eski Başkan Yardımcısı'na desteğini açıkladı. Senatör Klobuchar da aynı gün seçim kampanyasına son verip benzer bir açıklamada bulundu, sonra da yarıştan bir süre önce çekilen Beto O'Rourke destek açıklamasında bulundu. Ertesi gün yapılan 'Süper Salı' oylamalarında Biden sandıktan tulum çıkardı ve ön seçimlerin gidişatı değişti.

Moscow Times | Türkiye ve Rusya, İdlib'de ateşkes konusunda anlaştı

Moscow Times, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzun görüşmeler sonucunda vardığı mutabakatı manşetine taşıdı. Mutabakat uyarınca bir hafta içerisinde İdlib'deki M4 karayolunun kuzeyi ve güneyinde 6'şar kilometre uzunluğunda bir güvenlik koridoru oluşturulacak. Ayrıca M4 karayolunun bir bölümünde Türkiye ve Rusya'nın ortak devriyeye başlayacağı da duyuruldu.

Le Monde | İtalya’da hayat Koronavirüs nedeniyle durdu

Avrupa’da Koronavirüs’ün en çok etkili olduğu İtalya’da hayat durma noktasına geldi. Okullar ve üniversitelerin kapatılma kararının üzerine spor müsabakaları da ertelendi. İtalya’da 24 saat içinde 41 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam ölüm 148’e çıktı. Ayrıca İtalya Çin ve Güney Kore’den sonra 3 bin 858 vaka ile Koronavirüs’ün en çok görüldüğü üçüncü ülke oldu.

Al Arabiya | Suudi Arabistan’da iki büyük cami Koronavirüs temizliğinden çıktı

Suudi Arabistan, Koronavirüs önlemi kapsamında kapatılan ve sterilize edilen ülkedeki iki büyük camiyi yeniden kullanıma açtı. Mekke’deki ‘Mescid-i Haram’ ve Medine’deki ‘Mescid-i Nebevî’ ziyaretçilere açıldı. Öte yandan önlemler devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle daha önce yabancılara verilen umre vizelerini askıya alan Suudi Arabistan, kendi vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin de umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu.