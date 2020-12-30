Dünya basınında bugün | “Hastaneler kimin hizmet alacağı konusunda ‘korkunç seçimler’ yapmak zorunda kalacak”

T24 Dış Haberler

Britanya’da giderek artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları hastanelerde ciddi bir yoğunluk oluşmasına neden oldu. Doktorlar, vaka artışının devam etmesi durumunda hastanelerin tedavi önceliği için “hasta seçmek” durumunda kalmak zorunda olacağını söyledi. lk olarak Britanya'da görülen ve Koronavirüs mutasyonu sonucu ortaya çıkan yeni varyantın ABD'de bir kişide ilk defa tespit edildiği duyuruldu. Rusya'da yetkililer, muhalif lider Aleksey Navalni'ye dolandırıcılık soruşturması açtı.

30 Aralık 2020 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | “Hastaneler kimin hizmet alacağı konusunda ‘korkunç seçimler’ yapmak zorunda kalacak”

Britanya’da giderek artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları hastanelerde ciddi bir yoğunluk oluşmasına neden oldu. Doktorlar, vaka artışının devam etmesi durumunda hastanelerin tedavi önceliği için “hasta seçmek” durumunda kalmak zorunda olacağını söyledi. Kontrolün sağlanmaması durumunda ihtiyacı olan hastaların yoğun bakım ünitelerine erişemeyeceği belirtildi. Britanya’da hükûmete ülke geneli karantina önlemine geçilmesi konusunda baskı yapılıyor.

The Independent | İşçi Partisi’nden iklim protestosuna çağrı

Britanya İşçi Partisi’nden Ed Miliband, vatandaşları 2021 yılında iklim kriziyle mücadelede doğru adımların atılabilmesi için “gelmiş geçmiş en büyük iklim protestosuna” çağırdı. Miliband, vatandaşların Başbakan Boris Johnson’a iklim kriziyle mücadele konusunda daha sert adımlar atması için çağrıda bulunması gerektiğini söyledi. Britanya, 2021’de Cop26 Birleşmiş Milletler Konferansı’nın ev sahipliğini yapacak.

New York Times | Çok bulaşıcı Koronavirüs varyantı ABD'de ilk olarak Colorado'da görüldü

İlk olarak Britanya'da görülen ve Koronavirüs mutasyonu sonucu ortaya çıkan yeni varyantın ABD'de bir kişide ilk defa tespit edildiği duyuruldu. Daha bulaşıcı olduğu düşünülen 'B.1.1.7'nin Colorada eyaletinde bir kişide tespit edildiği ifade edildi. Colorado Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada varyantı taşıdığı tespit edilen kişinin 20'li yaşlarında olduğu ve seyahat geçmişi olmadığı belirtildi. Vali Jared Polis, eyalet sağlık yetkililerinin virüsün hastaya nasıl bulaşmış olabileceğini tespit etmek için çalışmalara başladığını ifade etti.

The Washington Post | Daha çok Cumhuriyetçi Partili daha büyük çekleri desteklerken McConnell ayak sürtüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 bin dolarlık yardım çekleri çağrısını giderek daha fazla Cumhuriyetçi Partili destek verse de, Senato'nun Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi tasarısının gündeme getirilmesini engelledi. Demokratların da bu konuda baskısının sürdüğüne dikkat çeken Washington Post, tartışmaların hafta boyunca süreceği tahminide bulundu.

Moscow Times | Rusya, Navalni'ye 'dolandırıcılık' soruşturması açtı

Rusya'da yetkililer, muhalif lider Aleksey Navalni'ye dolandırıcılık soruşturması açtı. Navalni'nin organizasyonlarına yapılan bağışlardan 356 milyon rubleden (35 milyon 756 bin TL) fazlasını aralarında yurtdışı tatilleri de bulunan özel giderleri için kullandığı iddia edildi.

Rusya'da büyük suçlarla ilgilenen Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada bu paranın 'Anti Yozlaşma Fonu' için toplanan 588 milyon rubleden geldiği öne sürüldü.

Komite, Navalni'nin bu parayı, "gayrimenkul, mülk ve aralarında yurtdışı seyahatleri de bulunan kişisel giderleri için kullandığını"ifade etti.

"Bir bakıma halkın toplanan bağışlar çalındı" diyen Komite, Navalni'ye 'büyük çapta dolandırıcılık' soruşturması açıldığını ifade etti.

Navalni, suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Le Monde | Yatırımlar: Çin ve AB anlaşmaya yakın

Avrupa Birliği ve Çin liderleri, yatırım anlaşmasını görüşmek üzere bugün bir toplantı düzenleyecek. Müzakereleri 2014 yılında başlayan AB-Çin yatırım anlaşması ile AB yatırımcılarının Çin piyasalarına daha fazla erişebilmesi amaçlanıyor.

Al Jazeera | “Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuela’nın ABD yaptırımlarından sakınmasını sağlıyor”

ABD’nin Venezuela’ya yönelik son yaptırımlarından sonra Birleşik Arap Emirlikleri’nden üç şirket Venezuela petrolünü taşımaya başladı. Bu üç şirket, ABD yaptırımlarından etkilenmeden Venezuela petrolünün işleyebilmesini sağlıyor. Şirketlerin üçünün de sahibi tespit edilemedi.