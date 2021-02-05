Dünya basınında bugün | "Günlük vaka sayısı bine düşene kadar kısıtlamalar kaldırılmamalı"

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, yeni dönemde izleyecekleri dış politika ile ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. Donald Trump'ın avukatları, eski ABD Başkanı'nın kendisine açılan azil soruşturması sebebiyle yapılacak duruşmalara katılmayacağını ve yemin altında ifade vermeyeceğini söyledi. Tutuklu bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin ekibi, en azından ilkbahar aylarına kadar protesto düzenlemeyeceklerini bildirdi. Britanya’nın eski Sağlık Bakanı Jeremy Hunt, İngiltere’de uygulanan Koronavirüs kısıtlamalarının ülkedeki günlük vaka sayısı bine düşene kadar kaldırırılmaması gerektiğini söyledi. İsrail’de mart ayında gerçekleşecek genel seçimlere öncesi Filistinlileri temsil eden ittifak dağıldı.

5 Şubat 2021'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Britanya’nın eski Sağlık Bakanı Hunt: Vaka sayısı günlük bine düşene kadar kısıtlamaları kaldırmayın

Britanya’nın eski Sağlık Bakanı Jeremy Hunt, İngiltere’de uygulanan Koronavirüs kısıtlamalarının ülkedeki günlük vaka sayısı bine düşene kadar kaldırırılmaması gerektiğini söyledi. Hunt, hükûmetin vaka takibi için Güney Kore’ye benzer güçlü bir sistem uygulaması gerektiğini söyledi. Hunt, Koronavirüs’le mücadelenin seyrinin yeni varyantarla “tamamen değiştiğini” söyledi. Ingiltere’de günlük Koronavirüs vakaları şu anda 20 bin civarında seyrediyor. Hunt’ın belirlediği günlük bin vaka kısıtı son olarak Ağustos ayında görülmüştü.

The Independent | Patlamanın ardından: Altı aylık kargaşa Lübnan’ı dağılmanın eşiğine getirdi

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan liman patlamasının üzerinden altı ay geçti. Hâli hazırda siyasi ve ekonomik krizlerle karşı karşıya olan Lübnan’da Beyrut patlaması yeni bir kriz olarak eklendi. Independent için aktaran muhabir Bel Trew, Lübnan’ın altı aydır Beyrut patlamasının hasarları, Koronavirüs salgını ve çöken sağlık sistemi ve ülkenin yarısını yoksulluk sınırına çeken ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu belirtti. Lübnan, krizlerle mücadele etmek için bir hükûmet kurulmasını beklerken dün ortak açıklama yapan ABD ile Fransa yönetimleri, patlamanın aydınlatılması ve Lübnan'da bir an önce "güvenilir ve etkin" bir hükümetin kurulması çağrısında bulundu.

New York Times | Yeni dış politikayı tanıtan Biden, Suudilerin Yemen Savaşı'na destek vermeyi bıraktı

ABD Başkanı Joe Biden, göreve gelmesinden bu yana yaptığı dış politikayla ilgili en detaylı açıklamalarında Trump'tan çok daha farklı bir yol haritası izleyeceğini sinyallerini verdi. Biden, Yemen İç Savaşı'ndaki rolü nedeniyle Suudi Arabistan'a silah satışı yapılmayacağını duyurdu. ABD'nin yeni lideri, "Artık Rusya'nın agresif hamleleri karşısında boyun eğmeyeceklerini" ifade etti.

The Washington Post | Trump, Demokratların duruşmada ifade vermesi için yaptığı çağrıyı reddetti

Donald Trump'ın avukatları, eski ABD Başkanı'nın kendisine açılan azil soruşturması sebebiyle yapılacak duruşmalara katılmayacağını ve yemin altında ifade vermeyeceğini söyledi.

Temsilciler Meclisi'nin baş azil süreci yöneticisi Jamie Raskin, yolladığı mektupla Trump'tan yemin altında ifade vermesini istedi. Raskin, böyle Trump ve avukatlarının 6 Ocak Kongre baskınıyla ilgili suçlamaları neden reddettiklerini açıklayabileceğini söyledi.

Kısa süre sonra Trump'ın danışmanı Jason Miller, eski ABD liderinin "anayasaya karşı" olarak nitelendirdikleri bu duruşmalarda ifade vermeyeceğini söyledi. Trump'ın avukatları da çağrının bir "halkla ilişkiler hamlesi" olduğunu söyleyerek talebi reddetti.

The Moscow Times | Navalni'nin ekibi ilkbahara kadar protesto yapılmayacağını duyurdu

Tutuklu bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin ekibi, en azından ilkbahar aylarına kadar protesto düzenlemeyeceklerini bildirdi.

Navalni'nin bölgesel ağının başındaki Leonid Volkov, Rus muhalif lidere destek için yapılan protestoların üçüncü hafta sonunda devam etmesi için çağrı yapmayacaklarını ifade etti. Volkov buna gerekçe olarak daha fazla tutuklamanın eylül ayında yapılacak parlamento seçimlerinde kampanya yapmalarını zorlaştıracak olmasını gösterdi.

Navalni'nin YouTube kanalından açıklamalarda bulunan Volkov, "Eğer her hafta sokaklara çıkarsak binlerce kişi daha tutuklanacak, yüzlerce kişi dövülecek" dedi.

Volkov, "Bu durumda bölgesel merkezler felç olacak ve seçimlerde çalışamaz hale gelecek. Aleksey bunu istemezdi. Aleksey bizden seçimlere odaklanmamızı istedi" diye konuştu.

Le Figaro | Pandemi nedeniyle öğrenci, veli ve öğretmenlerin yönü şaştı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle okulların kapanması ve uzaktan eğitime geçilmesinin bir yılı dolarken bu süre boyunca eğitim süreci sekteye uğrayan öğrenciler, veliler ve öğretmenlerde de psikolojik etkileri oldu. Aşı gelişmeleri umut getirse de Koronavirüs’ün daha hızlı yayılan varyantı okulların açılmasında beklenen tarihi uzattı. Fransa’da öğrencilerin Koronavirüs ve uzaktan eğitim kaynaklı konsantrasyon sorunları yaşadığı, depresyona yaklaştığı son günlerde hükûmetin ilgilenmesi gereken bir sorun olarak gündeme getirildi.

Al Jazeera | İsrail’de genel seçim öncesi Filistinlileri temsil eden ittifak bölündü

İsrail’de mart ayında gerçekleşecek genel seçimlere öncesi Filistinlileri temsil eden ittifak dağıldı. Geçen yıl İsrail’in yasama organı Knesset’te geçen yıl rekor sayıda 15 koltuk kazanan ittifaktaki “United Arab List” (UAL) isimli parti, seçime bağımsız katılma kararı aldı. İttifakta kalan üç parti 23 Mart’ta gerçekleşecek seçime ittifakta katılacaklarını açıkladı. İttifak liderleri ve destekçileri uzun bir süredir İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Likud Partisi’ni ırkçılık ve Filistinlilere karşı ayrımcılıkla suçluyordu.