Dünya basınında bugün | "Güvenli sınıfın anahtarı açık camlar"

T24 Dış Haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın ülkenin nükleer silah kapasitesini artırma planlarına sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi. ABD istihbaratı tarafından hazırlanan bir rapora göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer üst düzey Kremlin yetkilileri, 2020 seçimlerine giden süreçte önemli insanlar üzerinden Joe Biden hakkında yanlış bilgiler yaymaya çalıştı. New York Times, bir sınıftaki hava akımını gösteren grafikler hazırladı. Gazete, sınıfta virüsün yayılmasını önlemek için içerideki havanın temiz veya filtrelenmiş havayla değişmesi gerektiğini ifade etti.

17 Mart 2021 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | “Bilmemiz gerekiyor”; Britanya’da hükûmete Koronavirüs’le mücadelenin incelenmesi için baskı

Britanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının birinci yılına gelinirken hükûmet, salgının nasıl ele alındığına dair incelemelerin gelecekte yapılabileceğini söyledi. Öte yandan doktorlar, bilim insanları ve eski devlet memurları incelemenin acilen başlatılması gerektiğini savunuyor. Koronavirüs’le mücadelenin nasıl ele alındığını inceleyecek sürecin hemen başlatılmasını talep edenlere binlerce insan daha katıldı.

The Independent | Boris Johnson’ın nükleer cephaneliği artırma planları tepki çekti

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın ülkenin nükleer silah kapasitesini artırma planlarına sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi. Britanya’nın nükleer cephaneliğini artırmasının uluslararası hukuku ihlal edeceği belirtildi. Johnson, nükleer planı duyururken Britanya’nın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nın bir parçası olduğu hatırlatıldı.

New York Times | Güvenli sınıfların anahtarı: Camları açın

New York Times, bir sınıftaki hava akımını gösteren grafikler hazırladı. Gazete, sınıfta virüsün yayılmasını önlemek için içerideki havanın temiz veya filtrelenmiş havayla değişmesi gerektiğini ifade etti. Birinci grafik maske takılsa ve sosyal mesafe uygulansa bile öğrencilerin birbirinin soluduğu havayı tekrar soluduğunu, ikinci grafik ise bir hasta öğrencinin bile başkalarını nasıl enfekte edebileceğini gösteriyor.

The Washington Post | ABD raporu: Putin, 2020 seçimlerinin gidişatını değiştirmeye çalıştı

ABD istihbaratı tarafından hazırlanan bir rapora göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer üst düzey Kremlin yetkilileri, 2020 seçimlerine giden süreçte önemli insanlar üzerinden Joe Biden hakkında yanlış bilgiler yaymaya çalıştı. Rapora göre bu isimler arasında Donald Trump'a yakın isimler de yer alıyor.

Moscow Times | Rusya, Twitter'ı 30 gün içinde engelleme tehditinde bulundu

Rusya devlet ajansına konuşan yetkililer, ülkede yasaklanan içerikler bir ay içinde kaldırılmazsa Twitter'ın Rusya'da erişime kapatılacağını bildirdi.

Le Monde | Aşılar, karantina: Hükûmetin tartışmalı planı

Fransa da pek çok Avrupa Birliği ülkesi gibi Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca’nın kullanımını güvenlik endişesiyle askıya aldı. Fransa Başbakanı Jean Castex, hafta sonu yaptığı açıklamalarda aşıyı savunurken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya’nın ardından aşının kullanımını askıya alma kararı aldı. Fransa, ülke genelinde karantina uygulamasından kaçınmaya çalışırken bilim insanları, yalnızca aşılamanın hastanelerdeki yoğunluğu düşürmeye yetmeyeceğini belirtiyor.

Al Jazeera | Erdoğan: Suudi Arabistan, Türkiye’den SİHA almak istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’ın Türkiye’den silahlı insansız hava uçağı almak istediğini söyledi. Dün yaptığı açıklamalarda Erdoğan, Suudi Arabistan’ın Yunanistan’la yaptığı ortak tatbikata da değinerek “"Suudi Arabistan'ın Yunanistan'la bir ortak tatbikat olayı söz konusu. Ama bir diğer taraftan da Suudi Arabistan’ın şu anda Türkiye'den SİHA talebi var” dedi.