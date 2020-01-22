Dünya basınında bugün | Greta’dan Trump’a: Alevleri körükleyen sizin eylemsizliğiniz

T24 Dış haberler

The Guardian'ın çeşitli kaynaklara dayandırdığı "Dünyanın en zengin insanlarından olan Amazon ve The Washington Post'un milyarder sahibi Jeff Bezos'un cep telefonunun 2018'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından gönderilen bir WhatsApp mesajının ardından 'hacklendiği' iddiası haberi" günün en dikkat çeken haberi oldu. Dün ABD'de Başkan Donald Trump'a açılan azil soruşturmasının yargı süreci resmi olarak başladı. Davos Zirvesi'nde 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, dünya liderlerini suçladı. Trump saatler sonra Thunberg'in söylemlerine cevap verdi.

22 Ocak 2020 tarihinde dünya basınında öne çıkan bazı başlıklar şöyle...

The Guardian | Amazon ve Washington Post’un sahibi Bezos’un telefonu Suudi Arabistan Veliaht Prensi tarafından hacklendi

Amazon ve The Washington Post gazetesinin sahibi dünyanın en zengin insanlarından olan Jeff Bezos’un cep telefonunun Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın gönderdiği bir mesajla ‘hacklendiği’ ortaya çıktı. Prens Selman’ın Bezos’un telefonunu hackleyen Whatsapp mesajını gönderdiği tarihin Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden 5 gün önce olması dikkati çekti. İncelemeler Bezos’un telefonunu hackleyen virüsün bir video ile taşındığını tespit etti. Konuya ilişkin konuşan kaynaklar Bezos’un telefonundan çok sayıda belgenin ele geçirildiğini belirtti.

The Independent | Greta’dan Trump’a: Alevleri körükleyen sizin eylemsizliğiniz

ABD Başkanı Donald Trump ve 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, ikinci karşılaşmalarını Davos’ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu’nda yaşadı. Bu yılki forumun ana konularından biri olan iklim krizi Thunberg’in dünya liderlerine seslendiği panelde tartışıldı. İklim kriziyle mücadele etmek için gereken adımların atılmadığını söyleyen Thunberg, Trump gibi iklim krizini reddeden dünya liderlerine “Dünyayı yakan alevleri körükleyen sizin eylemsizliğiniz” dedi. ABD Başkanı ise Davos’ta yaptığı konuşmada çevre aktivistlerini ‘felaket tellalları’ gibi tanımlayarak daha pozitif olunması gerektiğini söyledi.

New York Times | Azil duruşmaları başlarken Cumhuriyetçiler yeni kanıtlar için mahkeme çağrısını engelledi

ABD'nin yasama organı olan Kongre'nin üst meclisi Senato'da dün Başkan Donald Trump'a açılan azil soruşturmasının yargı süreci resmi olarak başladı. Cumhuriyetçiler, Demokratların duruşmaya yeni kanıtlar ve tanıklar sunulması için yaptığı başvuruyu engelledi. "Ilımlı Cumhuriyetçiler" Trump'ın isteklerine göre hazırlanan duruşma kurallarında değişiklik yapılmasını sağladı.

The Washington Post | Cumhuriyeti Parti sert azil duruşması kurallarını yumuşattı

WP de Trump'a açılan azil soruşturmasının yargı sürecinin başlamasını manşetine taşırken, gazete Cumhuriyetçi Parti içinde nadir görününen bir fikir ayrılığı yaşandığını belirtti. Washington Post, Cumhuriyetçi Senato Çoğunluk lideri Mitch McConnell'ın partide ayaklanma yaşanmasını önlemek için duruşma kurallarını "yumuşatmak" zorunda kaldığını yazdı.

Moscow Times | Rusya'da yeni hükûmet kuruldu, Putin büyük yenilik olarak nitelendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün yeni hükûmeti onayladı. Birçok önemli bakanlıktaki isimler değişmezken yeni başbakan yardımcısı ve ekonomi bakanı atandı. Putin, 53 yaşındaki Mikhail Mishustin'i başbakan olarak atamıştı.

Le Monde | Fransa’da yabancıların oturma iznine ilişkin yeni düzenleme önerileri

Fransa’da aralarında akademisyenler, sendikacılar ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu bir grup, yabancıların oturma iznine ilişkin yürürlükte olan yasalarda değişiklik önerilerinde bulundu. Hazırlanan öneri metninde ülkedeki 300 bin belgesi olmayan yabancının durumuna ilişkin çözümler yer aldı. Raporda, aynı zamanda farklı oturma izni belgelerini ‘yeşil kart’ benzeri 5 yıllık tek bir kartla değiştirme önerisi yapıldı.

Al Arabiya | Lübnan’da yeni hükûmet protestoları dindirmedi

Lübnan’da aylardır süren protestolar yeni hükümetin kurulmasının ardından da devam ediyor. Protestocular yeni başbakan olarak Hassan Diab’ın belirlenmesinin ardından “Bu halk karşıtı bir yönetim, Lübnan halkının sosyal ve demokratik yapısını temsil etmiyor” diyerek protestolara devam kararı aldı. Protestocular aylardır teknokrat bir hükümet ve yeni seçim bekliyordu. Oldukça borç yükü altında olan Lübnan’da başbakan Saad Hariri’nin Ekim ayında istifasından bu yana gerilim tırmanıyordu.