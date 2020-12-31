Dünya basınında bugün | "Güle güle Britanya!"

T24 Dış Haberler

Independent, Britanya'da hastanelerdeki yoğunluğun arttığını ve Ulusal Sağlık Sistemi'nin kırılma noktasına geldiğini aktardı. İlk olarak Britanya'da görülen ve Koronavirüs mutasyonu sonucu ortaya çıkan yeni varyant ABD'de Colorado'dan sonra California'da da görüldü.Britanya'da Parlamento, Avrupa Birliği (AB) ile varılan serbest ticaret anlaşmasının yasalaşmasını onayladı. Başbakan Boris Johnson tasarıya imza atıp yasalaştırdı. Fransız Le Figaro bu gelişmeler üzerine Britanya'ya manşetinden "güle güle" dedi.

31 Aralık 2020 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | İngiltere’de okul kaosu; 21 milyon insan daha sıkı kısıtlamalarda yaşayacak

İngiltere, ülkede tespit edilen Koronavirüs mutasyonuyla mücadele etmek için adımları hızlandırdı. İngiltere’nin dörtte üçünden fazlası 2021’e en sıkı kısıtlamalar altında girerken okulların açılması da pek çok bölgede ertelendi. Britanya Başbakanı Boris Johnson, Koronavirüs’le mücadelede “çabaların artırılması” zamanının geldiğini söyledi. Öte yandan hükûmetin okulların aşamalı olarak kapanması ya da bölgesel kısıtlamalar uygulamasına tepki sürüyor. Uzmanlar ve muhalefeti, ülke genelinde karantinaya gidilmesi gerektiğini savunuyor.

The Independent | Ulusal Sağlık Sistemi kırılma noktasında

İngiltere’de özellikle de başkent Londra’da Koronavirüs vakaları ve buna bağlı olarak hastanelere başvurular gittikçe artıyor. İki gün üst üste 50 binin üzerine Covid-19 vakası kaydedilirken hastanelere başvuruların da salgının ilk dalgasını geçtiği belirtildi. Londra, 4 Ocak'ta kapasite yetmemesi hâlinde kullanıma sokulmak üzere Excel Konferans Merkezi'nde hazırlanan Nightingale Hastanesi'nin açılması gündemde.

New York Times | Virüs varyantının Colorado ve California'da tespit edilmesi bilim insanlarını endişelendirdi

İlk olarak Britanya'da görülen ve Koronavirüs mutasyonu sonucu ortaya çıkan yeni varyant ABD'de Colorado'dan sonra California'da da görüldü. Bilim insanları yeni varyantın ülkede nasıl yayıldığını tespit etmeye çalışıyor. NYT, bu gelişmenin pandemiyi daha karmaşık hale getireceği değerlendirmesinde bulundu. Gazeteye konuşan bilim insanları, yeni varyantı ülkeye gelmesiyle halkın aşılanmasının artık daha kritik önemde olduğunu belirtti.

The Washington Post | 2 bin dolarlık yardım için girişimler duvara tosladı

ABD Başkanı Trump'ın çağrısından sonra birçok Cumhuriyetçi ve Demokratı bir araya getiren ihtiyacı olanlara 2 bin dolarlık yardım çeki gönderme girişimine sonra darbeyi Senato lideri vurdu. "Zorbalıkla ikna edilemeyeceğini" söyleyen Cumhuriyetçi Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, bu çeklerin çok pahalıya mal olacağını ifade etti.

Moscow Times | Moskova, Rusya'ya girmesi yasaklanan Britanyalı yetkili listesini genişletti

Moskova, Londra'nın Aleksey Navalni'nin zehirlenmesi nedeniye Rusya'ya yönelik yatırım kararları almasının ardından ülkeye girişi yasak olan Britanya vatandaşları listesini genişletti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Britanya'nın kararının "dostluk ruhuna uymadığını ve yapıcı olmadığını belirtti. Bakanlık bu karar karşılığında daha fazla Britanya vatandaşının Rusya'ya girmesini engelleyeceğini duyurdu.

Ekim ayında Britanya, Avrupa Birliği'nin kararını kendisinin de uygulayacağını ve Navalni'nin zehirlenmesiyle ilgili olarak Rusya'ya yaptırım uygulayacağını duyurmuştu. Bu yaptırımlar arasında aralarında Federal Güvenlik Hizmetleri Başkanı'nın da bulunduğu 6 Rus yetkilinin Britanya'daki varlıklarının dondurulması ve ülkeye girmelerinin yasaklanması bulunuyordu.

Le Figaro | Güle güle Britanya!

Britanya ile Avrupa Birliği arasında Brexit sonrası ticareti belirleyecek anlaşma iki taraf tarafından da imzalandı. Britanya, 1 Ocak itibariyle resmen Avrupa Birliği’nden ayrılmış olacak.

Al Jazeera | İran’la gerilim sürerken ABD bombardıman uçakları Körfez üzerinde uçtu

ABD bombardıman uçakları bu ay ikinci kez Körfez üzerinde uçtu. Washington, bu hamlelerin İran’ı ABD ve müttefiklerinin hedeflerini vurma konusunda caydırmak için bir güç gösterisi olarak sunuyor. Bir üst düzey ABD ordu yetkilisi, Air Force B-52 uçaklarının uçurulma nedeninin İran’dan ABD üslerine bir saldırı sinyali alınması olduğunu söyledi.