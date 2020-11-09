Dünya basınında bugün | "Görevi sessizce bırakması için Trump'ın üzerindeki baskı büyüyor"

Dünyanın birçok farklı ülkesinden gazeteler, ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra yapmaya hazırlandıklarını yazdı. Öte yandan Trump, hala sonuçları kabul ettiğine dair bir açıklama yapmadı.

9 Kasım 2020'de dünya basınında öne çıkan başlıklar şöyle...

The Guardian | Biden çalışmaya başlarken Trump öfke saçıyor

The Guardian gazetesi, Joe Biden'ın seçilmiş Başkan olarak ilk tam gününde hemen çalışmalara başladı. "Geçiş döneminin türbülanslı olacağını" öngören gazete, Biden'ın 20 Ocak'ta görevi devraldıktan hemen sonra bazı başkanlık kararnameleri yayımlayacağını belirtti. Gazetenin Washington muhabirleri, Biden'ın bir numaralı önceliğinin 12 kişilik bir Koronavirüs Görev Gücü oluşturmak olacağını aktarırken Trump'ın hâlâ sonuçları kabul etmediğine dikkat çekti.

The Telegraph | Görevi sessizce bırakması için Trump'ın üzerindeki baskı büyüyor

The Telegraph'ın ABD editörü Ben Riley-Smith, Trump'ın ailesinin Başkan'a yenilgiyi kabul etmesi için ısrar ettiğini yazdı. Riley-Smith, Trump'tan önceki son Cumhuriyetçi Başkan George W. Bush'un da seçimlere "adil" demesinin ardından Trump'ın üzerindeki "görevi sessizce bırakma baskısı"nın arttığını ifade etti.

New York Times | Trump yenilgiyi kabul etmeyi reddederken Biden dikkatini geçiş dönemine vermeye başladı

New York Times, birçok Cumhuriyeti Partili'nin Biden'ın seçim zaferini hala tanımadığını, bunu da Trump'ın kaybettiğini kabullenmeme duruşuna destek verdikleri şeklinde yorumlandığını ifade etti. Öte yandan gazete, Biden'ın pazar günü itibarıyla 4 yıllık yönetimi için hazırlıklarına başladığını ifade etti.

The Washington Post | Biden, virüs ve ekonomi konusunda hızlı hareket ediyor

The Washington Post, Biden'ın başkanlığında Koronavirüs'le mücadele konusunda Trump'tan daha "iddialı" bir strateji izleyeceğini ifade etti. Öte yandan, Biden'ın Kongre'deki teşvik paketi tartışmalarına da Trump'a kıyasla daha çok dahil olacağı belirtildi.

The Moscow Times | Navalni'yi tedavi eden ve Noviok zehirlenmesini inkar eden doktor, bölgesel sağlık bakanlığına terfi edildi

Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalni'nin fenalaştıktan sonra ilk olarak getirildiği Sibirya'daki hastanenin baş hekimi Aleksandır Murakovski, bölgesel sağlık bakanı yapıldı. Murakovski, Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiğini defalarca reddetmişti.

Omsk Valisi Aleksandır Burkov, cumartesi sabahı 49 yaşındaki doktorun bölgenin sağlık bakanlığına atandığını duyurdu.

Omsk'un eski sağlık bakanı İrina Soldatova, ekim ayında hastanelerin doluluğunu göstermek için ambulanslarla Koronavirüs hastalarını bakanlığın binasına gönderdikten sonra görevden alınmıştı.

Murakovski'nin baş hekimi olduğu 1 Numaralı Omsk Acil Hastanesi, Navalni'nin fenalaştıktan sonra burada tedaviye alınmasıyla medyada geniş yer bulmuştu.

Murakovski, düzenlediği basın toplantılarında Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiğini defalarca inkar etmiş ve kan şekerinin düşmüş olabileceğini öne sürmüştü. Birçok laboratuvar, Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiğini tespit etti.

Al Jazeera | Biden'ın başkanlığı İran için ne anlama geliyor?

Al Jazeera'nın haberine göre birçok İranlı, Trump'ın seçimleri kaybetmesinin Biden döneminde Washington ile İran arasında yeni bir nükleer anlaşma imzalanacağı anlamına geldiğine inanıyor. Trump, 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmişti ve "maksimum baskı" politikası kapsamında İran'a ağır yaptırımlar uyguladı. Biden daha önce detay sunmadan, "rota değişikliği" sözü verdi.