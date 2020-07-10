Dünya basınında bugün | Hâkimler karar verdi: ABD başkanı, hukuktan üstün değildir

T24 Dış Haberler

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde vaka sayılarının son 6 haftada iki katı kadar yükseldiğini ve pandeminin hâlâ hızlandığını söyledi. The Independent, ABD'de gözaltına alınan muhabirinin bir gardiyan tarafından dövüldüğünü aktardı. ABD Yüksek Mahkemesi, New York'taki savcıların Başkan Donald Trump'ın mali kayıtlarını inceleyebileceğine karar verdi. Güney Kore'de bir süredir kayıp olan başkent Seul'ün Belediye Başkanı Won-soon Park, ormanlık alanda ölü bulundu.

10 Temmuz 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | DSÖ: Koronavirüs pandemisi gittikçe hızlanıyor

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde vaka sayılarının son 6 haftada iki katı kadar yükseldiğini, pandeminin hâlâ hızlandığını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Dr Tedros Adhanom Ghebreuesus, “Dünyanın pek çok yerinde virüs kontrol altında değil. Daha da kötüye gidiyor, 544 bin kişi öldü” dedi. DSÖ, örgütün pandemiyle mücadelesinin soruşturulması için adım attıklarını açıkladı.

The Independent | Gazetecilik suç değildir

The Independent gazetesi manşetine ABD’de gözaltına alınan muhabiri Andre Buncombe’yi yaşıdı. Buncombe’nin Seattle’de haber yaparken gözaltına alındı, cezaevine gönderildiği ve bir gardiyan tarafından darp edildiği belirtildi. Buncombe’nin polis uyarısıyla dağılmadığı için gözaltına alındığı belirtilirken “Gerçek suçu? Trump’ın ABD’sinde gazeteci olmak” ifadeleri kullanıldı.

The New York Times | Hâkimler karar verdi: Başkan, hukuktan üstün değildir

ABD Yüksek Mahkemesi, New York'taki savcıların Başkan Donald Trump'ın mali kayıtlarını inceleyebileceğine karar verdi. NYT, bu kararı Trump için "baş döndürücü bir yenilgi" olarak nitelendirdi. Hâkim John G. Roberts, çoğunluk kararıyla ilgili olarak, "Hiçbir vatandaşın, başkan da olsa bir soruşturma için istendiğinde kanıt sunmama hakkı yoktur" dedi. Yüksek Mahkeme daha önce benzer kararlarla Bill Clinton ve Richard Nixon'ı kendilerine açılan davalar hakkında kanıt sunmaya zorlamıştı.

The Washington Post | Biden, ekonomi konusunda Trump'a çalım attı Demokrat Parti'nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden, Trump'ın "Önce Amerika" gündemine meydan okuyarak ABD ürünleri ve araştırması üzerine 700 milyar dolar harcamayı hedefleyen ekonomik planını açıkladı. Biden, ABD üretimi olan mal ve hizmetlerin hükümet tarafından satın alınması için 4 yılda 400 milyar dolarlık bir fon oluşturacaklarını, ABD merkezli teknolojik araştırma ve geliştirme çabaları için ise 300 milyar dolar ayıracaklarını ifade etti.

Moscow Times | Koronavirüs vaka sayısı düşerken Moskova sokakta maske takma zorunluluğunu kaldırdı

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkentteki vaka sayılarının son haftalarda düşmeye başladığına dikkat çekerek 13 Temmuz itibariyle sokakta maske takma zorunluluğunu kaldıracaklarını söyledi.

Le Monde | Dünya Covid-19 tehditi altında

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin hızlanmaya devam ettiğini açıkladı. DSÖ salgında pik noktasına henüz ulaşılmadığını açıklarken ABD’de vaka sayısı gittikçe artıyor. Alarm verici duruma rağmen nüfusun bir bölümü önlemleri almayı reddediyor.

Al Jazeera | Kayıp Seul Belediye Başkanı ölü bulundu

Güney Kore'de bir süredir kayıp olan başkent Seul'ün Belediye Başkanı Won-soon Park, ormanlık alanda ölü bulundu. Yonhap ajansının haberine göre, kızının, yerel saatle 17.17'de polise kayıp ihbarında bulunmasından kısa bir süre Seul Belediye Başkanı Won-soon Park ormanlık alanda ölü bulundu. Park, 2011 yılından bu yana Seul Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.